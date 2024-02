4 personnes retrouvées mortes dans la maison de San Mateo – NBC Bay Area

Les quatre personnes retrouvées mortes dans une maison de San Mateo lundi matin étaient un mari et une femme et des jumeaux de 4 ans, a confirmé NBC Bay Area.

L’affaire fait l’objet d’une enquête pour meurtre-suicide, a annoncé mardi la police. L’identité des quatre personnes n’a pas encore été officiellement dévoilée.

Des amis ont identifié le couple comme étant Anand Sujith Henry et Alice Benziger. Selon les archives judiciaires, le mari a demandé le divorce en décembre 2016, mais ne l’a apparemment pas obtenu.

La police a déclaré avoir été appelée au domicile à plusieurs reprises dans le passé, mais n’a pas révélé la nature de ces appels. Aucune note n’a été laissée sur les lieux et, à ce stade, la police n’a pas de mobile.

Les agents se sont rendus lundi vers 9 h 15 au domicile du pâté de maisons 4100 d’Alameda de las Pulgas pour effectuer un contrôle social, a indiqué la police.

N’ayant pas reçu de réponse à leur arrivée au domicile, les agents ont fouillé le périmètre et n’ont vu aucun signe d’effraction, a indiqué la police. Ils ont finalement trouvé une fenêtre non verrouillée, sont entrés et ont trouvé les quatre personnes mortes.

Les garçons ont été retrouvés dans une chambre, a indiqué la police. Leur cause de décès fait toujours l’objet d’une enquête.

Des sources ayant une connaissance directe de l’enquête ont déclaré que la police pensait que les garçons avaient été étouffés, étranglés ou soumis à une overdose mortelle parce qu’il n’y avait aucun signe de traumatisme sur leur corps.

L’homme et la femme ont été retrouvés dans une salle de bain, selon la police. Ils avaient tous deux été blessés par balle.

Un pistolet 9 millimètres et un chargeur chargé ont été trouvés dans la salle de bain, a indiqué la police.

Ces décès semblent être un incident isolé et il n’y a aucun danger pour le public, a indiqué la police.

“Nous sommes convaincus que la personne responsable a été localisée dans la maison”, a indiqué la police dans un communiqué.

Les voisins ont déclaré que le couple vivait dans la maison depuis plus de quatre ans et qu’ils étaient amicaux. Ils se promenaient souvent ensemble dans le quartier et semblaient former une famille heureuse.

“Bien sûr, j’aime”, a déclaré Phyllis Halili. “Avant la naissance des bébés, nous voyions le mari et la femme se promener pendant qu’elle était enceinte, puis plus tard, lorsque les bébés étaient, les emmener se promener.”

Une enquête est en cours.