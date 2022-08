4 points à retenir de la “Morning Meeting” de l’Investing Club mardi

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mardi. Nous restons fidèles à NVDA malgré les difficultés du secteur Nous réduisons une participation pétrolière Les tensions avec la Chine pourraient aggraver la pénurie de puces Mentions rapides : CRM, COST, AMZN, DHR, DIS 1. Nous restons fidèles à NVDA malgré les difficultés du secteur des puces Actions de Micron La technologie (MU) a chuté de près de 6% mardi après que le fabricant de puces ait pré-annoncé à la baisse, avertissant que ses attentes concernant la croissance de la demande de DRAM et de NAND ont chuté en raison des ajustements des stocks sur la plupart des marchés finaux comme les PC, les smartphones et même le cloud, blessant ainsi ses ventes pour le trimestre en cours. Cet avertissement intervient un jour après que Club holding Nvidia (NVDA) a déclaré dans un rapport préliminaire sur les résultats qu’il s’attend à ce que les revenus du deuxième trimestre soient bien inférieurs à ses prévisions initiales en raison de revenus de jeux plus faibles que prévu. Le rapport a fait baisser les actions des semi-conducteurs. Nous pensons que NVDA, qui est notre plus petite position dans les semi-conducteurs, continuera de baisser en raison de l’ampleur de l’échec. Cependant, nous avons du mal à nous éloigner complètement de l’action, car lorsque l’entreprise réussit, elle le fait pendant plusieurs périodes pendant de nombreuses années. Bien que NVDA ne soit peut-être pas un achat attrayant à court terme, nous y sommes à long terme car nous sommes des investisseurs et attendons un niveau inférieur pour racheter les actions que nous avons vendues début avril. 2. Nous réduisons une participation dans le pétrole Nous prenons des bénéfices sur Chevron (CVX) alors que les prix du pétrole augmentent à nouveau. Nous avons cherché à réduire notre position dans le pétrole pour la renforcer, et cela pourrait être une excellente occasion de le faire, surtout compte tenu de notre mantra en matière de pétrole : nous ne voulons pas être gourmands. Cependant, nous ne prévoyons pas de réduire notre position dans Devon Energy (DVN) pour l’instant. Nous aimons son acquisition de 1,8 milliard de dollars de Validus Energy, opérateur d’Eagle Ford, annoncée ce matin. Nous pensons que les flux de trésorerie supplémentaires générés par cet achat permettent à Devon de restituer encore plus de liquidités aux actionnaires grâce à des dividendes variables plus importants et à une activité de rachat d’actions plus agressive. 3. Les tensions avec la Chine pourraient aggraver la pénurie de puces Des expéditions de panneaux solaires aux États-Unis de plusieurs fournisseurs chinois ont été renvoyées ou détenues au cours des dernières semaines alors que les États-Unis appliquent la loi ouïghoure sur la prévention du travail forcé, selon le Wall Street Journal. La loi est entrée en vigueur en juin et restreint les importations américaines de produits en provenance de la région chinoise du Xinjiang. Nous pensons que la Chine pourrait exercer des représailles contre cette loi en limitant ou en bloquant les exportations de puces à semi-conducteurs vers les États-Unis. Cela serait catastrophique pour les entreprises qui ont déjà du mal à obtenir suffisamment de puces, notamment Club holding Cisco (CSCO). Nous débattons de la vente d’actions de Cisco, indépendamment de ce qui se passe avec la Chine, car elle a du mal à obtenir les puces dont elle a besoin. L’action pourrait baisser si ces problèmes persistent plus longtemps que prévu, et nous préférerions éviter cette baisse, même si son rendement en dividendes rend l’attente d’un choix tentant. Alors que Ford (F) est une autre entreprise confrontée à des pénuries de puces, le titre continue de bien se comporter. Nous prévoyons également que les dispositions sur l’énergie propre de la loi sur la réduction de l’inflation, y compris un crédit d’impôt de 7 500 $ pour les véhicules électriques, stimuleront la croissance de Ford. Les ventes du constructeur automobile en juillet ont augmenté de 36,6 % par rapport à l’année précédente, ce qui nous donne également l’espoir qu’il continuera à bien performer. 4. Mentions rapides : CRM, COST, AMZN, DHR, DIS Nous avons précédemment vendu certaines actions de Salesforce (CRM) à 180 $ et 190 $. Bien que nous hésitions à vendre davantage avant sa conférence annuelle Dreamforce qui aura lieu le mois prochain, nous envisagerions de vendre sur un rebond pour essayer d’en racheter à un prix inférieur. Le club tenant Costco (COST) reste un achat. Nous pensons qu’il s’agit d’un jeu formidable et cohérent pour les investisseurs qui souhaitent parier sur les consommateurs qui cherchent à économiser de l’argent en achetant des produits sans marque, y compris la marque maison Kirkland Signature de Costco. Cramer a déclaré dans “Mad Money” de lundi qu’Amazon (AMZN), Danaher (DHR) et Costco sont trois gagnants de l’ère Covid qui ont du pouvoir, et nous encourageons les investisseurs à examiner les actions comme des investissements à long terme. Disney (DIS) rapporte mercredi après la cloche de clôture. Si le stock baisse, cela pourrait représenter une dernière chance de l’acheter. N’oubliez pas qu’il ne s’agit pas d’un stock de streaming pandémique, a déclaré Cramer. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long CRM, COST, CSCO, F, AMZN, DHR, DIS, NVDA. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez un alerte commerciale avant que Jim ne fasse une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.