4 Premières nations de la C.-B. parviennent à un consensus sur la gestion des terres avec la province

La province et quatre Premières nations du nord-est de la Colombie-Britannique sont parvenues à un accord sur les impacts de l’exploitation pétrolière et gazière sur le territoire.

Les négociations avec les dirigeants des Premières nations de Fort Nelson, Saulteau, Halfway River et Doig River en ce qui concerne les accords finaux pourraient prendre jusqu’à deux ans, a déclaré la province plus tôt ce mois-ci. Les responsables restent en discussion avec la bande indienne de McLeod Lake, la Première Nation de Prophet River et les Premières Nations de West Moberly.

Les détails du document de consensus comprennent un fonds de restauration qui permet à la province de contribuer plus de 600 millions de dollars sur dix ans à la restauration. Ce chiffre comprend le fonds de restauration de 200 millions de dollars annoncé dans le cadre de l’accord avec la Première Nation de Blueberry River.

Le ministre de l’intendance des ressources, Nathan Cullen, a déclaré que cette étape visait à réparer les torts du passé et à défendre les droits des nations du Traité 8 de chasser, de pêcher et de piéger et de mener un mode de vie traditionnel.

“Nous devons nous unir pour guérir et restaurer la terre, démontrant comment une nouvelle façon de travailler en partenariat pour gérer la terre et les ressources peut non seulement être possible, mais aussi prospère pour tous”, a-t-il déclaré.

Ce mois-ci, la province et la Première Nation de Blueberry River ont annoncé qu’elles avaient conclu un accord de gestion des terres à la suite d’une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique en 2021. Il avait conclu que la Colombie-Britannique avait enfreint les droits de la nation issus du Traité 8 en raison des impacts cumulatifs du développement industriel sur des décennies.

Cette décision a également inspiré le soi-disant document de consensus.

Le chef Justin Napoleon des Premières Nations de Saulteau a remercié la Première Nation de Blueberry River d’avoir dirigé la question, ajoutant que le document de consensus marque la première étape d’un processus plus long traitant des effets passés d’une mauvaise planification des terres.

“Je suis enthousiasmé par l’avenir maintenant.”

La Première Nation de Fort Nelson et la chef Sharleen Gale ont déclaré que son peuple avait hâte de travailler avec la Colombie-Britannique et les autres communautés du Traité 8 comme tremplin vers la promotion du bien-être de la communauté et de tous ceux qui vivent dans le nord-est.

Comparativement à l’entente de la Première Nation de Blueberry River, le document de consensus est moins précis quant aux zones à protéger. Le ministre des Relations autochtones, Murray Rankin, a déclaré que des informations supplémentaires seront disponibles dans les semaines à venir.

Gale a ajouté que son peuple poursuivra son travail d’identification des futures aires protégées commencé il y a plus de dix ans.

