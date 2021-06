4 nouvelles fonctionnalités pour les AirPod

C’est la WWDC, et en plus de la suite habituelle de versions logicielles mises à jour pour iPhones, iPads et Mac, Apple a également annoncé quatre nouvelles fonctionnalités importantes pour les écouteurs AirPod de la société cette année.

Bien sûr, nous n’avons reçu aucune nouvelle annonce de matériel AirPod, mais les fonctionnalités mises à jour sont beaucoup plus intéressantes si vous possédez déjà une paire d’AirPod. Voici ce qui s’en vient.

Trouver mes AirPod

La plus grande annonce est peut-être que le réseau Find My d’Apple – mis à niveau avec le lancement du tracker AirTag plus tôt cette année – a maintenant été amélioré pour inclure AirPods Pro et AirPods Max.







Les écouteurs émettront désormais une balise Bluetooth sécurisée vers le réseau Find My, ce qui signifie que si vous les laissez quelque part, vous pourrez toujours les trouver sur la carte Find My, tant qu’ils sont suffisamment proches de l’un des des centaines de millions d’appareils Apple qui alimentent le réseau.

Vous pourrez jouer un carillon depuis les AirPod lorsque vous êtes à proximité, ou utiliser la vue de proximité pour voir quand vous vous rapprochez.







Mieux encore, vous recevrez également une alerte de séparation si vous vous éloignez trop du casque, vous avertissant s’il semble que vous les avez laissés derrière vous.

Spatial Audio sur tvOS et macOS

En voici un qui ne modifie pas techniquement les AirPod eux-mêmes, mais cela les rendra plus utiles.

Spatial Audio (une autre fonctionnalité exclusive aux AirPods Pro et AirPods Max, désolé les gars) sera bientôt compatible avec tvOS et macOS, mais uniquement sur les Mac alimentés par la puce M1 d’Apple, annoncée à la fin de l’année dernière.

Profitant de la technologie de suivi de la tête des écouteurs Pro et Max, Spatial Audio vous offrira essentiellement un son surround dynamique dans vos AirPod lorsque vous regardez du contenu Dolby Atmos compatible sur votre Apple TV ou Mac.

Cette mise à jour arrivera à l’automne, mais en attendant, Spatial Audio arrive sur Apple Music aujourd’hui dans le cadre de la mise à jour Apple Music Hi-Fi annoncée précédemment.

Boost de conversation

Cette nouvelle fonctionnalité est spécialement conçue pour aider les personnes malentendantes – bien que grâce à la technologie impliquée, elle soit malheureusement encore plus limitée : elle est exclusive aux AirPods Pro.







Conversation Boost utilise les microphones à formation de faisceau de ces écouteurs, ainsi que quelques astuces audio de calcul sophistiquées, pour concentrer votre audio sur la personne qui parle juste devant vous – donc tant que vous regardez quelqu’un, vous devriez pouvoir entendre beaucoup mieux, avec d’autres sons indésirables coupés.

Le mode viendra également avec des options audio améliorées, vous donnant plus de contrôle sur les niveaux de bruit ambiant pour concentrer davantage votre audio.

Annoncer des notifications

Alors que toutes les autres nouvelles fonctionnalités AirPod sont limitées à des modèles spécifiques, la prochaine nouvelle mise à jour devrait fonctionner sur tous les AirPod, car elle est alimentée par Siri sur votre iPhone.

L’assistant virtuel d’Apple pourra désormais vous lire les notifications via vos AirPod. Plus que cela, il peut fournir des notifications sensibles au temps et à l’emplacement – vous indiquant quand vous avez une livraison de nourriture ou vous lisant votre liste de courses lorsque vous arrivez au supermarché.

La nouvelle fonctionnalité fonctionne avec les nouveaux modes Focus d’Apple – annoncés dans le cadre d’iOS 15 – et respectera également vos préférences Ne pas déranger, si vous préférez rester en paix.

À la WWDC aujourd’hui, Apple a jusqu’à présent également annoncé une nouvelle fonctionnalité appelée Live Text qui permet aux iPhones de numériser du texte à partir de presque n’importe quelle image, et a ajouté la possibilité de planifier des appels FaceTime – et de permettre aux utilisateurs d’Android et de Windows de participer.

Les nouvelles fonctionnalités AirPod devraient arriver à l’automne avec les mises à jour d’iOS, macOS, watchOS et tvOS – et bien sûr, l’arrivée de l’iPhone 13.