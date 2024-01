4 points à retenir alors que les Celtics sont éliminés par les Clippers dans une déroute époustouflante

Les Celtics ont subi leur plus mauvaise défaite de l’année samedi soir, battus par les Clippers 115-96 au TD Garden alors qu’ils jouaient sans le grand homme Kristaps Porzingis (entorse de la cheville).

Les Clippers ont accumulé une avance à deux chiffres en première mi-temps contre Boston derrière une défense étouffante et ont transformé le match en rire au troisième quart avec une course de 21-0. Les Clippers menaient par 36 points dans la victoire alors que Joe Mazzulla agitait le drapeau blanc au début du quatrième quart en mettant ses titulaires au banc.

Kawhi Leonard a ouvert la voie aux Clippers avec 26 points dans la victoire tandis que Paul George a marqué 17 points. Jayson Tatum a inscrit 21 points, un sommet pour l’équipe, dans le revers, le seul partant du Celtic à atteindre le double des chiffres. Collectivement, Boston a connu sa pire soirée de tirs de l’année, repoussant un peu moins de 35 pour cent de ses tentatives sur le terrain.

Boston a vu sa séquence de trois victoires consécutives interrompue avec la défaite alors qu’ils lançaient un match à domicile de sept matchs au TD Garden. Ils chercheront à rebondir lundi soir avec un match contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

Voici quatre points à retenir de la défaite des Celtics samedi soir :

Une non-présentation offensante : Dans la foulée d’une performance offensive historiquement efficace, le tir de Boston s’est effondré en première mi-temps samedi soir. Les Celtics ont tiré un putride 15 sur 51 sur le terrain en première mi-temps, dont 4 sur 23 au-delà de l’arc tout en se creusant un écart de 16 points à l’entracte. Une défense verrouillée des Clippers était en partie responsable de ce mauvais départ, mais les cinq de départ de Boston étaient misérables sur le terrain, tous les membres de l’équipe en dehors de Jayson Tatum tirant en dessous de 30 pour cent du terrain parmi les partants. Alors que Boston n’a pas réussi à produire beaucoup de points sur la ligne des lancers francs ou sur le verre offensif, ce fut une performance offensive aussi mauvaise que celle que nous avons vue toute l’année dans ce groupe.

Pas de présence de peinture sans Kristaps Porzingis : Même si ce fut une soirée misérable pour le périmètre de Boston, l’équipe a presque autant eu du mal au bord qu’à Long Ange. Les Celtics n’ont réussi que 18 points dans la peinture en première mi-temps et ont été étouffés par la défense positionnelle intelligente des Clippers, frustrant des pilotes comme Jaylen Brown et Derrick White dans des tirs sauvages. Pour une équipe de Boston, qui a été bien disciplinée tout au long de l’année, ce fut un match qui a montré ses plus gros défauts offensifs lorsque ses tirs à 3 points ne tombaient pas.

Deuxième défaite consécutive à domicile contre un concurrent de l’Ouest : Les Celtics devaient connaître une certaine régression au TD Garden après un début d’année sensationnel 20-0 et ils l’ont obtenu samedi soir. Alors que Boston s’est bien battu contre les champions en titre vendredi soir dernier, il n’y en avait pas dans ce match contre l’équipe la plus chaude de la Conférence Ouest. Les Clippers ont sorti Boston de leur flux offensif dès le début et ont même réussi à construire la déroute malgré un pourcentage lamentable de tirs à 3 points. Ils ont joué plus dur et plus intelligemment que les Celtics, rappelant qu’il y aura beaucoup de concurrence féroce pour la couronne NBA cette année de la part d’une Conférence Ouest chargée.

Les Clippers ressemblent à une équipe différente : Un mois après que les Celtics ont réussi une domination de 145-108 à Los Angeles, les Clippers ont redressé le navire en toute hâte. L’éruption de samedi était leur cinquième victoire consécutive au total et ils ont maintenant une fiche de 13-2 sur leurs 15 derniers matchs pour se hisser à la 4e place de la Conférence Ouest après un début d’année lamentable sous .500. Avec Kawhi Leonard et Paul George qui semblent en aussi bonne santé qu’ils ne l’ont jamais été et un solide casting de soutien qui joue bien leur rôle autour d’eux, ils semblent actuellement une menace aussi grande que n’importe quelle équipe pour sortir de la Conférence Ouest.