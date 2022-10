4 questions sur la parentalité douce, auxquelles répond un psychologue pour enfants

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’approche et comment elle peut bénéficier aux enfants et aux parents, expliquée par Gorelik.

Mais qu’est-ce exactement que la parentalité douce? Et à quoi cela ressemble-t-il en pratique ?

Mais les experts disent que cette méthode parentale pourrait en fait être une approche plus intelligente pour aider les enfants à gérer leurs émotions.

Bien que la parentalité douce exige toujours que les enfants aient des règles, elle se concentre sur le respect et la validation des les sentiments ou les désirs de l’enfant au lieu de le gronder pour en avoir.

“De nombreuses punitions ne sont souvent pas exactement corrélées aux comportements eux-mêmes”, dit-elle. “Par exemple, être puni pour quelque chose qui s’est passé à l’école. Cela a souvent tendance à augmenter la lutte de pouvoir entre un parent et son enfant.”

“Cela permet aux parents de fixer des limites ou d’être solides en cas de besoin, tout en fournissant un cadre pour que cela soit fait avec validation, soutien et aidant l’enfant à se sentir vu”, dit-elle.

La parentalité douce reconnaît également les différents stades de développement des enfants.

“Savoir qu’il est tout à fait normal que les jeunes enfants s’effondrent après des déceptions apparemment mineures peut aider un parent à réagir avec une approche plus gentille et plus douce, au lieu d’élever la voix ou de se mettre en colère contre l’enfant”, déclare Gorelik.

2. Quels sont les avantages et les inconvénients d’une parentalité douce ?

Il n’y a pas beaucoup d’inconvénients, dit Gorelik, si l’approche est appliquée correctement.

“Il peut y avoir des idées fausses selon lesquelles la parentalité douce signifie” pas de règles “ou est une forme” douce “de parentalité, de sorte que les inconvénients n’existent que si l’approche est mal comprise”, dit-elle.

Et quant aux avantages, ils sont nombreux.

La parentalité douce, lorsqu’elle est appliquée correctement, peut :

aider les enfants à développer la confiance, l’indépendance, l’estime de soi et de solides compétences de régulation des émotions

réduire les luttes de pouvoir entre un parent et son enfant

améliorer les relations entre les membres de la famille à la maison

améliorer la communication entre parent et enfant

3. La douceur parentale rendra-t-elle mes enfants bratty ?

La parentalité douce ne consiste pas simplement à apaiser votre enfant.

“L’idée est que dans cette approche, le but n’est pas de” céder “aux comportements difficiles, mais plutôt d’avoir des limites et des limites claires tout en reconnaissant que les enfants sont autorisés à avoir leurs réponses émotionnelles adaptées à leur âge”, dit-elle.