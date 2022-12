4 personnes poignardées au casino de l’État de Washington, un homme arrêté

Un homme assis à une table de poker a lancé une attaque soudaine et non provoquée dans un casino de l’État de Washington lundi soir, poignardant ou tailladant quatre personnes avant d’être arrêté après une poursuite en voiture à grande vitesse, ont annoncé les autorités.

Les quatre victimes devaient survivre, selon le bureau du shérif du comté de Clark dans le sud-ouest de Washington.

L’attaque s’est produite juste avant minuit dans les casinos New Phoenix et Last Frontier, les établissements de jeux de table et de poker qui partagent un bâtiment dans la ville de La Center. Plusieurs témoins ont appelé le 911 pour signaler les coups de couteau et ont déclaré que le suspect était armé de ce qui semblait être un couteau de chasse.

Des clients et des employés ont affronté l’agresseur, mais il a réussi à atteindre une voiture et s’est enfui, a indiqué le bureau du shérif.

Les députés ont trouvé le véhicule et l’ont poursuivi, a indiqué le bureau du shérif, avec le —. La police a utilisé une «technique d’immobilisation» pour arrêter le véhicule et a arrêté le conducteur.

Une vidéo du casino montrait un homme assis à une table de poker avant de se baisser, d’attraper quelque chose, puis de se lever et de poignarder l’homme à côté de lui cinq fois à la tête et à la poitrine “sans provocation ni avertissement”, a déclaré le bureau du shérif.

Plusieurs personnes ont tenté d’intervenir, mais l’homme a commencé à leur balancer le couteau puis a poignardé une femme assise à la même table, a indiqué la police. Le suspect a poursuivi un autre homme dans le parking et l’a poignardé lorsqu’il est tombé, puis est parti.

On ne sait pas immédiatement comment la quatrième victime a été blessée. Tous les quatre ont été emmenés dans un hôpital voisin, et trois d’entre eux ont été soignés et libérés.

Le bureau du shérif du comté de Clark a déclaré que Scott Harmier, 41 ans, de Vancouver, Washington, est accusé de quatre chefs d’agression criminelle. Les dossiers de la prison ne montrent pas s’il a obtenu un avocat. Harmier doit comparaître devant le tribunal mercredi matin.

Dans une déclaration sur sa page Facebook, le casino a qualifié l’attaque de non provoquée et a déclaré que son service des ressources humaines recherchait des options de conseil pour le personnel et les invités.

“Nos pensées et nos prières sont étendues à toutes les personnes concernées”, a-t-il déclaré.

Les coups de couteau de masse sont moins courants que les fusillades de masse aux États-Unis, mais ils se produisent. En octobre, un attaquant armé d’un grand couteau a tué deux personnes et en a blessé six autres le long du Strip de Las Vegas avant d’être arrêté.

Le suspect dans cette affaire, Yoni Christian Barrios, 32 ans, a reçu l’ordre de rester dans un établissement psychiatrique de l’État jusqu’à ce que les médecins déterminent qu’il peut comprendre les accusations criminelles portées contre lui.

—Gene Johnson, l’Associated Press

poignarderÉtat de Washington