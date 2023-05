4 personnes arrêtées en Macédoine du Nord après une saisie de cocaïne en Grèce

Quatre personnes ont été arrêtées en Macédoine du Nord, a annoncé mercredi la police, à la suite d’une coopération avec les autorités grecques concernant une cargaison de cocaïne saisie la veille en Grèce voisine.

Au total, 14 personnes ont été arrêtées dans les deux pays à la suite de l’opération de mardi dans la ville portuaire de Thessalonique, dans le nord de la Grèce, où des agents grecs ont confisqué 230 livres de cocaïne.

Les médicaments d’Amérique du Sud avaient été amenés à Thessalonique sur un cargo et étaient cachés dans des sections externes creuses de conteneurs d’expédition contenant un envoi de bananes en provenance d’Équateur.

La police de Macédoine du Nord a déclaré dans un communiqué avoir arrêté deux hommes et une femme mardi, et un troisième homme mercredi alors qu’il tentait prétendument de traverser la frontière depuis la Grèce. Tous les quatre étaient des ressortissants de la Macédoine du Nord et sont soupçonnés d’appartenir à un réseau international du crime organisé, selon le communiqué.

Il a ajouté que l’expédition de drogue avait été commandée et payée par une société d’importation de fruits à Skopje, la capitale de la Macédoine du Nord.

La police grecque a déclaré que l’opération de Thessalonique avait suivi une coordination avec la Drug Enforcement Administration américaine. Les suspects arrêtés en Grèce ont été identifiés comme étant sept Grecs et trois Albanais.