4 morts dans un meurtre-suicide au domicile de Granada Hills, selon la police

Un homme d’environ 80 ans a tué sa femme et ses deux enfants adultes dans une maison de Granada Hills avant de se suicider samedi soir, a annoncé la police de Los Angeles.

Ressources de prévention du suicide et de conseil en cas de crise Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires, demandez l’aide d’un professionnel et appelez le 9-8-8. La première ligne d’assistance téléphonique nationale à trois chiffres en matière de santé mentale, la 988, mettra en relation les appelants avec des conseillers en santé mentale qualifiés. Envoyez « HOME » au 741741 aux États-Unis et au Canada pour joindre le Ligne de texte de crise.

Les agents ont répondu à un appel concernant une fusillade à 18h50 dans le pâté de maisons 11600 de l’avenue Lerdo, où ils ont trouvé trois victimes – une femme dans les 80 ans et un homme et une femme dans la quarantaine – a déclaré le lieutenant Blanca Lopez du LAPD. Les policiers ont également découvert le corps d’un homme d’environ 80 ans qui semblait être mort d’une blessure par balle qu’il s’était lui-même infligée.

“Ils semblent tous faire partie de la même famille”, a déclaré Lopez. “Il s’agit d’un incident isolé.”

Lorsqu’ils sont arrivés dans la vaste maison de style espagnol, les policiers sont entrés de force, où ils ont été accueillis par une femme qui avait survécu aux coups de feu en se barricadant dans une autre pièce et en appelant à l’aide, ont indiqué les autorités. La femme a dirigé les policiers vers une autre partie de la maison où ils ont trouvé plusieurs corps. Lopez ne pouvait pas dire si la femme était également un membre de la famille.

La police surveille la scène où quatre personnes ont été abattues samedi sur l’avenue Lerdo à Granada Hills. La maison en arrière-plan se trouve à côté du lieu où a eu lieu la fusillade. (Genaro Molina/Los Angeles Times)

Lors d’un briefing pour les journalistes samedi soir, le capitaine du LAPD Kelly Muniz a déclaré que “le seul point positif est que vous avez au moins un témoin qui a survécu à cet incident”.

“Je ne sais pas à quel point cela pourrait être une scène plus terrifiante et horrible”, a déclaré Muniz.

Un homme qui se trouvait dans la région à ce moment-là a déclaré aux chaînes de télévision locales il jouait à des jeux vidéo avec son cousin lorsqu’ils ont entendu des coups de feu.

« Nous venons d’entendre des coups de feu à côté », a-t-il déclaré. « Ensuite, nous nous sommes dit : « Bon sang, qu’est-ce qu’on fait ? Et puis nous avons regardé en ligne et il y a eu quatre morts et c’est tout ce que nous savons.

Des gens dans l’allée d’une maison dimanche où la police a déclaré qu’un homme avait abattu sa femme et ses deux enfants adultes à Granada Hills avant de se suicider samedi. (Jason Armond/Los Angeles Times)

La maison de Lerdo Avenue se trouve dans un quartier de grandes maisons haut de gamme au pied des montagnes de Santa Susana, juste au-dessus de l’autoroute 118, près du parc Zelzah.

Il s’agit d’une section de Granada Hills calme et sûre, où les gens se connaissent largement, ont déclaré les membres de la communauté. Mais les voisins des maisons adjacentes et voisines ont déclaré que la famille assassinée était en grande partie restée seule.

Richard et Cheryl Asperger ont déclaré qu’ils avaient été surpris d’apprendre la fusillade lorsqu’ils sont rentrés chez eux vers 21h30 samedi alors que des hélicoptères survolaient leur tête.

«C’est un quartier agréable. Penser qu’un triple homicide ou une fusillade peut se produire, ce n’est pas pour cela que nous avons déménagé ici”, a déclaré Richard, 62 ans.

Le couple vit dans le quartier depuis une décennie et a déclaré avoir constaté une augmentation de la criminalité ces derniers temps, notamment une récente fusillade dans une maison proche de la leur au cours de laquelle personne n’est mort.

Mais Cheryl, 73 ans, a déclaré : « Ces choses peuvent arriver n’importe où » lorsque les armes à feu sont aussi répandues qu’elles le sont.

« Tout le monde s’emporte parfois. Mais les gens sont trop habitués à prendre une arme à feu », a déclaré Richard.

« Vous savez très bien que les voisins vont dire : « C’est un gars tellement sympa ; il sortait nos poubelles pour nous. »

Dimanche matin, le quartier était calme, sans aucun signe évident des violences de la nuit précédente. Les palmiers et les eucalyptus ondulaient dans la légère brise juste avant midi lorsqu’Eva Amar, une voisine de longue date, a glissé dans le portail un bouquet de lys et de roses emballé dans du plastique qu’elle avait acheté dans un marché voisin.

“Parfois, les gens qui font ce genre de choses se sentent oubliés”, dit Amar, ses grands yeux marron humides d’émotion. « La solitude semble être une épidémie de nos jours. »

Elle ne savait pas ce que d’autres personnes pourraient vivre derrière des portes closes, a-t-elle dit, et espérait que les fleurs roses et rouges signaleraient que quelqu’un s’en souciait.

Ils formaient une « famille tranquille », ajouta-t-elle avec un soupir. “Pas de fêtes, pas de problèmes.”