4 Nations Para-badminton International : Pramod Bhagat atteint les demi-finales

Le numéro un mondial Pramod Bhagat s’est qualifié pour les demi-finales après avoir battu le Bulgare Dimitar Pavlov en deux sets lors des 4 Nations Para-Badminton International 2022.

Bhagat a remporté le match en deux sets 21-8, 21-9 en 17 minutes. L’as du volant affrontera désormais le Japonais Daisuke Fujihara en demi-finale.

Parlant du match, Bhagat a déclaré: «Le tournoi s’est bien déroulé jusqu’à présent, mais ce sont maintenant les matchs cruciaux. J’ai joué à Fujihara de nombreuses fois et je connais son jeu de fond en comble, c’est un grand joueur et il m’a toujours poussé et extrait le plus de moi. Ce serait une belle demi-finale.

