4 protéines anti-inflammatoires à manger, selon une diététiste

L’inflammation est peut-être un mot à la mode en matière de santé, mais un régime anti-inflammatoire est plus qu’une tendance : il peut vous aider à vivre une vie saine et à bien vieillir.

“Un style d’alimentation anti-inflammatoire est très important. L’inflammation est un facteur important dans le développement de maladies chroniques”, explique Nancy Mazarin, MS, RD, CDNdiététiste à Long Island, New York, qui propose une thérapie nutritionnelle médicale et une gestion du poids.

Cela dit, il est important de clarifier les différents types d’inflammation. L’inflammation aiguë, l’inflammation à court terme qui survient à la suite, par exemple, d’un grattage du genou ou d’un rhume, est une réponse corporelle saine et normale. C’est une inflammation chronique si insidieuse. “Nous envoyons des cellules inflammatoires alors que nous ne sommes ni blessés ni malades”, explique Mazarin. En conséquence, des maladies telles que l’arthrite, les maladies cardiaques et le diabète sont toutes liées à l’inflammation. “Nous voulons éteindre le feu de l’inflammation chronique”, dit-elle.

Les types de habitudes alimentaires associés à un risque moindre de maladie sont également plus anti-inflammatoires, comme le régime méditerranéen, le régime DASH (approches diététiques pour stopper l’hypertension) ou le régime MIND. Bien qu’ils ne soient pas entièrement d’origine végétale, ils encouragent la consommation d’aliments davantage d’origine végétale tels que les fruits et légumes, les grains entiers, les légumineuses, les noix et les graines. Cependant, ce n’est pas parce qu’ils sont davantage d’origine végétale que vous devez lésiner sur les protéines ou même sur les sources animales. En fait, les aliments à base de protéines animales ont également leur place dans ces régimes.

Voici quatre protéines anti-inflammatoires que nous vous invitons à consommer régulièrement pour réduire les risques de maladies chroniques et vous sentir mieux.

Recette illustrée : Bols de lentilles avec œufs au plat et légumes verts

1. Haricots

Que vous préfériez les haricots noirs, rognons, blancs, cannellini, de Lima ou pinto (ou tout ce qui précède), les haricots sont une protéine anti-inflammatoire de premier plan. D’une part, les pigments contenus dans les haricots colorés (pensez aux haricots pinto ou noirs) fournissent des composés antioxydants anti-inflammatoires qui peuvent aider à jouer un rôle dans la prévention du cancer, des maladies cardiaques, de l’obésité et du diabète, selon une étude publiée dans la revue. Examens critiques en science alimentaire et en nutrition en 2018.

De plus, les haricots regorgent également de fibres, y compris un type spécifique de fibres, connu sous le nom d’amidon résistant, qui peuvent être bénéfiques pour la santé intestinale, note une étude publiée dans la revue. Nutriments en 2022. Cet amidon fournit de la nourriture aux bonnes bactéries intestinales afin de favoriser un microbiome sain, ce qui peut également réduire l’inflammation, ajoute Mazarin. Pensez à préparer des fèves au lard à la mijoteuse pour leurs bienfaits immunitaires.

2. Poisson gras

Les poissons gras, comme le saumon, le thon ou le maquereau, sont riches en acides gras oméga-3, un type de graisse aux propriétés anti-inflammatoires, explique Mazarin. Une méta-analyse, publiée dans la revue Nutriments en 2020, 40 études ont été examinées sur la relation entre la consommation de poisson et les maladies cardiaques. Les auteurs ont conclu que chaque 20 grammes supplémentaires de poisson consommés par jour (moins d’une once) était associé à un risque inférieur de 4 % de développer ou de mourir d’une maladie cardiaque. Cela dit, les auteurs estiment que manger deux onces par jour est idéal pour profiter de ces bienfaits.

Pourquoi le poisson est-il si bon pour la santé ? Les oméga-3 améliorent la fonction du cœur et des vaisseaux sanguins, et parce qu’ils sont également anti-inflammatoires, affirment les chercheurs. Le poisson regorge également de vitamine D et de sélénium, des nutriments qui présentent des bienfaits antioxydants et anti-inflammatoires supplémentaires. Cela signifie que manger du poisson peut apporter plus d’avantages que la simple prise d’un supplément d’oméga-3. Lorsqu’il s’agit de choisir dans son assiette des fruits de mer riches en oméga-3, « plus le poisson est gras, mieux c’est », précise Mazarin. Si vous ne mangez pas de poisson, les sources végétales d’oméga-3 comprennent les graines de lin et les graines de chia. Quelle meilleure façon de profiter de ces avantages qu’avec ces tacos au saumon et salsa à l’ananas faciles à préparer ?

3. Lentilles

Les lentilles sont regroupées avec les haricots car les deux sont considérées comme des légumineuses, mais si vous êtes plutôt un mangeur de haricots, il est également temps d’ajouter plus de lentilles à votre assiette. Les lentilles regorgent de polyphénols, des composés végétaux qui possèdent des propriétés antioxydantes qui, en partie, peuvent aider à réduire l’inflammation. Leur consommation peut être liée à une diminution du risque de diabète, d’obésité, de cancer et de maladies cardiaques, selon une étude réalisée en 2021 dans le Médicaments. Comme les haricots, les lentilles contiennent également des fibres prébiotiques qui favorisent la santé de l’intestin. En outre, les fibres peuvent jouer un rôle direct dans la réduction de l’inflammation chronique et la promotion d’un poids santé, ce qui peut également contenir l’inflammation, selon une étude de 2023. Progrès en nutrition. Vous ne savez pas par où commencer ? Essayez nos délicieux bols de lentilles noires braisées et de quinoa.

4. Noix

C’est normal de devenir un peu fou. Comme les haricots, ces protéines végétales ont également des propriétés anti-inflammatoires, précise Mazarin. De bonnes choses ont tendance à arriver lorsque vous mangez des noix tous les jours. Il a été démontré que les noix, comme les amandes et les noix, diminuent l’inflammation, selon une revue de 2023 dans la revue. Nutriments. Les auteurs affirment que les noix regorgent de composés comme les acides gras insaturés, la vitamine E, le sélénium, le cuivre, les fibres et les antioxydants qui, seuls et ensemble, aident à contrecarrer le stress oxydatif nocif et à réduire l’inflammation. De plus, les noix contiennent autant de protéines que le poisson, les œufs ou la viande. Une once d’amandes, par exemple (environ 23 morceaux), offre six grammes de protéines, soit l’équivalent d’un gros œuf. Saupoudrez des noix sur un bol de salade, de flocons d’avoine ou de yaourt, ou prenez-en une poignée comme collation pour ajouter un peu de protéines supplémentaires.

L’essentiel

Bien qu’il existe de nombreux anti-inflammatoires que vous pouvez ajouter à votre rotation, concentrez-vous sur les haricots, les poissons gras, les lentilles et les noix si vous souhaitez également ajouter des sources riches en protéines. Non seulement ces aliments sont polyvalents, mais ils s’intègrent tous dans une alimentation nutritive et équilibrée.