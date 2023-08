4 produits pour les yeux qui valent vraiment la peine d’investir

Des gouttes pour les yeux aux suppléments, il existe de nombreux articles qui promettent d’améliorer la santé de vos yeux. Considérant que le L’Organisation mondiale de la santé déclare que 2,2 milliards de personnes dans le monde ont des problèmes de vision de près ou de loin, il n’est pas surprenant que l’industrie des soins oculaires soit en plein essor avec des solutions pour les personnes qui cherchent désespérément à améliorer leur santé oculaire. Il peut être difficile de déterminer quels produits acheter et lesquels transmettre.

Nous avons réduit les articles dans lesquels vous devriez investir pour protéger votre santé oculaire. Ce sont les meilleurs choix soutenus par des preuves et des experts en santé oculaire.

Gouttes pour les yeux

Il vaut la peine d’avoir des gouttes oculaires si vous souffrez de sécheresse, de rougeurs ou d’allergies. Getty Images/ éternellecréative

Avec autant de gouttes pour les yeux sur le marché à des fins différentes, il peut être difficile de choisir celle qui convient à vos besoins. Il existe diverses larmes artificielles sur le marché qui contiennent des conservateurs, sont sans conservateur, à base de lipides et plus encore. Il est important de comprendre que les gouttes oculaires en vente libre sont destinées à un soulagement temporaire si vous souffrez d’allergies ou si vous ressentez des rougeurs ou de la sécheresse, par exemple. Les affections plus graves nécessitant des soins médicaux doivent être observées et traitées par votre médecin, car certaines gouttes pour les yeux ne sont pas recommandées pour une utilisation à long terme. Cependant, si vous êtes clair et que vous recherchez des gouttes pour les yeux qui fonctionnent et que vous souhaitez avoir sous la main, voici quelques choix approuvés par des experts.

Lutéine et zéaxanthine

Assurez-vous d’avoir une alimentation riche en lutéine et en zéaxanthine parmi d’autres nutriments pour garder vos yeux en bonne santé. Getty Images/ Microgène

Recommander des suppléments pour les soins oculaires peut être délicat car tous n’ont pas suffisamment de preuves pour prouver leur efficacité. Cependant, la lutéine et la zéaxanthine aident à réduire la progression de la dégénérescence maculaire. UN étude réalisée entre 2006 et 2012 ont constaté que les personnes atteintes de dégénérescence maculaire modérée des deux yeux ou d’un œil et d’une maladie avancée de l’autre réduisaient le risque d’aggravation d’environ 25 % en prenant de la lutéine et de la zéaxanthine.

En plus de les prendre sous forme de supplément, vous pouvez également augmenter votre apport en lutéine et en zéaxanthine en mangeant des aliments comme légumes-feuilles foncés, jaunes d’œufs, saumon et produits jaunes et oranges comme le maïs, les carottes et les poivrons, pour n’en nommer que quelques-uns. La vitamine C, la vitamine A, la vitamine E, le zinc et les acides gras oméga-3 sont d’autres nutriments que vous devriez prioriser dans votre alimentation pour la santé des yeux.

Lunettes de prescription et lentilles de contact à jour

Gardez votre prescription de lunettes à jour pour garder vos yeux en bonne forme. Getty Images/Witthaya Prasongsin

Il est important de vous tenir au courant de vos examens de la vue pour vous assurer que votre ordonnance n’a pas changé depuis votre dernière visite. Le port d’une mauvaise ordonnance – qu’il s’agisse de lentilles de contact ou de lunettes – peut entraîner une série de problèmes qui peuvent être évités. Les effets secondaires du port d’une mauvaise prescription comprennent les maux de tête, la fatigue oculaire due au strabisme, la vision floue, la cécité nocturne et d’autres problèmes. Dans ce cas, cela vaut la peine de dépenser de l’argent pour une nouvelle paire de lunettes et/ou de contacts afin de ne pas endommager davantage vos yeux et de réduire les symptômes susmentionnés. Si vous rencontrez régulièrement des problèmes visuels, assurez-vous de prendre rendez-vous avec votre médecin pour exclure toute autre affection oculaire.

Lunettes de soleil avec protection UV

Le port de lunettes de soleil avec une protection UV à 100% est important, même par temps couvert pour protéger vos yeux. Getty Images/Grace Cary

En plus de protéger votre peau des rayons UV du soleil avec un écran solaire, vous devez également protéger vos yeux. Une exposition prolongée au soleil pendant que vous êtes à l’extérieur peut endommager vos yeux à long terme, même par temps couvert. Le Dr Mackenzie Sward, un ophtalmologiste certifié, a déclaré précédemment à Crumpe que les rayons UVA et UVB nocifs dans l’atmosphère peuvent augmenter le risque de dégénérescence maculaire, de cataractes, de cancer de la peau de la paupière et d’autres maladies de l’œil. Par conséquent, le port de lunettes de soleil avec une protection UV à 100 % est important si vous aimez passer du temps à faire des activités de plein air. Si vous souhaitez expérimenter des lunettes de vue offrant une protection adéquate, vous pouvez explorer certains de nos choix préférés.