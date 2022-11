4 offres anticipées du Black Friday à ne pas manquer : friteuse à air, haut-parleur intelligent, etc.

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Nous sommes peut-être encore à quelques semaines de Vendredi noir à proprement parler, cela n’a pas empêché les détaillants de lancer tôt une tonne d’offres exceptionnelles pour le Black Friday. Nous avons vu Les publicités du Black Friday déjà d’entreprises telles que Home Depot, Walmart, Kohl’s et plus encore, et certains ont même lancé la première vague de transactions. Les soldes du Black Friday de Walmart lancé plus tôt cette semaine, Meilleur achat est en mouvement avec de grosses transactions depuis des semaines, et Target approche déjà d’un mois de transactions et de ventes.

Il y a beaucoup d’offres à trier, mais nous avons rassemblé quelques-unes de nos offres préférées du début du Black Friday que vous ne voudrez pas manquer. Assurez-vous de les vérifier maintenant et de les saisir avant que les prix ne disparaissent.

Meilleur achat Il y a de fortes chances que vous ayez entendu à quel point les friteuses à air peuvent être formidables ou que vous ayez expérimenté la magie d’une première main. Cette option de Bella a une capacité de 8 pintes, ce qui la rend idéale pour les familles et les réunions d’amis puisque vous pouvez en cuisiner plus à la fois. Nous utilisons ce modèle chez moi depuis près de deux ans maintenant et avons tout cuisiné, des frites aux légumes en passant par les steaks – et une poitrine de dinde pour notre repas de Thanksgiving. Ce n’est que quelques dollars de plus que le plus bas historique précédent, ce qui en fait le moment idéal pour en acheter un pour vous-même. Vous recevez des alertes de prix pour Friteuse à air numérique Bella 8 pintes

Google Dans le cadre de sa première vague de premières offres du Black Friday, Walmart propose le Nest Mini de deuxième génération à 18 $, ce qui est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu. À l’heure actuelle, les quatre couleurs sont en stock, bien que cela puisse facilement changer à tout moment. De nombreux magasins en auront en stock, mais vous pouvez également les commander pour livraison. Lisez notre avis sur Google Nest Mini. Vous recevez des alertes de prix pour Google Nest Mini (2e génération, anthracite)

Walmart Les aspirateurs d’atelier peuvent être assez chers, mais pour le moment, cette option très appréciée chez Walmart est à un prix plutôt abordable. À seulement 39 $, cet aspirateur Hart de 6 gallons est parfait pour les dégâts humides et secs, et est même livré avec un kit de nettoyage de voiture en prime.

HP Bien qu’il ne s’agisse pas des machines les plus puissantes, vous pouvez faire beaucoup sur un Chromebook de nos jours. Dans le cadre de ses premières offres du Black Friday, Walmart a réduit le prix de ce modèle à seulement 79 $, ce qui est incroyablement bon marché. Il est livré avec 4 Go de RAM, 32 Go de stockage et dispose d’un écran de 11,6 pouces. Il est idéal pour la navigation Web de base, la création de documents et plus encore.