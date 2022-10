4 problèmes courants que vous pourriez avoir au travail et 4 livres qui pourraient vous aider

Si vous êtes actuellement dans une période de transition dans votre carrière, un bon livre peut vous aider à déterminer vos prochaines étapes.

2022 a été une année unique pour les travailleurs et les demandeurs d’emploi. Il y a actuellement plus de 11 millions d’offres d’emploi aux États-Unis, selon le Bureau of Labor Statistics, et environ 4 millions de personnes quittent leur emploi chaque mois. Cela a donné aux employés l’avantage dans des domaines tels que la négociation salariale, les avantages sociaux et la prise de force.

Peu importe à quelle étape de votre carrière vous vous trouvez, les livres d’auto-assistance peuvent être un excellent guide pour vous découvrir, trouver votre objectif et prendre des décisions difficiles.

CNBC Make It s’est entretenu avec Joyce Guan West, carrière entraîneur et fondateur d’une entreprise de services de carrière, Coacher avec empathiepour trouver ses recommandations de livres pour quatre scénarios différents dans votre carrière.

Que lire si : OVous n’êtes pas passionné par votre rôle actuel et vous vous ennuyez au travail

Livre : Concevoir votre vie professionnelle : comment vous épanouir, changer et trouver le bonheur au travail

Par Bill Burnett et Dave Evans

Dans “Designing Your Work Life”, les auteurs Bill Burnett et Dave Evans aident les personnes désengagées dans leur rôle à trouver un sens et un but. En enseignant aux lecteurs le “design thinking”, décrit comme faisant preuve de curiosité, de recadrage, de collaboration radicale et de sensibilisation, les employés sont en mesure de transformer leur vision et leur expérience au travail.

Sorti en 2020, “Designing Your Work Life” est la suite du premier livre du duo, “Designing Your Life”, qui enseigne aux gens comment créer une vie épanouissante et est devenu un best-seller n°1 du New York Times.

Que lire si : Oous avez du mal à négocier votre salaire et à vous défendre

Livre : Ne divisez jamais la différence : Négociez comme si votre vie en dépendait

Par Chris Voss et Tahl Raz

Écrit par un ancien négociateur d’otages pour le Federal Bureau of Investigation, “Never Split The Difference” fournit aux lecteurs les compétences que Voss a utilisées au cours de sa carrière pour réussir. Le livre explique neuf stratégies pour aider les lecteurs à devenir plus convaincants et convaincants.

“Ce livre est idéal pour comprendre comment avoir de l’influence et obtenir ce que vous voulez en général aussi, pas seulement la négociation salariale”, a déclaré West à CNBC Make It.

Peu de temps après sa publication en 2016, ce guide de négociation est devenu un best-seller du Wall Street Journal

Que lire si : Oous commencez un nouvel emploi et avez besoin d’un peu d’aide pour vous adapter

Livre : Les 90 premiers jours, mis à jour et étendu : des stratégies éprouvées pour se mettre à niveau plus rapidement et plus intelligemment

Par : Michael D. Watkins

“The First 90 Days” de Michael D. Watkins est un excellent outil pour les nouvelles recrues confrontées à l’anxiété liée à leurs nouveaux rôles. Watkins, un expert en leadership sur le lieu de travail et en négociation, guide les lecteurs dans la création de plans de 30, 60 et 90 jours pour les mettre au courant de leurs nouveaux rôles le plus rapidement possible.

Selon Harvard Business Review, ce livre est utile dans une variété de situations différentes.

“Que vous commenciez un nouvel emploi, que vous soyez promu de l’intérieur ou que vous vous lanciez dans une mission à l’étranger, c’est le guide dont vous aurez besoin pour réussir vos 90 premiers jours – et au-delà”, ont-ils déclaré sur leur site Internet.

À lire si : vous avez abandonné votre 9 à 5 pour vous lancer dans l’entrepreneuriat

Livre : Nous devrions tous être millionnaires : Guide d’une femme pour gagner plus, créer de la richesse et gagner en puissance économique

De : Rachel Rodgers

“Nous devrions tous être millionnaires” est un recueil de leçons que l’auteur Rachel Rodgers a apprises au cours de son parcours vers la richesse. En tant que femme noire, mère, avocate et entrepreneure, Rodgers partage la vérité et les mensonges sur le fait d’être un millionnaire autodidacte, et partage des tactiques que les gens peuvent utiliser immédiatement pour développer leurs comptes bancaires.

Ce livre aide également les lecteurs à changer leur attitude vis-à-vis de l’argent et permet aux communautés mal desservies de prospérer au lieu de survivre.

