4 points à retenir de la “Morning Meeting” de l’Investing Club jeudi

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de jeudi : Cisco Systems à l’air solide Prises rapides sur Bullpen : SBUX, EL Préparez-vous à bondir sur Nvidia Encore une chance d’acheter Pioneer 1. Cisco Systems à l’air solide Cisco Systems (CSCO) a dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices et de revenus dans son dernier trimestre, qui a été annoncé après la cloche de clôture mercredi. La participation du Club, qui est également une action de Dow, a augmenté de près de 6 % dans les échanges de jeudi. Les performances de l’entreprise ont été stimulées par l’atténuation des problèmes de sa chaîne d’approvisionnement. Nous pensons que l’action se dirige vers la hausse, d’autant plus que les actions ont beaucoup baissé plus tôt dans l’année en raison de problèmes d’obtention de semi-conducteurs et d’autres éléments nécessaires pour fabriquer et expédier des produits et des logiciels. Maintenant que ces défis semblent s’atténuer, Jim Cramer a déclaré: “Je connais le PDG Chuck Robbins depuis le jour où il a été nommé il y a sept ans, et c’est le plus optimiste que je l’ai vu.” 2. Prises rapides sur Bullpen : SBUX, EL Nous avons quelques prises rapides sur deux actions de notre Bullpen, Starbucks (SBUX) et Estee Lauder (EL). Nous avons mis des actions dans le Bullpen pour signaler que nous les considérons comme des ajouts potentiels au Charitable Trust, qui sert de portefeuille au Club. Bien sûr, il n’y a aucune garantie que nous les achèterons. Cela étant dit, Jim cherche vraiment un moyen d’acheter Starbucks. La journée des investisseurs de l’entreprise est sur le pont pour septembre, et nous nous attendons à ce qu’ils puissent mettre en lumière tout, de la personne qui prendra la relève en tant que PDG à la direction de sa stratégie. Nous nous attendons à ce que de telles annonces fassent monter le titre et envisageons de créer une position dans Starbucks avant la réunion. Nous pensons que les actions d’Estee Lauder finiront par augmenter. Bien que nous n’ayons aucun plan pour le stock actuellement, les investisseurs devraient envisager de le posséder s’ils sont convaincus que les restrictions de verrouillage en Chine s’assoupliront, car cela fera grimper le stock de la société de beauté. Les actions d’Estee Lauder ont chuté de 1,3 % en pré-commercialisation après que la société ait prévu des ventes pour l’ensemble de l’année inférieures aux estimations en raison des fermetures, mais a depuis gagné 2 %. 3. Préparez-vous à bondir sur Nvidia Alors que les actions de Nvidia (NVDA) ont chuté plus tôt ce mois-ci après que la société a averti dans les résultats préliminaires que les revenus trimestriels seraient bien inférieurs aux estimations, l’action s’est depuis redressée. Nous conseillons aux investisseurs de se jeter sur l’action si la société baisse ses derniers résultats trimestriels, car cela fera baisser l’action. Nous sommes toujours optimistes sur Nvidia à long terme et pensons que ce trimestre pourrait donner aux investisseurs une chance d’acheter un gagnant à long terme en baisse. Nvidia devrait publier ses résultats la semaine prochaine, après la cloche de clôture ce mercredi prochain. 4. Encore une chance d’acheter le PDG de Pioneer Natural Resources (PXD), Scott Sheffield, a déclaré mercredi à Jim que la compagnie pétrolière s’attend à continuer de restituer la majeure partie de son flux de trésorerie disponible aux actionnaires, des semaines après avoir restitué plus de 95 % de son deuxième trimestre fiscal. cash-flow libre aux actionnaires via les dividendes et les rachats. Surtout dans un marché qui continue de voir de l’écume de la part d’investisseurs surexcités, en particulier dans les actions de mèmes telles que Bed Bath & Beyond (BBY), nous prévoyons que Pioneer sera une action plus sûre en raison de sa mission de retour en capital. Même si les huiles devaient décliner, le dividende de Pioneer maintiendrait ses actionnaires à flot. Bien que le titre ait augmenté mercredi, il a tendance à être volatil, ce qui signifie que les investisseurs ont encore la possibilité d’acheter en cas de baisse. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long CSCO, NVDA, PXD. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.