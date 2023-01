4 mouvements d’argent clés dans une économie incertaine, selon les conseillers

Selon la plupart des mesures, la nouvelle année a bien commencé. Cependant, les économistes et les chefs d’entreprise prédisent des temps plus difficiles pour le marché et l’économie. Depuis le début de l’année, le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont progressé respectivement d’environ 4 % et de plus de 2 %, tandis que le Nasdaq Composite est en hausse de 5,9 %. Pourtant, l’inflation demeure un problème persistant. L’indice des prix à la consommation de décembre a montré que les prix avaient diminué de 0,1 % par rapport au mois précédent, mais qu’ils étaient tout de même supérieurs de 6,5 % à ceux d’il y a un an. “L’apaisement des pressions inflationnistes est évident, mais cela ne signifie pas que le travail de la Réserve fédérale est terminé”, a déclaré l’analyste financier en chef de Bankrate.com, Greg McBride. “Il reste encore un long chemin à parcourir pour arriver à 2% d’inflation.” Même si la bataille de la Fed contre l’inflation mène au succès, elle se fera au prix d’un atterrissage brutal de l’économie, selon une enquête auprès des directeurs financiers menée par CNBC. Les économistes prévoient une récession depuis des mois, et la plupart la voient commencer au début de l’année. En savoir plus sur les finances personnelles :

1. Rembourser les dettes à taux d’intérêt élevé

“C’est le moment idéal pour rembourser certains de ces prêts à taux d’intérêt plus élevés”, a déclaré David Peters, conseiller financier et expert-comptable agréé chez CFO Capital Management à Richmond, en Virginie. Les taux des cartes de crédit, en particulier, sont désormais supérieurs à 19 % en moyenne, un record absolu. Ces taux annuels en pourcentage continueront également de grimper, alors que la Fed continue d’augmenter son taux de référence. “Pendant si longtemps, nous avons été assez gâtés sur les marchés”, a déclaré Peters. Dans certains cas, il était financièrement judicieux d’utiliser un crédit bon marché pour un achat plus important, plutôt que de retirer de l’argent d’un compte d’épargne ou d’investissement. Maintenant, “nous devons inverser notre façon de penser”. Considérez ceci : “Si vous avez un prêt avec un taux d’intérêt de 6 % et que vous remboursez le principal du prêt, cela revient presque à obtenir un rendement de 6 % sur votre argent sur les marchés”, a-t-il déclaré. Si vous avez actuellement une dette de carte de crédit, “saisissez l’une des offres de transfert de solde à taux zéro ou à faible taux”, a conseillé McBride. Les cartes offrant 15, 18 et même 21 mois sans intérêt sur les soldes transférés sont encore largement disponibles, a-t-il déclaré.

2. Faites travailler votre argent

Une fois que vous avez remboursé vos dettes, Peters recommande de mettre de l’argent de côté dans un compte d’épargne séparé pour dépenses d’urgence. “Les comptes d’épargne en ligne peuvent être un moyen de gagner de l’argent à une époque où d’autres investissements ne rapportent pas bien”, a-t-il déclaré. Cependant, bien que certains des comptes d’épargne en ligne à haut rendement les plus rémunérateurs paient désormais plus de 3,6 %, selon DepositAccounts.commême cela ne suffira pas à suivre l’augmentation du coût de la vie. Ted Jenkin, PDG d’Oxygen Financial, basé à Atlanta, et membre du conseil consultatif de CNBC, recommande d’acheter des obligations du Trésor à court terme et relativement sans risque et de les échelonner pour vous assurer d’obtenir les meilleurs taux, une stratégie qui implique de détenir des obligations jusqu’au bout. de leur mandat. “Ce n’est pas un énorme retour mais vous n’allez pas perdre votre argent”, a-t-il déclaré. Une autre option consiste à acheter des obligations fédérales I, qui sont des actifs protégés contre l’inflation et presque sans risque. Les obligations I paient actuellement un intérêt annuel de 6,89 % sur les nouveaux achats jusqu’en avril, en baisse par rapport au taux annuel de 9,62 % offert de mai à octobre 2022. L’inconvénient est que vous ne pouvez pas racheter les obligations I pendant un an et que vous paierez les trois derniers mois d’intérêts si elles sont encaissées avant cinq ans.

3. Augmenter les cotisations de retraite

Une fois que vous avez remboursé votre dette de carte de crédit à taux d’intérêt élevé et que vous avez mis de l’argent de côté, “mettre davantage dans vos comptes de retraite dès maintenant peut être une excellente décision”, a déclaré Peters. Vous pouvez différer 22 500 $ dans votre 401 (k) pour 2023, contre la limite de 20 500 $ en 2022. Les nouvelles dispositions de «Secure 2.0» élargiront encore l’accès au régime de retraite et ouvriront davantage de possibilités d’épargner à l’avenir, a déclaré Peters, notamment en facilitant les employeurs à verser des cotisations aux régimes 401(k) au nom des employés qui remboursent la dette étudiante. Même si vous équilibrez les contributions avec des objectifs à court terme, vous devez toujours contribuer suffisamment pour tirer pleinement parti des jumelages d’entreprises, a-t-il ajouté, ce qui revient à obtenir un retour supplémentaire sur votre investissement.

4. Achetez la trempette