Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de lundi : Les actions glissent pour commencer la semaine de négociation Le pétrole décline après notre alerte de vente Coterra Constellation contre le marché Un autre mouvement de soins de santé d’Amazon ? 1. Les actions glissent pour commencer la semaine de négociation Les trois principaux indices boursiers américains étaient solidement dans le rouge lundi, menés par la baisse du Nasdaq de plus de 2 %. Le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont tous deux baissé de plus de 1 %. Les actions technologiques, en particulier, ont connu une faiblesse alors que le rendement du Trésor à 10 ans a dépassé 3 %, un niveau psychologique clé. Il y a une semaine, le taux de 10 ans était inférieur à 2,8 %. Des taux plus élevés ont tendance à faire pression sur les actions axées sur la croissance, dont beaucoup sont des noms technologiques. “Nous avons une pression sur le Nasdaq qui est extraordinaire. Les actions de ralentissement classiques se portent bien”, a déclaré Jim Cramer lors de la “Morning Meeting”, tout en notant que, dans la chronique du vendredi après-midi pour les membres du Club, il a averti qu’il pourrait y avoir plus de baisse à venir pour le Nasdaq en raison de l’explosion des stocks de mèmes. “Le marché veut baisser, et quand il veut baisser, nous sommes heureux d’avoir de l’argent. Nous pouvons faire des ventes si le titre est en hausse, mais nous voulons être défensifs”, a ajouté Cramer. C’est pourquoi le Club a allégé la semaine dernière ses positions sur Danaher (DHR) et Linde (LIN). Nous avons pris la décision de lever des fonds parce que le marché était suracheté et que l’écume des actions de meme Bed Bath & Beyond (BBBY) suggérait la nécessité d’agir avec prudence. 2. Le pétrole réduit les pertes lors d’une session volatile Les contrats à terme sur le brut sont bien à leur plus bas lundi lors d’une session de va-et-vient qui a fait passer le pétrole de légers gains à de fortes pertes. Le brut West Texas Intermediate s’est quelque peu redressé pour se négocier en baisse de moins de 1 % à environ 90 $ le baril. L’indice de référence du pétrole américain s’est échangé jusqu’à 91,26 dollars le baril lundi, ce qui, combiné à la flambée des prix du gaz naturel, a fait que les actions énergétiques ressemblaient à l’un des rares points positifs d’une journée autrement en baisse. Cela a motivé notre décision de réduire de 300 actions Coterra Energy (CTRA) au début de la séance, car nous cherchons à réduire notre exposition à l’énergie dans les moments de surperformance. En plus de la force que nous avons vue tôt lundi – avant qu’elle ne fasse également des allers-retours entre le vert et le rouge – les actions de Coterra ont également augmenté de plus de 5 % la semaine dernière. “Nous ne sommes pas des commerçants, mais nous savons que ces actions sont volatiles et nous aimons en retirer”, a déclaré Cramer. N’oubliez pas que nous ne réservons nos échanges que 45 minutes après l’envoi des alertes aux membres du Club. Bien que cette politique signifie parfois que le stock baisse après la publication de l’alerte, ce n’est pas grave car notre objectif principal est d’informer et d’aider les membres avec leur portefeuille, en vous obtenant le meilleur prix possible. 3. Constellation contre le marché Les actions de Constellation Brands (STZ) étaient en hausse lundi, reflétant la force des actions plus défensives dans un marché en proie aux craintes de ralentissement. Nous sommes ravis de voir cette action car cela fait partie de notre raison d’être de posséder la société mère de Modelo et Corona. Les analystes de Morgan Stanley ont également réitéré lundi leur note de surpondération sur Constellation Brands, ce qui pourrait aider le titre. Dans une note aux clients, les analystes ont relevé leurs estimations de bénéfices pour le trimestre se terminant le 31 août et ont fait valoir que les gains de parts de marché de la société s’accéléraient. “Je pense que c’est enfin justifié”, a déclaré Cramer, faisant référence à la force du titre lundi. “J’ai attendu que ça arrive.” 4. Un autre mouvement de santé d’Amazon ? Nous recherchons le bon niveau pour acheter des actions supplémentaires d’Amazon (AMZN). Cependant, la raison de notre intérêt n’est pas le rapport du Wall Street Journal dimanche selon lequel la société fait partie des entreprises qui soumissionnent pour acheter Signify Health (SGFY), un fournisseur de services de santé à domicile. Cette nouvelle de l’intérêt d’Amazon pour Signify survient environ un mois après que le géant du commerce électronique et du cloud a accepté d’acquérir le fournisseur de soins primaires One Medical. Les actions d’Amazon ont baissé de plus de 3% lundi. “Je pense que cette initiative de soins de santé ne plaira pas aux actionnaires. Je pense que les gens veulent du commerce de détail. Ils veulent des services Web et ils veulent de la publicité. Je pense que [health care] est trop une boîte noire », a déclaré Cramer. En plus des inquiétudes qu’une autre décision en matière de soins de santé pourrait déclencher un examen antitrust majeur, Cramer a déclaré qu’il n’était pas enthousiaste à l’idée qu’Amazon soit en concurrence avec d’autres sociétés pour acheter Signify. “Je ne veux pas qu’Amazon fasse une offre contre les autres”, a déclaré Cramer. L’action SGFY a bondi de plus de 30% lundi. Pour le Club, notre intérêt à reprendre plus d’actions Amazon concerne les développements positifs sur la restauration des marges.La direction a travaillé sur la correction des problèmes de surexpansion, et la semaine dernière, nous avons découvert que la société prévoyait de mettre en place une surtaxe de vacances sur les vendeurs tiers qui utilisent les services d’exécution de l’entreprise. (Jim Cramer’s Charitable La confiance est longue CTRA, LIN, DHR, STZ et AMZN. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse une transaction. e. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. 