4 nouveaux noirs qui brisent le cadre classique avec un autre genre – Shaw Local

Je sais que les noirs se déroulent généralement sous un ciel nuageux, pendant les nuits pluvieuses, et donc l’automne est leur saison spirituelle – d’où la raison pour laquelle Noirvember existe, après tout.

Mais c’est lors des soirées moites et humides que j’ai vraiment envie d’un grand mystère urbain où tout le monde, même le héros nominal, est peint avec des nuances de gris enfumés. C’est peut-être parce que c’était l’été que j’ai plongé pour la première fois dans les films d’Humphrey Bogart à l’adolescence, en me concentrant sur “The Big Sleep”, “To Have and Have Not”, “Dark Passage” et “The Maltese Falcon”.

Et même si j’adore les films noirs classiques comme “Laura” – (je n’oublierai jamais la première fois que j’ai regardé celui-là, avec mon bon ami Siobhan, qui était aussi ravi de ma surprise au cours du deuxième acte que je l’étais dans le rebondissement lui-même.)

Et des néo-noirs comme le sombre comique “Kiss Kiss Bang Bang” – (Dans un univers alternatif où Robert Downey Jr. n’a jamais fait “Iron Man”, il y a toute une série de films Gay Perry/Harry Lockhart, et j’aimerais honnêtement pour visiter cette chronologie.)

J’aime aussi quand les gens prennent un cadre noir et le brisent dans un autre genre. Donc, cette semaine, je mets en lumière quatre projets qui ont assaisonné leur film noir avec de la science-fiction, “Looney Tunes”, des anime et des super-héros, en commençant par :

4. “Dark City” (ou, cyberpunk noir)

John Murdoch (Rufus Sewell) est un amnésique recherché pour meurtre, poursuivi à la fois par la police et par un groupe d’hommes albinos chauves particuliers connus sous le nom de “The Strangers”. Alors qu’il parcourt un paysage urbain en constante évolution pris au piège d’une nuit perpétuelle à la recherche de la vérité, il découvre que le monde et ses habitants sont plus malléables que quiconque aurait pu le soupçonner.

Le réalisateur / scénariste Alex Proyas – qui nous a également donné le classique culte gothique «The Crow» – a créé un noir dystopique effrayant, trippant et hallucinant qui a ouvert la voie à «The Matrix».

C’est un film visuellement époustouflant qui ressemble à un cauchemar (principalement) lucide. La cinématographie, les effets spéciaux, la science-fiction fleurissent – tout se combine dans une atmosphère noire si riche et tangible que vous pouvez goûter la fumée.

Bien sûr, vous avez aussi beaucoup de tropes nécessaires : un protagoniste désespéré qui n’est peut-être pas tout à fait un bon gars, une demoiselle en détresse qui peut aussi être une femme fatale (Jennifer Connelly), des flics blasés/corrompus, des mystérieux des méchants aux motifs cachés, des boîtes de nuit sensuelles dans une ville en lambeaux…

Et tandis que les visuels et les performances solides de Sewell sont les deux plus grands tirages du film, “City” aborde également d’énormes questions philosophiques de la personnalité et du libre arbitre; qu’est-ce qui fait de nous ce que nous sommes ? Si toute votre vie est manipulée par une force extérieure, si vous ne pouvez pas faire confiance à vos propres souvenirs, pouvez-vous vraiment aimer, décider ou avoir un but ?

Les choses ne sont jamais noires ou blanches en noir, et “Dark City” est plus trouble que la plupart. Au final, y a-t-il même un bon ou un mauvais choix à faire ?

3. “Qui a piégé Roger Rabbit?” (ou, screwball noir)

Dans un univers alternatif 1947 Hollywood, les humains et les Toons animés coexistent, mais pas sur un pied d’égalité. Bien qu’ils soient des artistes bien-aimés, les Toons sont des citoyens de seconde classe, séparés de Toontown.

Ainsi, lorsque le propriétaire de Toontown (et le patron de l’Acme Corporation) est retrouvé écrasé sous un coffre-fort, la police soupçonne immédiatement Roger Rabbit (Charles Fleischer), un Toon dont la femme, Jessica Rabbit (Kathleen Turner), a récemment été photographiée dans un position compromettante avec l’homme assassiné.

Eddie Valiant (Bob Hoskins), un détective privé grincheux qui méprise Toons depuis que l’un d’eux a tué son frère Teddy, est entraîné dans l’affaire par un Roger frénétique, qui jure qu’il est innocent. Alors que le couple improbable se fraye un chemin à travers Hollywood, ils découvrent des volontés secrètes, des méchants déguisés et une substance capable de tuer les Toons autrement invulnérables.

Eddie trouvera-t-il un jour justice pour son frère et retrouvera-t-il son sens de l’humour ? Jessica Rabbit aime-t-elle vraiment son mari ? Peuvent-ils prouver que Roger Rabbit a été piégé ?

L’une des (nombreuses) choses que j’aime à propos de ce film est la façon dont il offre tant de signes noirs standard – une dame dangereuse, une fidèle Gal Friday, le détective cynique, un crime alambiqué qui a été commis pour l’amour ou l’argent – ​​et mais les accompagne d’un klaxon et d’une marguerite à jet d’eau. Noir, 99,999% du temps, est sombre et déprimant. “Roger Rabbit” est le .001% qui est maladroit et amusant.

Et 35 ans plus tard, les effets spéciaux qui ont permis de créer un monde où de vraies personnes interagissent avec des personnages animés – qui incluent des icônes Disney et Warner Bros., donc Mickey Mouse et Bugs Bunny partagent l’écran ! – est toujours aussi impressionnant. Regardez simplement la séquence où Roger et Eddie sont menottés ensemble et émerveillez-vous de la façon dont Roger affecte les objets qui l’entourent; même les ombres et les sources lumineuses mobiles sont parfaites ! Absolument sauvage.

2. “The Big O” (ou robot noir géant)

Paradigm City est une métropole de secrets cachés et de souvenirs perdus ; il y a quarante ans, chaque habitant a été frappé d’une amnésie soudaine à la suite de « l’événement », un cataclysme qui a tout détruit au-delà de la ville en forme de dôme.

Roger Smith (Steve Blum) est le meilleur négociateur de Paradigm City : un détective privé/négociateur d’otages/garde du corps/homme à tout faire. Il est également le pilote d’un robot géant connu sous le nom de Big O, un “Megadeus” qui est antérieur à The Event.

Lorsqu’une négociation tourne mal, Roger est obligé d’accueillir un beau robot appelé R. Dorothy qui, avec son majordome de combat Norman, l’aide à combattre des criminels (qui ont eux-mêmes des mégadeuses) et divers monstres créés par la science désormais oubliée.

“Big O” est ce qui se passe lorsque vous écrasez le film noir, Batman et la franchise japonaise “Gundam” ensemble. Le style artistique largement monochrome s’inspire à la fois de l’architecture art déco et des fioritures cyberpunk futuristes.

Avec des robots qui pourraient passer pour des humains, des méca géants et des conceptions de monstres/personnages fantastiques, il y a de quoi satisfaire les fans de science-fiction, tandis que la narration dramatique en voix off, la vision du monde souvent sombre de Roger, des dames mystérieuses comme R. Dorothy et Angel, et la bande-son jazzy, saxophone et piano est une herbe à chat pour les amateurs de noir.

C’est aussi une montre rapide, avec seulement 26 épisodes bourrés d’action pleins de rebondissements sauvages et d’une esthétique magnifique.

1. “The Batman” (ou super-héros noir)

Deux ans après le début de sa mission en tant que Batman, Bruce Wayne (Robert Pattinson) commence à perdre espoir de faire une différence dans Gotham City, une ville ravagée par le crime. Lorsque le sournois Riddler (Paul Dano) commence à assassiner l’élite politique, révélant ainsi leurs crimes secrets et leurs hypocrisies, Bats se rend compte qu’il a inspiré les mauvaises personnes.

Que Gotham a besoin de plus que de la vengeance – il a aussi besoin d’espoir.

Je sais que beaucoup ne se souciaient pas de cette dernière version du justicier emblématique, et qu’encore plus de gens l’ont immédiatement annulé sans même lui donner une chance, grâce au casting de l’ancien vampire de “Twilight” Pattinson dans le rôle principal.

Et bien que j’admette volontiers que ce n’est pas un film sans défaut, c’est l’une des meilleures adaptations de Bats à ce jour, et ce qu’il réussit le mieux, c’est l’atmosphère crasseuse, graveleuse et si noire. Ce Gotham est grungy et brutal, contrôlé par des patrons de la corruption et du crime.

Bruce fournit des voix off maussades dignes de Sam Spade, et Catwoman / Selina Kyle (Zoë Kravitz) est à la fois une demoiselle en détresse et une tueuse. Et bien que, comme la plupart des films noirs, l’histoire soit sombre et violente dès la première scène, “The Batman” se termine sur une note étonnamment pleine d’espoir – ce qui est peut-être l’aspect le plus fantastique de tout le film.

Ce n’est pas souvent qu’un noir laisse le public penser qu’il peut y avoir une lumière au bout du tunnel, mais cela convient à une histoire de super-héros. Surtout celui qui espère une suite.