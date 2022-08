Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de lundi. Ce n’est pas le moment d’être gourmand Chutes de pétrole Mentions rapides : WMT, COST, DHR, CRM, LLY Résultats d’AMD cette semaine 1. Ce n’est pas le moment d’être gourmand Les actions ont été mitigées lundi le premier jour d’août. Le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous clôturé en hausse vendredi, pour toute la semaine dernière et pour juillet. En fait, le Dow Jones et le S&P 500 ont connu leurs meilleurs mois depuis novembre 2020, et le Nasdaq a connu son meilleur mois depuis avril 2020. Les gains de juillet pourraient donner aux investisseurs l’espoir que les creux de la mi-juin soient le plus bas de l’année. Mais nous pensons qu’il serait prudent d’être prudent et de vendre certaines positions en force, étant donné que l’oscillateur à courte portée S & P 500 de confiance du Club indique un marché extrêmement suracheté. “Retirez quelques jetons de la table et attendez un repli, puis nous pourrons chercher à acheter certaines de nos actions préférées qui sont en baisse”, a déclaré Jeff Marks, analyste de portefeuille du Club. 2. Baisse du pétrole Les prix du pétrole américain ont chuté d’environ 5 % lundi, entraînant vers le bas des noms de Club comme Chevron (CVX) et Devon Energy (DVN). Nous pensons que les pertes du secteur sont dues à la lente croissance des usines en Chine en juillet. Nous pensons que notre Chevon préféré de longue date est toujours un stock de pétrole incroyable. Devon rapporte après la cloche de clôture lundi, et nous constatons d’excellents flux de trésorerie disponibles et rendements pour les actionnaires des deux sociétés. Cramer a réitéré son point sur la cupidité en discutant des avoirs pétroliers du Club qui se sont retirés de leurs sommets. “Nous aurions dû être plus craintifs et nous aurions dû être moins gourmands en pétrole”, a-t-il déclaré, déplorant que le Club n’ait pas vendu plus aux sommets du pétrole plus tôt cette année. 3. Mentions rapides : WMT, COST, DHR, CRM, LLY Dans la foulée d’une semaine de résultats bien remplie et de trois sessions consécutives de rallyes boursiers la semaine dernière, voici quelques aperçus rapides de certains des avoirs du Club : Nous avons quitté Walmart (WMT) Lundi matin, étant donné que nous prévoyons qu’il ne sera pas dans une meilleure position au cours de son prochain trimestre qu’il ne l’est actuellement, alors qu’il fait face à une surabondance des stocks. Cependant, nous pensons que Costco (COST) est le meilleur stock de vente au détail à posséder si l’économie entre effectivement en récession, en raison de son flux de titulaires de carte et d’un contrôle supérieur de la gestion des stocks. Nous pensons que Danaher (DHR) ne devrait pas être notre position la plus importante, mais nous réservons un jugement absolu à ce sujet et reconnaissons leur remarquable dernier trimestre. Salesforce (CRM) est un inconnu pour le moment, mais il a eu un grand mouvement que nous surveillons. Eli Lilly and Co (LLY) a eu un déménagement trop important pour que le Club envisage de le reprendre pour le moment. En fait, nous avons vendu quelques actions de chacun des trois vendredi. 4. AMD publie ses résultats cette semaine Advanced Micro Devices (AMD) rapporte après la cloche de clôture mardi, poursuivant la saison des résultats qui vient de clôturer une semaine de rapports de noms technologiques à méga-cap. Nous pensons qu’AMD, qui est bien en dessous de ses sommets, pourrait vraiment voler car il s’agit à la base d’une activité informatique et industrielle à hautes performances. Cela signifie qu’il n’est pas aussi sensible aux vents contraires qui ont secoué l’industrie du jeu. En outre, les commandes d’On Semiconductor étaient en feu au cours de son dernier trimestre rapporté lundi, ce qui joue favorablement pour d’autres acteurs, notamment AMD, Nvidia (NVDA) et Marvell Technology (MRVL). (Jim Cramer’s Charitable Trust est long CVX, DVN, AMD, DHR, CRM, WMT, COST, NVDA, MRVL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevoir une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.