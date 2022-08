4 personnes sur 5 décédées l’an dernier alors qu’elles bénéficiaient de l’aide sociale à l’enfance en Alberta étaient autochtones

Des défenseurs et des chercheurs demandent au gouvernement albertain de décoloniser le système de protection de l’enfance après le décès d’un nombre record d’enfants, de jeunes et de jeunes adultes l’an dernier, dont environ quatre sur cinq étaient autochtones.

Les données provinciales montrent que 49 personnes sont décédées alors qu’elles recevaient des services d’intervention auprès des enfants au cours de l’exercice 2021-22 – le plus en un an selon les données accessibles au public. C’est une augmentation de 15 décès par rapport à l’année précédente.

Trente-neuf des personnes décédées étaient autochtones – le plus depuis au moins 2008-2009, et une augmentation de 16 décès par rapport à l’année précédente.

“[The deaths] peut surprendre les personnes qui ne sont pas autochtones », a déclaré Audra Foggin, une survivante de la rafle des années 60 et professeure adjointe d’études sur les enfants et de travail social à l’Université Mount Royal. Elle est membre de la Première nation de Frog Lake.

“[Cultural genocide and assimilation] est très réel aujourd’hui. La poursuite de la rafle des années soixante, du pensionnat indien, se poursuit encore aujourd’hui. »

Les chiffres publiés par Alberta Children’s Services comprennent les enfants et les jeunes dans les familles qui sont évalués pour déterminer si une intervention est nécessaire; ceux qui restent à la maison pendant que leur famille reçoit des services pour résoudre des problèmes préoccupants ; les personnes placées en placement, telles que les familles d’accueil ou les foyers d’accueil ; et les jeunes adultes sortis du système et qui reçoivent un soutien et une aide financière pour passer à l’âge adulte.

Les données comprennent une ventilation du nombre de personnes décédées qui étaient autochtones et non autochtones, ainsi que la manière dont elles sont décédées. Les chiffres ne montrent pas qui était Première Nation, Métis ou Inuit.

Les manières de mourir de la plupart des personnes décédées l’année dernière sont toujours en attente d’examen par le Bureau du médecin légiste en chef de l’Alberta, mais le décès de six Autochtones a jusqu’à présent été qualifié d’accidentel.

L’OCME n’a pas enquêté sur le décès de quatre autres personnes, ce qui suggère que ces personnes ont peut-être reçu des soins médicaux et qu’un médecin traitant a déterminé qu’elles étaient décédées de causes naturelles.

La pandémie de COVID-19 a exacerbé la santé mentale et les dépendances des gens – en particulier ceux qui sont dépendants aux opioïdes – et des individus et des familles tendus et isolés, ce qui a probablement contribué à la mort d’un plus grand nombre d’enfants, de jeunes et de jeunes adultes en général, ont déclaré des défenseurs et des experts à CBC News.

“Nous n’avons pas vu de chiffres comme celui-ci depuis le temps que nous faisons des critiques”, a déclaré Terri Pelton, la nouvelle défenseure des enfants et des jeunes de l’Alberta, dans une entrevue avec CBC News. Pelton remplace l’ancien défenseur des enfants Del Graff qui a pris sa retraite en mars après 11 ans à ce poste.

“La pandémie doit être la cheville ouvrière.”

En avril, les services à l’enfance de l’Alberta ont publié un rapport détaillant les conclusions d’un examen de la flambée des décès de l’aide sociale à l’enfance l’année dernière. Il ne s’est pas concentré spécifiquement sur les décès d’Autochtones, mais le rapport a noté une corrélation entre la pandémie et davantage de décès.

Le Bureau du défenseur de l’enfance et de la jeunesse publiera un rapport dans les mois à venir qui explorera plus en détail l’impact de la pandémie, a déclaré Pelton.

Foggin convient que la pandémie a probablement eu un impact sur les peuples et les communautés autochtones, mais affirme que les taux élevés actuels de décès d’Autochtones recevant des services d’intervention auprès des enfants ont des liens plus profonds avec le colonialisme et le racisme systémique auquel les Autochtones sont confrontés depuis des générations.

Les Autochtones toujours surreprésentés : données

Les enfants et les jeunes autochtones sont surreprésentés dans le système de protection de l’enfance depuis des décennies.

Le scoop des années 60 et ce que certains appellent le Cuillère du millénaire — le retrait systématique et continu des enfants autochtones, entraînant des taux plus élevés d’enfants et de jeunes dans le système de protection de l’enfance que lors de la rafle des années 1960 — en a forcé beaucoup à grandir loin de leur famille et de leur communauté et à se déconnecter de leur identité culturelle en conséquence .

Ceux placés dans des familles blanches ont également grandi avec des soignants qui ne pouvaient pas vraiment comprendre la discrimination à laquelle les enfants et les jeunes pouvaient être confrontés au quotidien, a déclaré Foggin.

Près de 10 100 enfants ont reçu des services d’intervention pour enfants au cours d’un mois moyen l’année dernière, statistiques provinciales trimestrielles Afficher. Environ les deux tiers de cette charge de travail étaient des Autochtones.

Il y avait environ 8 100 enfants et jeunes pris en charge au cours du mois moyen de l’année dernière. Plus de 70 % d’entre eux étaient autochtones, selon les données.

Le gouvernement provincial estime qu’environ 10 % des enfants et des jeunes de l’Alberta sont autochtones.

De plus, on sait depuis longtemps que les enfants autochtones pris en charge ont de moins bons résultats et des taux de mortalité plus élevés que les enfants non autochtones, a déclaré Hadley Friedland, professeure agrégée de droit à l’Université de l’Alberta et spécialisée en droit autochtone et en protection de l’enfance.

« Il faut faire quelque chose de différent dans les services d’intervention auprès des enfants pour les enfants autochtones », a déclaré Friedland, qui a cofondé le Wahkohtowin Indigenous Law and Governance Lodge de l’université.

Au 30 juin, huit enfants, jeunes et jeunes adultes recevant des services d’intervention auprès des enfants en Alberta sont décédés jusqu’à présent cet exercice, selon les données provinciales.

Sept d’entre eux étaient autochtones.

L’Alberta doit écouter les communautés autochtones : Pelton

Réduire le nombre d’enfants autochtones pris en charge est une priorité pour les services à l’enfance de l’Alberta, a déclaré un porte-parole du ministère à CBC News dans un communiqué par e-mail.

Le rapport d’avril détaille six nouvelles mesures que le ministère s’est engagé à prendre. Aucun ne s’adressait explicitement aux peuples autochtones, mais un concernait le renforcement de la prise en charge par la parenté – lorsqu’un enfant ou un jeune est placé chez un parent élargi, ou quelqu’un ayant un « lien significatif » avec lui.

La Site Web du gouvernement de l’Alberta dit que les aidants familiaux peuvent apporter “des conseils et un renforcement de l’identité culturelle et de l’estime de soi positive d’un enfant”.

D’autres initiatives sont déjà en cours, indique le rapport, notamment les aidants familiaux recevant 900 $ lorsqu’un enfant est placé chez eux, en partie pour aider à faire face aux coûts imprévus des soins.

Pelton dit que la prise en charge par la parenté est un bon point de départ, mais elle souhaite que les communautés autochtones puissent prendre soin de leurs enfants – et aient l’autonomie nécessaire pour faire les choses différemment.

“Nous faisons la même chose depuis des années d’une manière coloniale”, a déclaré Pelton.

“Les communautés autochtones veulent ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants. Nous devons écouter ce dont ils disent avoir besoin, pas leur dire ce dont nous pensons qu’ils ont besoin.”

Il y a trois ans, le Parlement a adopté Projet de loi C-92 , une loi fédérale adoptée il y a trois ans qui affirme la compétence des peuples autochtones sur les services à l’enfance et à la famille. Mais la transition est toujours en cours.

En juin, le porte-parole de l’opposition NPD pour les services à l’enfance, Rakhi Pancholi, a demandé à Matt Jones, qui a repris le portefeuille du ministère le 21 juin, de décrire comment il soutiendra la mise en œuvre du projet de loi C-92.

Pancholi a déclaré à CBC News ce mois-ci que ni elle ni certaines agences de protection de l’enfance n’avaient entendu parler directement de Jones.

Les services à l’enfance s’engagent à travailler avec les communautés autochtones pour développer des accords qui les aideront à avoir une plus grande autorité pour les services à l’enfance et à la famille, a déclaré Andrew Reith, attaché de presse de Jones, à CBC News dans un e-mail.

Le ministère continuera de travailler avec les Premières Nations qui souhaitent prendre en charge les services de protection de l’enfance, ainsi qu’avec le gouvernement fédéral, pour conclure des accords de coordination dirigés par des dirigeants autochtones afin de garantir que les enfants et les jeunes reçoivent les meilleurs soins possibles, a-t-il déclaré.

En attendant, Pelton souhaite que les peuples et les communautés autochtones aient plus d’influence lorsqu’il s’agit de prendre soin des enfants, des jeunes et des jeunes adultes autochtones, et qu’il y ait plus de liens communautaires – de la famille aux aînés et aux gardiens du savoir.

Foggin, de l’Université Mount Royal, souhaite également que les communautés autochtones aient une plus grande autonomie – mais elles ont également besoin d’argent pour s’occuper correctement de ces jeunes, a-t-elle déclaré.

“Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les communautés soient autonomes et aient les moyens de réussir, si vous préparez essentiellement les communautés à l’échec en ne fournissant pas le financement approprié”, a déclaré Foggin.

De plus, jusqu’à ce que la transition soit effectuée, les politiques des services à l’enfance et les paramètres utilisés pour évaluer les jeunes et leur développement devraient commencer à intégrer les visions du monde autochtones, a-t-elle déclaré.

Foggin a également suggéré, par exemple, de développer quelque chose de similaire aux rapports Gladue du système de justice pénale – des documents qui tissent les expériences d’une personne autochtone, y compris les défis auxquels elle est confrontée en raison de la colonisation, que les juges doivent prendre en compte avant de déterminer une peine.

Le mécanisme vise à rendre le système de justice pénale plus équitable pour les peuples autochtones.