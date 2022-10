4 policiers impliqués dans la mort de Myles Gray ont fait face à d’autres allégations de brutalité, apprend la famille

Quatre des policiers de Vancouver impliqués dans la mort de Myles Gray en 2015 faisaient déjà l’objet d’une enquête en raison d’un incident qui avait laissé un homme avec une mâchoire cassée à peine six semaines plus tôt, a appris CBC News.

De plus, l’un des quatre policiers attend maintenant un procès criminel pour voies de fait liées à une autre arrestation qui avait grièvement blessé un cycliste en 2017.

Bien que Gray ait été tué il y a plus de sept ans, sa famille n’a appris que récemment les noms des neuf officiers qui se trouvaient sur les lieux au moment de sa mort.

Sa mère, Margie Gray, était furieuse lorsqu’elle a appris l’histoire des officiers.

“Ils savent que les dénominateurs communs sont là-bas, ces policiers enclins à la violence, et pourtant ils ne font rien”, a-t-elle déclaré à CBC News.

“Si ces flics [had been] traité correctement à ce moment-là, mon fils pourrait bien être en vie. »

L’agence de surveillance de la police de la Colombie-Britannique a transmis un rapport à la Couronne dans le cas de Myles Gray, pensant que les policiers avaient peut-être commis un crime – mais dans le cas de la fracture de la mâchoire, les quatre policiers ont été innocentés.

Myles Gray possédait une entreprise de fleuriste en gros sur la Sunshine Coast. Il effectuait un accouchement au moment de son décès en août 2015. (Soumis par Margie Gray)

Myles Gray n’était pas armé lorsqu’il est décédé dans une arrière-cour de Burnaby, en Colombie-Britannique, le 13 août 2015. Gray, 33 ans, effectuait une livraison pour son entreprise de fleuriste basée à Sechelt lorsque la police a été appelée après avoir confronté un propriétaire de South Vancouver pour l’avoir arrosée. pelouse pendant la sécheresse prolongée de cet été.

Les agents ont retenu les bras et les jambes de Gray, lui ont donné des coups de poing, de pied et de genou, l’ont aspergé de gaz poivré et l’ont frappé avec une matraque, selon un rapport du service des poursuites de la Colombie-Britannique .

Sa liste de blessures – y compris une boîte vocale fracturée, plusieurs os cassés et un testicule rompu – était si longue que les experts médico-légaux n’ont jamais été en mesure de déterminer la cause du décès.

Personne, sauf la police, n’a vu ce qui s’est passé ce jour-là. En décembre 2020, la Couronne a annoncé que aucun des officiers ne serait accusé au pénal en partie à cause du manque de témoins.

“J’ai juste eu ce pressentiment”

Les liens de ces officiers avec d’autres incidents ont été révélés grâce au plaidoyer d’une autre mère, Carol DeBoer, qui a pris des mesures après avoir appris la mort de Gray.

“J’ai juste eu ce pressentiment à propos de la situation, et c’est à ce moment-là que j’ai contacté Margie, pensant qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas ici”, a déclaré DeBoer.

Son fils Mitchell avait été arrêté dans son appartement le 28 juin 2015 pour avoir enfreint une ordonnance de non-contact liée à la violence domestique.

Selon un rapport de le Bureau des enquêtes indépendantes (IIO), l’organisme de surveillance de la police de la Colombie-Britannique, sa mâchoire a été cassée avec un doigt et son bras a été perforé par un chien policier.

L’IIO a finalement autorisé les agents à recourir à une force excessive. Un procès alléguant la brutalité de l’arrestation a été réglé à l’amiable.

Carol DeBoer dit qu’elle avait un “sentiment” qui l’a amenée à appeler Margie Gray. (Ben Nelms/CBC)

Lors de la première conversation entre les deux mères, DeBoer a énuméré les noms des cinq agents qui avaient arrêté son fils. CBC a confirmé les noms par le biais de documents liés au procès de la famille.

Margie Gray a finalement eu l’occasion de recouper les noms plus tôt cette année à l’aide d’un rapport d’étape du Bureau du commissaire aux plaintes contre la police (OPCC), qui enquête toujours sur les agents impliqués dans la mort de son fils.

Quatre noms figuraient sur les deux listes : les gendarmes Beau Spencer, Derek Cain, Josh Wong et Christopher Bowater.

Spencer a également été accusé d’agression lié à un 2017 arrestation d’un homme à vélo sans casque ni phares.

Peu de détails ont été publiés, mais l’IIO affirme que le cycliste a subi des “blessures graves”.

Ralph Kaisers, président du Vancouver Police Union, a déclaré qu’il serait inapproprié pour lui ou l’un des agents de commenter alors que l’affaire Myles Gray fait toujours l’objet d’une enquête.

Des officiers innocentés d’actes répréhensibles lors de leur arrestation en juin 2015

DeBoer a dit qu’elle était dégoûtée d’apprendre les connexions.

“Ils ne devraient pas être au travail”, a-t-elle déclaré.

Son fils n’était pas surpris.

“La façon dont ils m’ont traité, il est tout simplement impossible que vous fassiez quelque chose comme ça une fois et que vous ne le fassiez plus”, a déclaré Mitchell DeBoer.

Contrairement à la mort de Myles Gray, l’IIO n’a pas demandé à la Couronne d’examiner les accusations liées à l’arrestation de DeBoer, affirmant qu’il “a résisté [the officers’] tente de l’arrêter à chaque tournant.”

Mitchell DeBoer à l’hôpital après son arrestation par des policiers de Vancouver le 28 juin 2015. (Soumis par Carol DeBoer)

Mais Mitchell DeBoer a déclaré qu’il ne comprenait pas comment la police pouvait justifier de lâcher un chien sur un homme non armé dans un espace confiné – il a été retrouvé caché dans un placard.

“J’ai un peu d’histoire avec la police, mais cela ne veut pas dire que je mérite ce que j’ai”, a-t-il déclaré.

Son procès contre les officiers alléguait “des voies de fait, des coups et blessures, une fausse arrestation et un faux emprisonnement”. La réponse de la ville à cette réclamation au nom des officiers a nié tout acte répréhensible et a déclaré que la force utilisée par les officiers était “intentionnelle et justifiée”.

Le procès a été réglé à des conditions non divulguées.

Les détails exacts de l’implication de chaque officier dans ces incidents ne sont pas clairs.

Wong, Spencer et Cain aussi a reçu des éloges cette année pour leur réponse à une prise d’otages en 2016 à l’extérieur d’un Canadian Tire qui s’est terminée par le fait que la police a tiré et tué le suspect armé Peter Rintoul.

Les documents judiciaires suggèrent Cain et Spencer ont été témoins de la fusillade mortelle, mais le rôle de Wong est inconnu. L’IIO a également enquêté sur cet incident et innocenté les agents d’actes répréhensibles affirmant que Rintoul “constituait une menace de force mortelle pour les membres du public”.

“Assez inhabituel” de voir les mêmes officiers dans plusieurs cas

Ron MacDonald, directeur civil en chef de l’IIO, a déclaré qu’il voyait parfois les noms de policiers apparaître dans de multiples enquêtes sur des incidents causant la mort ou des blessures graves, mais il s’agit généralement de maîtres-chiens ou d’officiers affectés à des unités d’intervention d’urgence.

“Les officiers dont il est question dans chacun de ces rapports n’étaient pas impliqués dans ces unités spécialisées”, a-t-il déclaré.

Bien qu’un chien policier ait été déployé contre Mitchell DeBoer, le maître-chien était le seul qui n’était pas également sur les lieux lorsque Myles Gray est décédé.

“En général, il serait quelque peu inhabituel dans une période de temps relativement courte de voir un officier de première ligne normal et régulier se présenter dans une série de cas”, a déclaré MacDonald.

Dans des cas comme celui-ci, a déclaré MacDonald, l’IIO porterait généralement les circonstances à l’attention des commandants du service de police concerné au cas où ils voudraient prendre des mesures.

Myles Gray a été tué après une confrontation avec plusieurs policiers dans une arrière-cour de Burnaby, en Colombie-Britannique, en août 2015. (Soumis par Margie Reed)

Les représentants du service de police de Vancouver ont refusé une entrevue pour cette histoire, mais le porte-parole Sgt. Steve Addison a souligné dans un e-mail que l’IIO et l’OPCC avaient tous deux enquêté sur l’arrestation de Mitchell DeBoer.

“Ces enquêtes n’ont révélé aucun acte répréhensible de la part des officiers qui ont répondu à cet incident”, a déclaré Addison.

Interrogé sur le const. L’accusation criminelle actuelle de Beau Spencer, a écrit Addison, “comme cette affaire est devant les tribunaux, il n’y a pas non plus eu de conclusion d’acte répréhensible dans cette affaire”.

Il a déclaré qu’il ne serait pas approprié de commenter la mort de Myles Gray alors que l’enquête de l’OPCC est toujours en cours et qu’une enquête du coroner est attendue.

“Parfois, la police s’emporte”

L’avocat de Margie Gray, Ian Donaldson, a déclaré qu’il était difficile de tirer des conclusions sur les officiers – et c’est un problème.

“C’est évidemment préoccupant, et on pourrait penser que cela mériterait d’être examiné de plus près par quelqu’un qui connaît les faits. Et l’un de nos inconvénients est que nous manquons beaucoup, beaucoup, beaucoup de faits”, a-t-il déclaré.

Donaldson a déclaré qu’il ne supposait pas immédiatement que la police avait fait quelque chose de mal lorsqu’une personne était blessée lors d’une arrestation, et que parfois des personnes seraient blessées lorsqu’elles résisteraient à la légalité de la police.

“Mais les avocats expérimentés familiers avec les tribunaux pénaux savent que les policiers, en se défendant contre des accusations de… avoir battu quelqu’un lors de son arrestation, prétendront que cette personne a résisté à son arrestation”, a-t-il déclaré.

“Le fait est que parfois la police s’emporte et bat quelqu’un là où elle ne devrait pas.”

Margie Gray, mère de Myles Gray, à Vancouver le 11 octobre. (Ben Nelms/CBC)

Après avoir enquêté sur la mort de Myles Gray, l’IIO a transmis un rapport à la Couronne car, comme le soutient MacDonald, “je pensais qu’il y avait des motifs raisonnables de croire qu’une infraction avait pu être commise”.

Une fois que la Couronne a refusé de porter des accusations, l’OPCC a rouvert son enquête pour déterminer si les agents avaient enfreint la Police Act.

Près de deux ans plus tard, ce processus est toujours en cours. Mais la commissaire adjointe aux plaintes de la police, Andrea Spindler, a déclaré à CBC dans un courriel daté du 11 octobre : « nous prévoyons que l’enquête touche à sa fin ».

Margie Gray a déclaré que la longue attente de réponses à la mort de son fils lui avait laissé peu d’espoir de rendre des comptes, mais en apprendre davantage sur les histoires des officiers impliqués a soulevé beaucoup de questions.

“Cela n’aurait pas dû arriver en premier lieu. Où est la formation ? Où est la santé mentale ?” dit-elle.

“Peut-être qu’il avait un moment de vulnérabilité, mais vous ne tuez pas les gens qui ont des moments de vulnérabilité.”