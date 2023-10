Le bilan d’une explosion dans un quartier majoritairement musulman chiite de la capitale afghane s’est alourdi à quatre, avec sept personnes grièvement blessées, a déclaré vendredi un porte-parole de la police.

La cause de l’explosion de jeudi soir dans un club de boxe de Kaboul n’est toujours pas connue. Khalid Zadran, porte-parole du chef de la police de la ville, a déclaré que l’enquête sur l’explosion était en cours. Il a initialement signalé que deux personnes étaient mortes et neuf avaient été blessées.

Une vidéo prise après l’explosion montre une partie d’un bâtiment avec ses fenêtres explosées et des flammes s’échappant à l’intérieur. Des verres brisés et d’autres débris sont éparpillés dans la rue en contrebas.

L’ampleur des dégâts était plus claire vendredi matin. Il y avait des cratères dans le sol et la majeure partie de l’intérieur du club a été vidé. Les travailleurs se frayaient un chemin à travers les gants de boxe et les équipements de gymnastique sur le sol éclaboussé de sang.

Le sultan Ali Amini, témoin oculaire, a déclaré qu’au moins six personnes étaient mortes et plus de 15 autres avaient été blessées. “Comme vous le voyez, les murs sont détruits et tout le verre et le métal sont brisés”, a-t-il déclaré.

La raison du moindre bilan de morts fourni par les talibans n’était pas immédiatement claire. Dans le passé, ils ont parfois tardé à confirmer le nombre de victimes à la suite d’attaques.

Le quartier de Dashti Barchi à Kaboul a été pris pour cible dans le passé par le groupe Etat islamique affilié dans le pays, qui a mené des attaques majeures et horribles contre des écoles, des hôpitaux et des mosquées. Le groupe a également attaqué d’autres régions chiites d’Afghanistan ces dernières années.

L’EI mène une campagne de violence depuis que les talibans ont pris le pouvoir en août 2021.