4 nations limitrophes de la Russie restreignent les touristes russes

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Quatre pays limitrophes de la Russie prendront des mesures régionales ce mois-ci pour empêcher les Russes d’entrer dans la zone sans visa de l’Europe par voie terrestre, car ils “sont de plus en plus préoccupés par l’afflux substantiel et croissant de citoyens russes”.

“Nous pensons que cela devient une menace sérieuse pour notre sécurité publique et pour l’ensemble de l’espace Schengen partagé”, a déclaré jeudi la Première ministre estonienne Kaja Kallas. “Il y a des gens qui viennent dans le but de saper la sécurité de nos pays.”

La Pologne et les trois pays baltes – Estonie, Lettonie et Lituanie – se sont mis d’accord sur une approche régionale commune avec “la volonté politique et la ferme intention d’introduire des mesures nationales temporaires pour les citoyens russes titulaires d’un visa de l’UE”.

Ces mesures devraient entrer en vigueur dans chacun des quatre pays séparément d’ici le 19 septembre.

“Nous soulignons qu’il ne s’agit pas d’une interdiction d’entrée pure et simple et que des exceptions légitimes convenues d’un commun accord resteront”, a déclaré Kallas, ajoutant que les exceptions incluent les dissidents, les cas humanitaires, les membres de la famille et les titulaires de permis de séjour, entre autres.

“Se rendre dans l’Union européenne est un privilège, pas un droit de l’homme”, a déclaré Kallas, ajoutant qu’il était “inacceptable que les citoyens de l’État agresseur puissent voyager librement dans l’UE, alors qu’en même temps, les Ukrainiens sont torturé et assassiné.

Kallas a ajouté que la plupart des visas délivrés aux Russes avaient été délivrés avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine en février.

Alors que l’Estonie et la Lettonie bordent le continent russe, la Lituanie et la Pologne partagent des frontières avec l’enclave russe de Kaliningrad sur la mer Baltique.

Lors d’un sommet de l’Union européenne le mois dernier, les 27 membres du bloc étaient divisés sur l’opportunité d’imposer une large interdiction de visa aux citoyens russes, déchirés entre le désir d’intensifier la pression sur le président russe Vladimir Poutine et les préoccupations concernant la punition des Russes ordinaires qui pourraient même ne pas soutenir sa guerre contre l’Ukraine.

L’UE a déjà renforcé les restrictions de visa pour les fonctionnaires et les hommes d’affaires russes en mai, mais la Pologne et les pays baltes ont appelé à une interdiction plus large des touristes. L’Allemagne et la France mènent une campagne pour resserrer les restrictions de visa pour les Russes plutôt que d’imposer une interdiction pure et simple.

L’UE a déjà interdit les voyages aériens depuis la Russie après avoir envahi l’Ukraine. Mais les Russes peuvent toujours voyager par voie terrestre vers l’Estonie et prennent apparemment ensuite des vols vers d’autres destinations européennes.

Les quatre pays sont membres de l’UE et font partie de la zone de voyage européenne – connue sous le nom de “espace Schengen” – où les personnes et les marchandises circulent librement entre ces pays sans contrôle aux frontières.

The Associated Press