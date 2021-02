4 personnes arrêtées dans le cadre d’une enquête internationale pour tentative d’extorsion de 10 millions de dollars d’un haut responsable politique irakien

Quatre personnes ont été arrêtées lors de descentes matinales menées dans des maisons au Canada et en Australie, après avoir tenté d’extorquer un haut responsable politique irakien dans le cadre de ce que les autorités ont décrit comme une campagne d’intimidation d’un an.

La victime n’a été identifiée par la police que comme un «Politicien très haut placé» qui «Passe presque tout son temps en Irak.» Cependant, les médias locaux ont affirmé que la cible du projet criminel était Ahmed Asadi, un double citoyen australo-irakien.

Asadi a été membre du parlement irakien, représentant Bagdad, pendant les six dernières années, s’élevant au poste de porte-parole de l’Alliance du Fatah et de secrétaire général du Mouvement islamique.

Le politicien a été visé pour la première fois en décembre 2019, avec des assaillants masqués et armés par effraction dans une propriété à Sydney, où ils ont agressé un adolescent et volé de l’argent dans la résidence. Cela a été suivi de coups de feu sur la maison plusieurs mois plus tard et d’une fenêtre brisée lors d’une autre attaque. Au début de ce mois, le porche de la propriété a été incendié et une note menaçant la famille a été attachée à la résidence.

Alors qu’Asadi a été une personnalité de premier plan au parlement irakien et a appelé les troupes étrangères à quitter rapidement le pays, on ne pense pas que les crimes soient liés à ses convictions politiques.

Les autorités ont suggéré que l’intimidation était purement motivée financièrement, avec «Demandes constantes d’argent sur une période donnée» des criminels à la famille, totalisant environ 10 millions de dollars.

Les deux personnes détenues en Australie font face à six chefs d’accusation, pour dommages matériels et exigence de biens par la force avec l’intention de voler. L’homme et la femme arrêtés par les autorités canadiennes ont été placés en garde à vue par l’unité de cybercriminalité de la police d’Edmonton.

