4 morts dans un incident domestique non constitué en société à Crystal Lake: police – Shaw Local

Selon un porte-parole du bureau du shérif du comté de McHenry, trois femmes et un homme «agresseur» ont été tués mercredi, à la suite d’un incident survenu dans la nuit dans une maison de Crystal Lake, non constituée en société.

Une femme, qui a appelé le 9-1-1, a survécu à l’attaque dans une maison du pâté de maisons 5800 de Wild Plum Road. Elle a été grièvement blessée et soignée dans un hôpital local, a déclaré l’adjoint Tim Creighton.

Creighton s’est entretenu avec des journalistes tard mercredi matin et a refusé de dire comment les personnes ont été tuées, leurs relations ou leur âge. Il a seulement dit qu’ils étaient des membres du ménage.

Dans un précédent article sur Facebook, le bureau du shérif du comté de McHenry a déclaré que les députés avaient répondu aux « rapports de plusieurs coups de feu tirés ».

S’adressant aux journalistes, Creighton a déclaré que les trois femmes étaient déjà décédées lorsque les députés sont arrivés à la maison. Un homme, que Creighton a décrit comme « l’agresseur », a également été grièvement blessé et est décédé plus tard, a-t-il déclaré.

Les députés sont intervenus sur les lieux vers 3 h 50 mercredi après des informations faisant état de plusieurs coups de feu, selon un communiqué de presse. Les députés ont trouvé quatre personnes avec des blessures de gravité variable.

Le shérif Robb Tadelman a déclaré qu’il s’agissait d’un incident isolé et qu’il n’y avait aucun danger pour le public.

Le bureau du shérif du comté de McHenry, en collaboration avec l’équipe d’assistance aux enquêtes majeures, gère l’enquête, selon le communiqué. Alors que la majorité des véhicules de police sur les lieux provenaient du bureau du shérif du comté de McHenry, un SUV de la police de Fox River Grove est arrivé vers 10 heures du matin.

Les voisins ont dit qu’ils n’avaient rien entendu du jour au lendemain et se sont réveillés pour voir des équipes de nouvelles télévisées le long de la rue. Ils croyaient que les résidents de la maison en rangée où la fusillade avait eu lieu étaient des locataires et qu’ils y vivaient depuis plusieurs années.

Larry Swanson, un résident qui habite dans la rue, a déclaré que le quartier avait été conçu à l’origine pour faire partie d’un terrain de golf. Le lotissement Prairie Ridge, où se trouve la maison en rangée, est un mélange de 53 duplex et maisons unifamiliales le long de routes sinueuses bordées d’arbres.

La voisine Sage Brossard, 19 ans, qui vit à deux portes, a déclaré qu’elle n’avait rien entendu du jour au lendemain. Elle a dit qu’elle n’avait jamais rencontré la famille mais qu’elle comprenait qu’il y avait plusieurs générations vivant dans la maison.

« C’est fou », a déclaré Brossard. « Je n’avais aucune idée de ce qui se passait. »

Peggy Caldrone, une voisine qui habite à proximité dans le lotissement depuis 2013 au coin des routes Wild Plum et White Ash, a déclaré qu’elle avait sa fenêtre ouverte et n’avait rien entendu pendant la nuit. Elle a dit qu’elle s’était réveillée à 6 h 30 pour voir des voitures garées devant sa fenêtre, faisant référence à des véhicules de police et de presse.

Shamar Brossard, un ancien président d’une association de quartier, a déclaré n’avoir rien vu ni entendu avant la fusillade non plus.

« Mes pensées vont à la famille », a déclaré Brossard.

Aucune mise à jour n’a été fournie par le bureau du coroner du comté de McHenry. Le bureau du shérif a déclaré qu’il prévoyait de publier plus de détails plus tard dans la journée.

Revenez pour les mises à jour.