4 morts et 4 blessés dans la fusillade d’Englewood, selon la police

CHICAGO – Quatre personnes sont mortes et quatre autres sont blessées après qu’une dispute a éclaté et que des coups de feu ont été tirés sur une maison du côté sud de Chicago tôt mardi matin, selon la police.

La fusillade a eu lieu juste avant 6 heures du matin dans le quartier d’Englewood, a indiqué la police. Les détectives enquêtaient sur ce qui a conduit à la fusillade. Pour l’instant, personne n’a été placé en garde à vue.

Trois des personnes tuées étaient des femmes, la quatrième était un homme, a déclaré mardi le surintendant de la police de Chicago, David Brown, lors d’une conférence de presse. On ne savait pas immédiatement quel âge ils avaient.

Aucun mineur n’a été tué, mais une fillette de 2 ans indemne a été transportée à l’hôpital « par prudence », a indiqué la police.

Tournage à Chicago Chatham :9 blessés, 1 tué ; la police recherche 2 hommes armés

Police de Chicago :Un officier qui a juré de «sauver la nation» arrêté pour son rôle présumé dans l’attaque du Capitole des États-Unis le 6 janvier

Un homme de 23 ans et une femme, dont l’âge n’est pas clair, ont été emmenés au centre médical de l’Université de Chicago dans un état critique, a annoncé la police. Un homme de 25 ans et un homme de 41 ans ont été emmenés à l’hôpital Christ dans un état inconnu, a annoncé la police.

« Nous devons reconnaître cela pour ce que c’est – une tragédie qui a déchiré des familles et infligé un traumatisme intense à plusieurs personnes », a déclaré la maire de Chicago, Lori Lightfoot, lors d’une conférence de presse. « Cela nous dit que nous avons encore beaucoup de travail à faire pour mettre fin à la violence armée ici à Chicago et, en particulier, pour limiter l’accès des individus aux armes illégales. »

Lightfoot a déclaré que l’administration Biden avait contacté la ville mardi à la suite de la fusillade.

L’incident fait suite à une autre fusillade de massedans la zonequi a fait une femme morte et neuf autres blessées tôt samedi. Les 10 victimes se tenaient sur le trottoir du quartier de Chatham lorsque deux hommes se sont approchés et ont ouvert le feu vers 2 heures du matin, a indiqué la police.

La violence armée a augmenté à Chicago – et dans tout le pays – l’année dernière au plus fort de la pandémie de COVID-19, et elle est à nouveau en hausse cette année.

Plus de 1 600 personnes ont été abattues à Chicago jusqu’à présent en 2021 – une augmentation de 19% par rapport à la même période l’année dernière, selon les données de la ville. Plus de 260 personnes sont mortes de blessures par balle. Par rapport à il y a deux ans, le nombre de fusillades est en hausse de 56%, selon les données de la police.

La violence armée à Chicago affecte de manière disproportionnée les personnes vivant dans les quartiers à faible revenu des côtés sud et ouest de la ville, où les épiceries et les pharmacies sont rares. Plus de 80% des victimes de tirs cette année sont noires, selon les données de la ville.

« Ce que nous voyons ici à Chicago n’est pas unique à Chicago. Nous assistons à cette augmentation de la violence armée dans tout le pays », a déclaré Lightfoot. « La réalité est qu’il s’agit d’un problème national et qu’il a besoin d’une solution nationale. »

À l’échelle nationale, il y a eu plus de 274 fusillades de masse – définies comme quatre personnes ou plus abattues ou tuées, sans compter le tireur – jusqu’à présent en 2021, selon le Gun Violence Archive, un groupe de recherche à but non lucratif qui surveille les médias et les rapports de police.

Politiques de poursuite à pied :Chicago révise sa politique après la fusillade mortelle d’Adam Toledo et Anthony Alvarez

Adam Toledo aurait 14 ans :En son honneur, sa famille crée un sanctuaire pour les jeunes à risque dans le Midwest

Austin, au Texas, et Savannah, en Géorgie, ont également vu des fusillades de masse au cours du week-end. Lightfoot a déclaré qu’elle avait été en contact avec le maire d’Austin.

« Nous faisons partie d’un club de villes auquel personne ne veut appartenir – des villes avec des fusillades de masse », a-t-elle déclaré.

La fusillade à Chicago mardi était le 18e meurtre de masse – défini comme quatre morts ou plus, sans compter l’auteur – jusqu’à présent cette année, selon une base de données USA TODAY/Associated Press/Northeastern University. Dix-sept étaient des fusillades.

L’été dernier, dans le quartier Auburn Gresham de Chicago, 15 personnes ont été abattues lors d’un enterrement dans ce qui était la plus grande fusillade de la ville de mémoire récente.