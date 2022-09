4 points à retenir de la “Morning Meeting” de l’Investing Club mardi

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mardi : L’oscillateur indique que le marché est toujours survendu Nos transactions sur DVN et CRM Mentions rapides : HON et LLY Surveiller ces stocks de releveurs 1. L’oscillateur indique que le marché est toujours survendu Les actions étaient dans le rouge et le vert mardi après une pause commerciale le Fête du travail. Les rendements obligataires ont augmenté après que les données ISM d’août aient été plus fortes que prévu. Les investisseurs attendent avec impatience la réunion de la Réserve fédérale plus tard ce mois-ci et se demandent si sa séquence de hausses agressives des taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation se poursuivra. Bien que conscient de la tendance de va-et-vient du marché mardi, notre oscillateur à courte portée S & P 500 de confiance est toujours en territoire de survente, ce qui suggère que le moment n’est pas optimal pour vendre beaucoup. 2. Nos transactions sur DVN et CRM Nous avons vendu 100 actions de Devon Energy (DVN) récemment en hausse et acheté 50 actions de Salesforce (CRM) battu mardi matin. Après un vendredi fort, nous avons réduit DVN dans nos efforts continus pour réduire notre exposition à l’énergie en force. L’Opep+ a convenu lundi de réduire ses objectifs de production d’environ 100 000 barils par jour à partir d’octobre. Nous utilisons l’argent de cette vente pour acheter des actions de CRM avant sa conférence Dreamforce plus tard ce mois-ci. Depuis le dernier trimestre de la société, que nous considérions comme solide, le titre a chuté. Nous l’aimons à long terme, nous avons donc ajouté cette faiblesse. 3. Mentions rapides : HON et LLY Deutsche Bank ont ​​désigné Honeywell (HON) comme premier choix pour 2023 dans une note de mardi. La société a cité une préférence pour les entreprises exposées au marché de fin de cycle, y compris l’aérospatiale et la défense, le pétrole et le gaz et la construction non résidentielle – des industries dans lesquelles HON a des entreprises. Bien que nous ayons cette action notée 2 depuis que nous avons réduit notre position fin mars, nous sommes intéressés par le rachat de certaines actions. BMO a relevé son objectif de cours sur Club détenant Eli Lilly (LLY) à 396 $ par action contre 369 $, stimulé par l’approbation du nouveau médicament contre le diabète de type 2 de la société pour traiter l’obésité, ce sur quoi nous sommes également incroyablement optimistes. Il convient également de noter que Biogen (BIIB) va bientôt annoncer les premières données d’une étude de phase 3 sur la maladie d’Alzheimer. Si les données sont prometteuses, elles refléteront bien le traitement en attente de LLY. Si les données de Biogen ne sont pas excellentes, les actions de LLY pourraient être touchées. Dans ce cas, nous envisagerions d’ajouter à notre position sur Lilly parce que nous pensons que les efforts de Lilly dans la maladie d’Alzheimer sont supérieurs. 4. Surveiller ces stocks de releveurs Certains de nos noms de releveurs sur lesquels nous gardons un œil pour les opportunités d’achat sont Palo Alto Networks (PANW), PepsiCo (PEP) et Estee Lauder (EL). Le Bullpen est notre liste de surveillance. Mais il n’y a aucune garantie que nous ajouterons l’un d’entre eux au portefeuille. Nous n’avons pas prévu, pour l’instant, d’ajouter au portefeuille de Barrick Gold (GOLD), qui se trouve également dans le Bullpen. Barrick a chuté de 21 % depuis le début de l’année. Alors que Jim est fan d’avoir de l’or comme petite position dans un portefeuille comme couverture contre l’inflation, nous prévoyons d’examiner de plus près pour voir si Barrick devrait rester dans le Bullpen. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long DVN, HON, CRM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.