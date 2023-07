4 morts alors que les tempêtes post-canicule balayent la Croatie et la Slovénie

Une puissante tempête accompagnée de vents violents et de fortes pluies a frappé mercredi la Croatie et la Slovénie, tuant au moins quatre personnes et en blessant plusieurs autres, ont annoncé la police et les médias locaux.

La tempête était la deuxième en deux jours à balayer les deux pays après une série de journées extrêmement chaudes et sèches. Ailleurs en Europe, une vague de chaleur a provoqué des incendies de forêt et des avertissements de santé publique.

Deux hommes sont morts à Zagreb, la capitale croate, après avoir été touchés par la chute d’arbres, a annoncé la police croate. Un homme de 50 ans a été frappé alors qu’il se trouvait dans la rue et un homme de 48 ans se trouvait dans sa voiture, selon un communiqué de la police. Plus tôt, le médecin urgentiste Ljupka Hitrova a déclaré à l’agence de presse officielle Hina que les deux victimes avaient de multiples blessures à la tête.

LA VAGUE DE CHALEUR DEVRAIT S’INTENSIFIER CETTE SEMAINE ENTRAÎNANT UN RISQUE ACCRU DE CRISES CARDIAQUES, DE DÉCÈS, SELON L’OMM

Le service de protection civile de l’est de la Croatie a signalé qu’une personne est décédée lorsqu’un arbre est tombé sur sa voiture dans la ville de Cernik.

Ailleurs à Zagreb, un homme de 36 ans a été grièvement blessé lorsqu’une grue de construction s’est effondrée, selon le communiqué de la police.

La tempête a soudainement assombri le ciel et apporté des pluies aveuglantes, des crues soudaines et des vents sur Zagreb à partir de 16 heures environ. Elle a interrompu les transports de la ville, provoqué des pannes de courant et laissé des rues bloquées par des arbres tombés.

Les services d’urgence de Zagreb ont demandé aux citoyens d’être patients alors que des centaines d’appels à l’aide arrivaient en même temps.

« Nous appelons les citoyens à n’appeler qu’en cas de danger de mort ou de nécessité absolue jusqu’à ce que la situation se stabilise », a déclaré le maire de Zagreb, Tomislav Tomasevic, sur Twitter.

Une situation similaire a été signalée en Slovénie voisine, où des vents violents ont renversé des arbres et emporté des toits.

Le radiodiffuseur public RTV Slovénie a rapporté qu’une personne avait été tuée et une autre blessée lorsqu’un arbre leur était tombé dessus dans la région du lac de Bled.

Les autorités serbes ont lancé un avertissement aux citoyens alors que la tempête se déplaçait vers l’est mercredi. Des rafales de vent ont soudainement traversé la capitale Belgrade mercredi soir, faisant tourbillonner des feuilles et de la poussière alors que les gens se précipitaient pour se protéger.

AUTOROUTES FERMÉES, RAFFINERIE DE PÉTROLE MENACÉE ALORS QUE LES FEUX DE FORÊT GREC FONT RAGE

De puissantes tempêtes ont également provoqué le chaos en Slovénie, en Croatie et en Bosnie mardi soir, renversant des arbres, arrachant des toits de bâtiments et provoquant des pannes de courant.

Les services d’urgence des trois pays ont signalé des centaines d’interventions alors que la tempête balayait la région. Il a également apporté un soulagement très recherché de la chaleur.

Les autorités slovènes ont déclaré que des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité et que des dizaines de campeurs ont évacué leurs camps alors que des vents violents ont renversé leurs tentes mardi soir.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les plus grands dégâts ont été infligés aux forêts de haute altitude, a rapporté l’agence de presse officielle STA. Les autorités ont averti les grimpeurs du pays alpin de rester à l’écart de ces zones.