Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mercredi : Nous surveillons avec prudence les rendements obligataires La manie des mèmes pourrait être un signe d’écume dans le Nasdaq Nous avons réduit deux actions du Club : DHR, LIN Costco reste la meilleure action de détail 1. Nous surveillons avec prudence les rendements obligataires Obligation les rendements recommencent à grimper, le bon du Trésor à 2 ans dépassant 3,35% mercredi, marquant son plus haut niveau depuis le récent creux du marché boursier à la mi-juin. Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a augmenté à plus de 2,9 %. Les rendements obligataires plus élevés, qui évoluent dans le sens opposé des prix des obligations, ont tendance à nuire aux actions de croissance, dont beaucoup sont des noms technologiques. Lorsque les rendements ont grimpé en flèche plus tôt cette année, les actions en ont certainement payé le prix. En effet, des rendements et des taux d’intérêt plus élevés rendent la promesse de revenus futurs moins précieuse, et ils rendent également plus coûteux d’emprunter pour alimenter la croissance. En mars, nous avons exploré l’incidence des taux sur les valorisations boursières . Le Nasdaq, riche en technologies, a été le grand perdant mercredi, en baisse d’environ 1,3 %. Le S & P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont tous deux baissé de moins de 1%, respectivement. Nous sommes prudents et surveillons attentivement les rendements obligataires pour détecter tout signe indiquant que le marché boursier pourrait à nouveau s’affaiblir. Depuis le creux de la mi-juin, le S&P 500 — même avec la baisse de mercredi — a gagné 17 %. Cependant, l’indice était toujours en baisse de plus de 10% depuis le début de l’année. 2. La manie des mèmes pourrait être un signe d’écume dans le Nasdaq La résurgence des actions de mèmes en août pourrait signaler une écume sur un marché, qui a rapidement augmenté ces derniers temps. Quelle que soit la bourse sur laquelle ces actions se négocient, la frénésie qui les entoure a tendance à nuire au Nasdaq. Les actions de Bed Bath & Beyond (BBBY) ont augmenté d’environ 20% mercredi, clôturant un jour en hausse de 20%. Stimulé par les commerçants de Reddit, le titre a augmenté de 70 % mardi et a bondi de près de 300 % depuis le 4 août. AMTD Digital (HKD), une société de technologie financière basée à Hong Kong, a monté en flèche début août, avec des actions en hausse de 2 300 % son prix d’introduction en bourse de 7,80 $ le mois dernier. Environ 189 dollars par action mercredi, AMTD Digital s’est toutefois négocié jusqu’à 2 555,30 dollars le 2 août. C’était 32 656 % de plus que le prix de l’offre de juillet. La récente vague d’activité dans les actions de mèmes rappelle l’engouement pour les actions de mèmes en 2021, qui a vu l’action GameStop (GME) poussée à des sommets stratosphériques alors que les commerçants du forum WallStreetBets de Reddit se sont entassés dans l’action et ont évincé les fonds spéculatifs de vente à découvert. Comme ce qui s’est passé alors, nous craignons que le Nasdaq ne prenne un coup une fois que l’engouement pour les actions meme aura atteint son apogée. Le Nasdaq est sensible à la volatilité et connaîtra probablement des baisses, ce qui pourrait avoir un impact sur les noms de club tels qu’Apple (AAPL) et Amazon (AMZN), qui restent tous deux d’excellentes actions. Jim Cramer a averti les investisseurs dans “Mad Money” de mardi d’échanger des jeux spéculatifs, y compris des actions de mèmes, contre des jeux ennuyeux et stables, et nous faisons écho à ce conseil pour les membres du Club. 3. Nous avons réduit deux actions du Club : DHR, LIN Bien qu’il n’y ait aucun changement dans notre thèse pour Danaher (DHR), nous avons vendu certaines actions après la récente course de l’action simplement parce que nous avons une position importante dans l’action et cherchons à resserrer notre portefeuille . Nous avons également retiré quelques actions de notre position sur Linde (LIN). Bien qu’il ait connu une belle course au cours des deux dernières semaines, nous nous méfions de la façon dont une détérioration des perspectives économiques en Europe pourrait nuire à l’entreprise. Jim a déclaré que si les noms du Club voyaient une baisse du marché, peut-être de 1% à 3%, il envisagerait de redéployer le capital levé grâce à ces ventes. 4. Costco reste le meilleur stock de vente au détail Les géants de la vente au détail continuent de publier des bénéfices cette semaine, Lowe’s (LOW) enregistrant un trimestre mitigé tandis que Target (TGT) a manqué les attentes de Wall Street en matière de bénéfices . Nous recommandons toujours aux investisseurs d’acquérir des actions de Costco (COST) s’ils veulent être dans un stock de détail bien géré, bien que Jim pense également que Lowe’s et Home Depot (HD) ont de bonnes perspectives. Costco n’a pas signalé de problèmes de chaîne d’approvisionnement et d’inventaire, et a une stratégie de prix réussie, renforçant notre confiance dans l’entreprise et sa capacité à continuer à résister aux vents contraires économiques. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long AAPL, AMZN, COST, DHR, LIN. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un Commerce. 