4 nouveaux visages pour les West Kelowna Warriors

Les Warriors de West Kelowna sont toujours dans la course pour l’avantage du terrain dans la course aux séries éliminatoires de la BCHL, mais cela ne les a pas empêchés de se tourner vers la saison prochaine.

L’équipe a annoncé le 2 février l’ajout de quatre nouveaux joueurs à la formation 2023-24, rejoignant l’attaquant de 17 ans Jack Pridham en tant que nouvelles recrues.

“Nous sommes ravis d’ajouter les 4 joueurs à notre liste pour la saison prochaine”, a déclaré l’entraîneur-chef et directeur général des Warriors, Simon Ferguson.

«Nous pensons que chaque joueur nous aide à recharger et à continuer à pousser et à défier les meilleures équipes de la ligue. Ce ne sera que le début de ce processus et nous sommes ravis de continuer à regarder et à évaluer les joueurs dans leurs séries éliminatoires et dans nos camps de développement et d’identification.

Deux des plus récents ajouts connaissent déjà le centre de l’Okanagan, à savoir JJ Franceschetti et Zhenya Miles. Les deux patinent actuellement côte à côte avec la RINK Hockey Academy à Kelowna.

Franceschetti a déjà frappé la glace avec les Warriors à trois reprises cette saison en tant qu’affilié, tout en affichant 27 points en 19 matchs avec l’académie. Miles, bien qu’il soit un défenseur, a tout de même démontré ses prouesses pour marquer des points avec 21 points en 24 matchs avec son équipe mineure.

“Je suis vraiment excité d’être un guerrier”, a déclaré Miles. “Il y a un buzz incroyable autour des Warriors et dans la ville de West Kelowna et j’ai hâte de commencer.”

Ben Henshall effectuera le déplacement interprovincial en tant qu’import d’Edmonton, démontrant du succès au niveau U18 avec un point par match en 23 matchs.

Jackson Kyrkostas est dans une situation similaire, traversant la frontière nationale du New Hampshire pour rejoindre le club, bien qu’il soit également engagé au Rensselaer Polytechnic Institute de la NCAA la saison prochaine.

