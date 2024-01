4 morts, dont un prêtre et un suspect, dans des attaques en Floride qui ont également blessé des policiers

Un prêtre catholique à la retraite et sa sœur figuraient parmi les morts après qu’un homme s’est apparemment déchaîné dimanche à Palm Bay, en Floride, tuant également son grand-père et blessant deux policiers avant que la police ne lui tire dessus, ont annoncé lundi des responsables.

Les agents ont répondu à un appel pour troubles domestiques dans une maison du nord-est de Palm Bay et ont confronté le tireur, le tuant finalement, a déclaré le chef de la police de Palm Bay, Mariano Augello.

Après la fusillade, la police a retrouvé le corps d’un homme identifié comme étant le grand-père du suspect, a déclaré Augello. Son nom n’a pas été dévoilé.

Les corps du prêtre et de sa sœur ont été retrouvés lundi alors que la police se rendait dans une autre maison dans le cadre de l’enquête, a indiqué Augello.

Le prêtre a été identifié comme étant le révérend Robert « Bob » Hoeffner et sa sœur comme étant Sally Hoeffner, a déclaré lundi le révérend John Noonan, évêque d’Orlando, dans un communiqué.

Lors d’une conférence de presse lundi après-midi, Augello a déclaré que le suspect entretenait une relation avec les deux hommes, mais que sa nature n’était pas exactement claire. Le suspect a été identifié comme étant Brandon Kapas, 24 ans.

La police enquête sur une fusillade à Palm Bay, en Floride. WESH

Les policiers ont été appelés dimanche vers 14 h 07 dans une résidence où avait lieu une fête d’anniversaire. Ils sont arrivés à la maison 12 minutes plus tard et l’oncle du suspect leur a dit que Kapas avait peut-être des armes à feu dans le véhicule qu’il avait utilisé pour s’y rendre, a déclaré Augello.

Après l’arrivée des policiers, le suspect s’est dirigé « à la hâte » vers le véhicule et au moins un policier a utilisé un Taser, a déclaré Augello. Ses sondes, si elles le frappaient, n’avaient aucun effet, a-t-il précisé.

Au moins un officier a ensuite eu une altercation avec Kapas, et des coups de feu ont éclaté, a déclaré Augello. Le suspect « s’est libéré » et a finalement été abattu par des policiers, a-t-il déclaré.

Augello a déclaré dimanche que le suspect s’était enfui après que les policiers avaient été abattus et que la police l’avait poursuivi avant de lui tirer dessus.

Le grand-père a été retrouvé mort sur les lieux de l’émeute et les enquêteurs ont trouvé “un arsenal d’armes” dans la voiture, a indiqué Augello.

Les deux policiers blessés devraient survivre, a-t-il déclaré. L’un d’entre eux a été opéré lundi et a été libéré ; l’autre devait subir une intervention chirurgicale avant d’être libéré, a-t-il déclaré. Ils n’ont pas été publiquement identifiés.

Lundi, les enquêteurs ont retracé la propriété ou l’immatriculation du véhicule que le suspect conduisait dimanche jusqu’à une adresse où le prêtre et sa sœur ont été retrouvés mortellement abattus, a déclaré Augello.

Noonan, du diocèse d’Orlando, a déclaré que les deux hommes avaient été tués dimanche.

“Tout au long de son sacerdoce, le père Hoeffner a servi le peuple de Dieu avec compassion et humilité”, a-t-il déclaré dans un communiqué publié lundi. “Sa présence pleine de grâce nous manquera. Nous savons que lui et sa sœur sont reçus par le Seigneur avec miséricorde et amour.”

Augello a salué ses officiers comme étant héroïques face à des violences potentiellement mortelles et a qualifié le suspect de “potentiellement un tireur actif” parce qu’une grande puissance de feu a été trouvée dans le véhicule qu’il a utilisé.

Le motif est inconnu. “Nous ne savons pas ce qui a déclenché cela”, a déclaré Augello.

Il a déclaré que Kapas avait des « antécédents criminels » qui comprenaient la conduite sous influence et la résistance à son arrestation. Il n’était pas clair s’il faisait référence à des allégations ou à des condamnations.

Palm Bay se trouve à environ 70 miles au sud-est d’Orlando.