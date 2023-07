4 personnes meurent dans l’incendie d’une maison dans le nord de l’État de New York alors que les équipages répondent à l’appel désespéré d’une femme

NEW SCOTLAND, NY (AP) – Quatre personnes sont mortes, dont une fillette de 5 ans, lorsqu’un incendie a balayé une maison à l’ouest d’Albany, New York, juste avant le lever du soleil samedi.

Les équipes de pompiers se sont précipitées vers la maison après un appel désespéré d’une femme, qui a dit à un répartiteur du 911 qu’elle était coincée dans une pièce avec un enfant et incapable de s’échapper par une fenêtre à cause d’une unité de climatisation.

« C’est une scène horrible », a déclaré aux journalistes le shérif du comté d’Albany, Craig D. Apple Sr. « Je me sens horriblement pour la famille, les voisins. »

L’Albany Times-Union rapporte qu’un garçon de 14 ans a survécu aux flammes en sautant par la fenêtre du deuxième étage à l’arrivée des pompiers. Il était soigné pour des écorchures et des contusions.

Un répartiteur a essayé d’aider à diriger la femme et l’enfant hors de la maison en feu, mais sans succès. Au moment où les équipes de pompiers sont arrivées, l’incendie avait englouti la maison sur Normanskill Road dans la ville de New Scotland, à environ 13 kilomètres à l’ouest du Capitole de New York.

Le Times-Union indique que l’adresse coïncide avec celle d’un stand de fruits et légumes répertorié sous le nom de Circle Tree Farm.

Les noms des victimes n’ont pas encore été dévoilés, mais les autorités ont indiqué qu’en plus de l’enfant, parmi les personnes décédées figurent une femme de 40 ans et deux hommes, âgés de 35 et 64 ans.

Les enquêteurs disent qu’ils pensent savoir où l’incendie a commencé mais qu’ils n’ont pas pu entrer dans la maison éventrée pour confirmer.

The Associated Press