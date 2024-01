4 nouvelles salles d’installation avec des œuvres d’art à couper le souffle

Gérer l’un des musées les plus visités au monde n’est pas une mince affaire, comme vous le dira l’escadron d’ingénieurs, de designers, de directeurs créatifs et de responsables de la communication de teamLab. Alors que le premier musée permanent du collectif d’art numérique, Borderless, a battu un record mondial Guinness pour être le musée dédié à un seul artiste ou entité le plus visité sur son site d’Odaiba en 2021, des accords de location ont forcé l’installation à fermer ses portes en 2022 et à trouver un nouveau musée. emplacement.

Après plusieurs mois d’attente, teamLab sans frontières devrait finalement rouvrir le 9 février 2024, après avoir trouvé un logement dans les niveaux inférieurs du nouveau complexe Azabudai Hills. Même si le collectif peaufinera inévitablement ses dernières retouches jusqu’à la onzième heure, teamLab nous a donné un aperçu de quelques-unes des nouvelles installations qui arriveront dans le nouvel emplacement. Voici un bref aperçu des quatre espaces que nous avons vus jusqu’à présent.

Photo : teamLab, Microcosmoses – Lumière vacillante © teamLab

Microcosmoses – Lumière vacillante

Dans cette salle en miroir prismatique, des dizaines de sphères réfléchissantes roulent le long d’une piste sinueuse à différentes vitesses, comme des gouttes de rosée glissant sur des brins d’herbe. Les sphères semblent réagir les unes aux autres et s’illuminent sporadiquement lorsqu’elles se déplacent dans un espace.

Les lumières du centre de chaque sphère peuvent émettre 43 couleurs différentes, mais le font d’une manière qui rend difficile l’identification d’une teinte spécifique car la lumière rebondit sur les surfaces réfléchies de la pièce. Vos pensées intrusives pourraient vous pousser à donner un petit coup de pouce aux boules lorsqu’elles passent devant vous, mais malheureusement, vous n’êtes pas censé toucher cette exposition.

Photo : teamLab, Light Vortex © teamLab

Série de sculptures lumineuses

La série « Light Sculpture » de teamLab atteint de nouveaux sommets et elles sont toutes présentées dans une seule pièce. L’étendue de cet espace unique est stupéfiante. Ici, des projecteurs mobiles installés au sol, sur les murs et au plafond émettent des faisceaux multicolores qui se croisent pour créer un effet tridimensionnel.

teamLab a finalisé jusqu’à présent 15 « sculptures lumineuses » pour cette série, y compris la pièce rouge dynamique « Birth » et « Light Vortex », qui vous donneront l’impression d’être englouti tout entier par un vide cosmique. Cette vaste conservation devrait cependant s’étendre encore davantage dans un avenir proche.

Photo : © teamLab Fleurs et personnes – Formation de cristaux mégalithiques (travail en cours)

Formation de cristaux mégalithiques

Une autre salle qui présente plusieurs œuvres d’art dans un seul espace est la salle « Formation mégalithique ». En entrant dans cet espace initialement sombre, vous rencontrez un superbe spectacle de fleurs rouges épanouies qui répondent à votre présence, formant l’œuvre d’art « Fleurs et personnes ». L’ambiance de la pièce change ensuite à mesure que l’œuvre d’art « Black Waves » prend le dessus, résumant l’essence des vagues océaniques et des lignes calligraphiques emblématiques de l’art classique d’Asie de l’Est.

Photo : teamLab, Bubble Universe : Lumière physique, bulles de lumière, lumière vacillante et lumière environnementale – One Stroke © teamLab

Univers Bulle

Enfin et surtout, il y a bien sûr l’installation “Bubble Universe”, officiellement intitulée “Bubble Universe: Physical Light, Bubbles of Light, Wobbling Light, and Environmental Light – One Stroke” (essayez de dire que d’un seul coup !). Cet espace fantastique est rempli de centaines de bulles réfléchissantes suspendues au plafond dans une pièce en miroir, créant un monde infini de lumières doucement rougeoyantes.

Cette toile de fond époustouflante ornera probablement éventuellement tous les flux Instagram et profils d’applications de rencontres du Japon à la Jamaïque. Cependant, c’est le genre d’expérience à laquelle les photos ne rendront jamais justice, quelle que soit la qualité de l’appareil photo de votre iPhone.

teamLab Borderless ouvrira ses portes dans son nouvel emplacement à Azabudai Hills le 9 février 2024. Les billets pour février à mi-avril sont maintenant disponibles en ligne.

Pour plus d’informations, consultez le Site web teamLab Borderless.

