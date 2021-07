4 millions d’enfants risquent de manquer les paiements mensuels du crédit d’impôt pour enfants

Atteindre les ménages les plus pauvres était l’un des principaux objectifs de l’allégement fiscal élargi et restructuré. Auparavant, il n’était accessible aux parents que sous forme d’un montant forfaitaire pendant la période des impôts; ceux dont les revenus sont faibles ou nuls peuvent avoir été admissibles à un paiement partiel ou n’avoir reçu aucun fonds.

L’IRS a commencé à émettre des versements mensuels du crédit d’impôt le 15 juillet dans le cadre de l’American Rescue Plan. Les familles admissibles reçoivent jusqu’à 300 $ par mois par enfant de moins de 6 ans et 250 $ pour les enfants plus âgés de moins de 18 ans.

Environ 4 millions d’enfants de familles à faible revenu risquent de ne pas recevoir de paiement mensuel du crédit d’impôt pour enfants élargi cette année, selon un rapport publié jeudi par le Center on Budget and Policy Priorities.

L’estimation de 4 millions du rapport est basée sur les données du département du Trésor et de Medicaid, un programme de santé publique pour les familles à faible revenu et autres.

Cependant, les parents qui n’ont pas déposé de déclaration de revenus récente ou mis à jour des informations clés auprès de l’IRS peuvent manquer l’avantage cette année, selon le rapport . Ces Américains sont souvent ceux qui ont les revenus les plus bas – et qui ont le plus à gagner des fonds, selon le rapport.

Cependant, il y a quelques indices.

Environ 2,3 millions d’enfants ne semblent pas avoir été réclamés par un parent sur une déclaration de revenus existante. Mais d’autres données suggèrent qu’ils existent – ils ont une couverture d’assurance maladie par le biais de programmes comme Medicaid ou le programme d’assurance maladie pour enfants, selon le rapport.

1,6 million d’enfants devraient naître en 2021 avec une couverture par Medicaid, selon l’analyse. Il existe également un nombre non spécifié d’enfants non assurés qui ne se présentent pas dans une déclaration de revenus 2019 ou 2020, pour lesquels les données et les estimations sont limitées, a-t-il déclaré.

Les statistiques publiées par le département du Trésor indiquent jusqu’à présent que de nombreuses familles et enfants pauvres ont reçu la première série de paiements mensuels.

La « grande majorité » des familles américaines, couvrant environ 60 millions d’enfants, a reçu un paiement en juillet, selon un responsable du Trésor. Environ 43% d’entre eux (26 millions d’enfants) vivent dans des familles qui auraient reçu un paiement moindre selon les anciennes règles car leurs revenus étaient trop faibles.

« Nous savons que nous avançons dans la bonne direction », a déclaré Maag. « Nous ajoutons plus d’enfants dans le système. »

Cependant, les enjeux peuvent être plus importants que le seul crédit d’impôt pour enfants. Les familles peuvent également être éligibles à trois séries de contrôles de relance à l’ère de la pandémie, pour lesquelles l’éligibilité dépend également d’un niveau d’information de base. Ils peuvent également être admissibles au crédit d’impôt élargi sur le revenu gagné.

L’administration Biden a pris des mesures pour atteindre ces personnes, en lançant une outil en ligne pour ceux qui ne produisent généralement pas de déclaration de revenus.

L’IRS a également pris une mesure similaire pour les contrôles de relance. Plus de 720 000 enfants qui n’auraient autrement pas reçu de crédit d’impôt pour enfants ont reçu un paiement en juillet parce qu’ils se sont inscrits à un chèque de relance l’année dernière, selon un responsable du Trésor.

L’administration a également lancé des efforts de sensibilisation tels que des événements dans les villes où les données montrent qu’un grand nombre d’enfants vivent dans des ménages qui ne produisent généralement pas de déclaration de revenus.

Les agences d’État qui administrent les bons d’alimentation, Medicaid et d’autres programmes représentent une ressource inexploitée, selon Chuck Marr, directeur principal de la politique fiscale fédérale au Center on Budget and Policy Priorities.

Par exemple, le programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (c’est-à-dire les bons d’alimentation) offre des avantages aux familles avec peu ou pas de revenus et qui ne peuvent pas produire de déclaration de revenus, a déclaré Marr. Ces agences peuvent contacter les bénéficiaires pour les sensibiliser aux paiements mensuels du crédit d’impôt pour enfants, a-t-il déclaré.

Le paiement mensuel est techniquement une avance sur une partie de leur crédit d’impôt annuel, soit 3 000 $ ou 3 600 $ par enfant, selon son âge. (C’est contre 2 000 $ par enfant avant le plan de sauvetage américain.) Ceux qui ne reçoivent pas de paiements mensuels cette année obtiendront la pleine valeur de leur crédit si et quand ils déposent une déclaration de revenus en 2022.