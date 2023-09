4 pompiers tués dans une collision sur une autoroute de la Colombie-Britannique

Quatre personnes ont été tuées dans un accident de voiture tôt mardi matin sur l’autoroute 1 en Colombie-Britannique, selon la GRC.

Les autorités ont identifié les personnes décédées comme étant des sous-traitants du BC Wildfire Service qui rentraient chez eux après avoir participé aux efforts d’extinction des incendies près de Vanderhoof, dans le centre de pompiers de Prince George.

« Cette année a été particulièrement difficile pour le BC Wildfire Service, plusieurs de ses membres ayant été blessés ou ayant perdu la vie. Nos pensées vont aux amis et à la famille de ceux qui contribuent à assurer la sécurité de notre province », a déclaré le cap. James Grandy dans un communiqué publié mercredi.

La police a déclaré que la collision s’est produite vers 2 heures du matin près de Walhachin, à environ 70 kilomètres à l’ouest de Kamloops.

L’accident s’est produit entre un semi-remorque et une camionnette Ford F-350. Le semi-remorque a pris feu, mais le conducteur a pu s’enfuir, selon la police.

Les quatre occupants de la camionnette ont été déclarés morts sur les lieux.

« L’enquête initiale a déterminé que la camionnette n’a pas réussi à franchir un virage sur la route à droite, a traversé la ligne médiane et est entrée en collision frontale avec la semi-remorque », a écrit la GRC.

L’autoroute 1 a été fermée dans les deux sens pour l’enquête, mais a depuis rouvert.

Dans une déclaration conjointe mercredi, le premier ministre David Eby et le ministre des Forêts Bruce Ralston ont présenté leurs condoléances à la famille, aux amis et aux collègues des pompiers décédés.

« C’est une nouvelle dévastatrice dans ce qui a été une saison des incendies de forêt extrêmement difficile. Nous sommes aux côtés des combattants des incendies de forêt et de tout le personnel du BC Wildfire Service alors qu’ils pleurent une fois de plus la mort de leurs collègues et collègues », ont-ils écrit.

« Les pompiers sont en première ligne dans de nombreuses régions de la Colombie-Britannique, créant de l’espoir à partir du désespoir et travaillant sans relâche pour sauver des vies et des moyens de subsistance. Les mots ne peuvent exprimer la profondeur de notre gratitude.

Cette saison des incendies de forêt a été meurtrière pour les premiers intervenants. Six pompiers ont perdu la vie en Colombie-Britannique

Le 28 juillet, Zak Muise, 25 ans, a été tué alors qu’il luttait contre l’incendie de forêt de Donnie Creek, le plus important jamais enregistré dans la province, lorsque le VUTT dans lequel il était passager a chuté dans un talus.

Le 13 juillet, Devyn Gale, 19 ans, est décédée dans l’exercice de ses fonctions près de Revelstoke. Elle a été retrouvée sous un arbre tombé.

Le BC Wildfire Service a déclaré à CTV News qu’il n’était pas en mesure de nommer les quatre personnes tuées mardi, car la collision fait toujours l’objet d’une enquête.