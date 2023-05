4 mystères scientifiques de la grossesse et de la parentalité

Techniquement, la grossesse est l’une des choses les plus ordinaires au monde. Après tout, chaque personne sur Terre en a une expérience directe (puisque nous avons tous dû sortir du ventre de quelqu’un).

Et pourtant, même si cela arrive tous les jours, la grossesse reste aussi extrêmement mystérieuse.

Parfois, c’est mystérieux d’une manière impressionnante : il y a une sorte d’alchimie qui se passe dans le corps des femmes enceintes, transmutant une seule cellule en un être humain à part entière.

D’autres fois, cependant, c’est mystérieux d’une manière profondément frustrante. Parce que malgré la fréquence des grossesses, il reste encore beaucoup de questions sur la grossesse auxquelles les chercheurs ne peuvent pas répondre. Les questions que se posent les femmes enceintes sur leur propre corps et leur cerveau, sur le bien-être de leur fœtus, sur la façon dont la grossesse pourrait changer leur vie et elles-mêmes.

On Expecting, une série de trois épisodes de Inexplicable – Le podcast de Vox explorant les grandes questions sans réponse – nous enquêterons sur certains des mystères scientifiques auxquels les parents sont confrontés alors qu’ils tentent de naviguer dans la grossesse et les soins. De plus, autour de la salle de rédaction de Vox, les journalistes ont posé (et obtenu des réponses) leurs propres questions sur la grossesse.

Nous examinerons tout, de la façon dont la grossesse et la prise en charge peuvent façonner le cerveau d’un parent aux effets que les inconnues de la grossesse peuvent avoir sur la vie d’un parent.

Mais d’abord, nous allons commencer dans l’utérus, en essayant de comprendre comment, alors même qu’un parent façonne un fœtus en enfant, ce fœtus pourrait façonner son parent en retour.

Les fœtus laissent de petits morceaux d’eux-mêmes dans le corps de leurs parents enceintes. Que font-ils ici?

Les fœtus dans l’utérus reçoivent toutes sortes de choses de leurs parents enceintes. Ils obtiennent des nutriments, de l’oxygène et tout ce dont ils ont besoin pour survivre et prospérer.

Il s’avère que les fœtus donnent aussi quelque chose en retour à leurs parents enceintes : des cellules.

Ces cellules du fœtus voyagent dans le corps du parent à travers le placenta. Certains d’entre eux peuvent être éliminés par le système immunitaire, mais d’autres peuvent se déplacer partout dans le corps – du cœur aux poumons en passant par les cicatrices de césarienne et même le cerveau. Une fois là-bas, ils se tressent dans les tissus environnants, devenant une partie du cœur, du cerveau ou des poumons. Ils peuvent sembler différents, génétiquement, des cellules qui les entourent, mais sont devenus une partie du corps du parent.

Les scientifiques décrivent la présence de ces cellules comme un microchimérisme. Micro, comme minuscule, et chimère, comme dans la créature mythique qui est un hybride de plusieurs créatures. Dans ce cas, pas un hybride lion-chèvre-serpent de la légende grecque antique, mais un hybride miniature de cellules qui proviennent, génétiquement, d’un parent et de leur fœtus.

Ces cellules représentent une infime fraction du corps du parent – aussi peu qu’une cellule sur un million d’un parent pourrait provenir de son fœtus. Mais ce processus signifie que chaque parent qui a vécu une grossesse porte en lui de minuscules souvenirs de ces enfants – potentiellement pour toute sa vie.

Le mystère ici est l’effet que ces cellules ont sur le corps. Il est possible qu’ils soient parfois neutres, n’ayant aucun effet. Mais en étudiant des souris, les chercheurs ont trouvé des preuves suggérant que ces cellules pourraient aider le cœur des parents à guérir et pourraient également aider à la guérison ailleurs dans le corps. D’autres chercheurs, en revanche, ont trouvé des preuves convaincantes que ces cellules pourraient jouer un rôle dans les maladies auto-immunes, voire le cancer.

Tout comme la plupart des relations entre les parents et leurs enfants, la relation entre le corps des parents et les cellules fœtales qu’ils prennent est à la fois complexe et infiniment fascinante.

Devenir parent, c’est comme passer par un autre type de puberté ?

Lorsque nous avons demandé à nos auditeurs de nous envoyer par e-mail des mémos vocaux sur la façon dont la grossesse avait affecté leur vie, nous avons reçu une avalanche de réponses.

Certains auditeurs nous ont dit qu’ils étaient soudainement devenus beaucoup plus émotifs. Beaucoup d’entre eux se sont décrits comme pleurant beaucoup plus souvent après avoir eu des enfants, même s’ils pleuraient rarement auparavant. D’autres nous ont dit qu’ils ne pouvaient plus regarder de vrais crimes s’ils mettaient en scène des enfants de quelque manière que ce soit.

« Soudain, chaque bébé est votre bébé », a expliqué Liz LaPoint.

D’autres encore nous ont dit qu’ils se sentaient simplement hypersensibles au bien-être de leurs enfants, comme Eduardo Alejandre, qui nous a dit : « J’ai l’impression qu’une de mes oreilles est toujours… essayant d’être consciente de ce qu’ils font, si ils sont en sécurité.

Les auditeurs ont décrit des changements dans leur niveau de stress, dans leur créativité, voire simplement dans leur niveau d’épuisement.

À certains égards, ce n’est pas particulièrement surprenant. La plupart des parents peuvent vous raconter une histoire sur la façon dont la grossesse et la parentalité les ont changés. Ce qui est surprenant, cependant, c’est à quel point ces changements sont sous-compris.

La journaliste scientifique et de santé Chelsea Conaboy a récemment plongé dans toutes les façons dont la parentalité et la prise en charge modifient la structure – et la fonction – du cerveau parental dans son livre, Cerveau maternel : comment les neurosciences réécrivent l’histoire de la parentalité. Bien que son exploration de la recherche actuelle ait donné quelques réponses, elle a surtout révélé de nombreuses questions sans réponse.

Le cannabis est-il sûr à utiliser pendant la grossesse ? Et pourquoi cela peut-il causer de gros problèmes aux femmes enceintes?

Getty Images/fStop

Il existe de très bonnes recherches qui montrent que si un parent boit trop d’alcool pendant la grossesse, cela peut avoir des conséquences évidentes pour l’enfant, affectant tout, de son poids et de sa taille à ses capacités cognitives, sa vision et son audition. Il existe également de bonnes preuves que fumer des cigarettes peut nuire au fœtus.

Comme l’a découvert Keren Landman, journaliste de Vox, dans des reportages récents, en revanche, les conséquences de la consommation de cannabis sont moins évidentes. Les études qui ont été faites ont eu des résultats mitigés. Les chercheurs ne savent pas exactement si la consommation de cannabis affecte le poids à la naissance, et bien qu’il existe des liens entre la consommation de cannabis pendant la grossesse et l’attention, l’hyperactivité et l’agressivité chez les enfants, ces résultats ne sont pas non plus clairs.

Malgré ces résultats mitigés, Landman a constaté que la consommation de cannabis pendant la grossesse est toujours fortement pénalisée dans les États des États-Unis, même dans les États où la drogue est légale. Les parents enceintes consomment parfois du cannabis pour les aider à faire face aux nausées matinales ou à d’autres symptômes de grossesse, mais dans de nombreux États, leurs enfants peuvent être emmenés par les services de protection de l’enfance, voire arrêtés et emprisonnés.

Alors pourquoi y a-t-il un tel décalage entre la science et la politique ? Et comment pouvons-nous améliorer les deux et faire en sorte que les parents se sentent en sécurité lorsqu’ils discutent de la consommation de cannabis avec leurs fournisseurs ?

Pourquoi ne pouvons-nous pas prédire avec précision les dates d’échéance ?

Getty Images/fStop

Apparemment, chaque étape de la grossesse contient un mystère ou une incertitude scientifique. C’est vrai jusqu’à la fin. Comme l’écrit Anna North de Vox, il est toujours impossible de prédire quand le travail commencera.

« Le déclencheur exact du début du travail n’est pas connu », a déclaré à North Martina Badell, professeur d’obstétrique et de gynécologie à l’Université Emory. Mais il y a plus, comme l’explique North :

Nous ne pouvons pas prédire exactement quand cela commencera. Et bien que les chercheurs aient identifié certains facteurs de risque, nous ne pouvons pas être certains de l’organisme qui commencera le processus prématurément, exposant potentiellement le futur enfant à un risque d’hospitalisation, de maladie ou de décès. Les individus n’ont que peu ou pas de contrôle sur le moment où ils entrent en travail, ce qui signifie que les patients ne sont pas à blâmer lorsque quelque chose ne va pas – et ils ne peuvent pas faire grand-chose par eux-mêmes pour influencer le processus.

Ce qui est frustrant, comme le dit un médecin à North, c’est que le travail est « un mystère qui n’a pas besoin d’être un mystère ». Nous pourrions consacrer plus de fonds à la santé reproductive pour aider à trouver la réponse. Lisez l’histoire complète de North ici.

