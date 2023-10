Un grand jury fédéral de Salt Lake City a rendu un acte d’accusation de 13 chefs d’accusation accusant quatre personnes d’avoir prétendument acheté et vendu pour plus d’un million de dollars de « ressources paléontologiques », qui comprennent des os de dinosaures exportés vers la Chine, ont annoncé les autorités jeudi.

Vint Wade, 65 ans, et Donna Wade, 67 ans, de Moab, Utah ; Steven Willing, 67 ans, de Los Angeles, et Jordan Willing, 40 ans d’Ashland, Oregon, auraient commis plusieurs crimes et violé la Loi sur la préservation des ressources paléontologiqueségalement connu sous le nom de PRPA, selon un communiqué publié jeudi par le bureau du procureur américain pour le district de l’Utah.

Les autorités n’ont précisé aucune relation entre Vint Wade et Donna Wade. Steven Willing a été identifié comme le père de Jordan Willing, selon l’acte d’accusation.

Pendant cinq ans, de mars 2018 à mars 2023, les accusés ont acheté, déplacé et exporté des os de dinosaures depuis des terres fédérales, affirment les procureurs. Les quatre hommes sont également accusés d’avoir sciemment caché et détenu des biens volés appartenant aux États-Unis.

Un responsable tient un exemple des os de dinosaures prétendument volés. BLM État de l’Utah via le DOJ

Ils font également face à des accusations de complot contre les États-Unis, de violation de la PRPA, de vol de biens américains et d’autres violations, ont indiqué les procureurs.

Le chiffre d’un million de dollars en ressources paléontologiques équivaut à 150 000 livres de ressources, ont indiqué les procureurs.

La PRPA définit les ressources paléontologiques comme « des restes fossilisés, des traces ou des empreintes d’organismes, conservés dans ou sur la croûte terrestre, qui présentent un intérêt paléontologique et fournissent des informations sur l’histoire de la vie sur terre ».

Les accusés ont également causé plus de 3 millions de dollars de dommages, qui incluent la valeur commerciale et la valeur scientifique des ressources, ont indiqué les procureurs, ainsi que le coût de la restauration et des réparations.

Des os, des fossiles et d’autres ressources paléontologiques de la période jurassique sont exposés dans la formation Morrison, dans le sud-est de l’Utah, autour de Moab, dans l’Utah, principalement sur des terres fédérales supervisées par le Bureau of Land Management, selon l’acte d’accusation.

Deux co-conspirateurs non inculpés figuraient dans l’acte d’accusation. Ils ont été décrits comme des collectionneurs d’ossements de dinosaures qui ont fouillé, retiré, transporté et vendu des ressources paléontologiques des terres fédérales aux Wades, indique l’acte d’accusation.

Selon les procureurs, les Wades ont stocké les ressources paléontologiques pour les vendre lors de salons de pierres précieuses et de minéraux et à des vendeurs nationaux. Ils ont également vendu des ressources paléontologiques, ont indiqué les procureurs, à Steven et Jordan Willing. Les Willing, par l’intermédiaire de leur société JMW Sales Inc, ont exporté les os de dinosaures vers la Chine en les étiquetant mal, ce qui a réduit leur valeur. Cette erreur d’étiquetage a été effectuée pour échapper à la détection des agents fédéraux, ont indiqué les procureurs.

Rachel Cannon, avocate représentant Jordan Willing, a déclaré vendredi dans un courrier électronique que son client « conteste vigoureusement les allégations et attend avec impatience de passer sa journée au tribunal ».

Un avocat cité dans les documents judiciaires de Vint Wade a refusé de commenter vendredi.

Les avocats désignés comme représentant les deux autres accusés n’ont pas été immédiatement contactés vendredi après-midi. Les accusés devaient comparaître pour la première fois devant le tribunal jeudi, ont indiqué les procureurs.

Cannon a déclaré que Jordan Willing avait plaidé non coupable devant le tribunal jeudi, qu’il n’était pas tenu de verser une caution et qu’il n’avait jamais été détenu, a déclaré Cannon.

L’avocat américain chargé de l’affaire a noté que le vol présumé avait privé les Américains de voir la « science et l’émerveillement » des reliques dans la nature.

« En retirant et en traitant ces os de dinosaures pour fabriquer des produits de consommation à but lucratif, des dizaines de milliers de kilos d’os de dinosaures ont perdu pratiquement toute valeur scientifique, laissant les générations futures incapables de découvrir la science et les merveilles de ces os sur le territoire fédéral », a déclaré le procureur américain. pour le district de l’Utah, Trina A. Higgins a déclaré dans un communiqué.