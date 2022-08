4 morts quand un SUV heurte une voiturette de golf à une intersection du Texas

GALVESTON, Texas (AP) – Quatre personnes à bord d’une voiturette de golf ont été tuées – dont deux mineurs – lorsqu’un homme prétendument en état d’ébriété conduisant un SUV a franchi un panneau d’arrêt à une intersection dans le sud-est du Texas, a annoncé la police.

Miguel Espinoza, 45 ans, a été inculpé de quatre chefs d’homicide involontaire par intoxication dans l’accident vers 23h30 samedi à Galveston, à environ 80 kilomètres au sud-est de Houston, a annoncé la police.

Espinoza était détenu dimanche dans la prison du comté de Galveston avec une caution de 400 000 dollars, a annoncé la police. Les dossiers de la prison ne mentionnaient pas d’avocat pour lui.

Les enquêteurs pensent qu’après que le SUV ne s’est pas arrêté, il a heurté la voiturette de golf qui avait six personnes à bord et une camionnette, a indiqué la police. Sergent de police Derek Gaspard a déclaré que la voiturette de golf et la camionnette se déplaçaient dans des directions opposées à travers l’intersection sur une rue qui n’avait pas de panneau d’arrêt.

La police a déclaré que le conducteur adulte de la voiturette de golf avait été déclaré mort sur les lieux tandis qu’une femme et deux mineurs sur la voiturette de golf avaient été emmenés à l’hôpital, où ils sont décédés. Les deux autres passagers, un adulte et un mineur, ont été hospitalisés dimanche dans un état critique, a indiqué la police.

Espinoza, qui vit à Galveston, et son passager ont été légèrement blessés, a indiqué la police. Ils ont été emmenés à l’hôpital puis relâchés.

Gaspard a déclaré que les occupants de la camionnette n’avaient pas été blessés. Les noms et âges des morts n’ont pas été immédiatement publiés.

