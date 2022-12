4 mouvements financiers si vous avez – ou êtes inquiet – depuis longtemps Covid

Long Covid est une maladie chronique aux conséquences profondes, tant sur le plan de la santé que des finances des ménages.

Pas moins de 23 millions d’Américains ont souffert de symptômes à long terme de Covid-19, selon au ministère américain de la Santé et des Services sociaux. Mais il y a des mesures que les individus et leurs familles peuvent prendre pour atténuer l’impact financier négatif, dans les domaines de la santé, de la succession, de la fiscalité et de la planification des assurances.

“Vous pouvez faire beaucoup pour aider les clients à économiser de l’argent et du temps”, a déclaré mardi Carolyn McClanahan, planificatrice financière certifiée et médecin, aux conseillers financiers de CNBC. Sommet des conseillers financiers.

“Nous sommes loin d’en avoir fini avec cela”, a déclaré McClanahan, fondateur de Life Planning Partners à Jacksonville, en Floride, à propos de la longue Covid.