4 morts après qu’un incendie dans un magasin de vélos électriques se soit propagé à des appartements à New York

NEW YORK (AP) – Un incendie qui s’est déclaré mardi matin dans un magasin de vélos électriques à New York s’est propagé aux appartements des étages supérieurs, tuant quatre personnes et en blessant plusieurs autres, ont annoncé les autorités.

Les pompiers de la ville ont déclaré que l’incendie avait été signalé peu après minuit dans le Lower East Side de Manhattan dans un immeuble de six étages qui abrite le siège de réparation de vélos électriques. Un tas de vélos, de scooters et d’autres débris brûlés a été vu sur le trottoir à l’extérieur du bâtiment.

« Un de mes amis est entré et a crié ‘il y a un feu à côté' », a déclaré Belal Alayah, un habitant du quartier, à WABC-TV. « Je sors. Je vois les flammes si chaudes qu’elles traversent la grille métallique. Je savais que c’était le magasin de vélos, alors j’ai appelé les pompiers. Mais le feu n’a cessé de grossir et il leur a fallu du temps pour arrêter le feu.

Deux hommes et deux femmes sont décédés et deux autres femmes ont été hospitalisées dans un état critique, ont indiqué des responsables. Un pompier a été légèrement blessé, ont indiqué les autorités.

« Nous sommes arrivés en à peu près quatre minutes », a déclaré John Sarrocco, sous-chef adjoint des pompiers. « Nous avons trouvé un feu nourri dans un magasin de vélos électriques situé au premier étage. »

La cause de l’incendie faisait l’objet d’une enquête.

Les vélos électriques sont devenus des moyens populaires, sans essence, d’effectuer des livraisons, de se déplacer et de parcourir une ville qui a promu le cyclisme au cours des dernières décennies. Beaucoup fonctionnent avec des batteries lithium-ion, responsables de nombreux incendies.

En avril, dans le quartier Queens de New York, deux enfants ont été tués dans un incendie attribué à un vélo électrique. Un autre incendie à Manhattan en novembre qui a blessé plus de trois douzaines de personnes a été causé par une batterie de vélo électrique défectueuse, ont déclaré des responsables.

L’année dernière dans la ville, près de 200 incendies et six décès étaient liés à de telles batteries, avec une fillette de 8 ans et une fillette de 5 ans parmi celles qui sont mortes dans des incendies liés à des batteries de scooter. Les pompiers ont émis à plusieurs reprises des avertissements et des conseils de sécurité.

Selon les experts, les batteries au lithium-ion peuvent prendre feu car elles contiennent une solution d’électrolyte inflammable qui permet au courant électrique de circuler. De nombreux incendies ont été liés à de telles batteries dans des ordinateurs portables, des téléphones portables et d’autres articles.

The Associated Press