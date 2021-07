4 millions de décès dus au COVID dans le monde ; variante delta désormais dominante aux États-Unis

Le nombre mondial de morts du COVID-19 a éclipsé les 4 millions mercredi alors que la crise devient de plus en plus une course entre le vaccin et des variantes hautement contagieuses.

Le décompte des vies perdues au cours de la dernière année et demie, tel qu’il est compilé à partir de sources officielles par l’Université Johns Hopkins, est à peu près égal au nombre de personnes tuées au combat dans toutes les guerres du monde depuis 1982, selon les estimations du Peace Research Institut d’Oslo.

Le bilan est trois fois supérieur au nombre de personnes tuées dans des accidents de la circulation dans le monde chaque année. C’est à peu près égal à la population de Los Angeles ou de la nation de Géorgie. C’est l’équivalent de plus de la moitié de Hong Kong ou près de 50 % de la ville de New York.

Même alors, il est largement admis qu’il s’agit d’un sous-dénombrement en raison de cas négligés ou de dissimulation délibérée.

Il survient alors que les variantes se multiplient à travers le monde, en particulier la variante delta, considérée comme plus infectieuse que la souche d’origine. Les Centers for Disease Control and Prevention prévoient que la variante delta hautement transmissible, identifiée pour la première fois en Inde, est désormais la souche dominante aux États-Unis. La variante représente 51,7% de toutes les nouvelles infections, selon les données du CDC.

Ce n’est pas seulement un problème aux États-Unis. Le centre de contrôle des maladies de l’Allemagne a annoncé mercredi que la variante delta est devenue dominante dans le pays, doublant presque en une semaine. Un porte-parole du gouvernement français a déclaré que les cas avaient augmenté de 20% par rapport à la semaine dernière en raison de la variante. Et au Royaume-Uni, où la variante circule également, les autorités ont signalé plus de 30 000 infections quotidiennes pour la première fois depuis janvier.

►Plus d’une centaine d’étudiants et d’adultes ont été testés positifs pour le coronavirus après leur retour du camp d’été d’une église du Texas le mois dernier.

► L’Illinois a annoncé mercredi que les employés de l’État qui travaillent dans des établissements de soins directs et reçoivent au moins une dose de vaccin COVID-19 seront inscrits à une série de tirages avec des prix comprenant 10 000 $ en espèces, des laissez-passer pour les musées, des bons d’avion, des billets pour les Chicago Cubs et plus encore.

►Costco a annoncé qu’elle mettrait fin à ses heures d’ouverture en semaine pour les seniors, qui sont en place depuis mars 2020, et reprendra ses heures d’ouverture régulières le 26 juillet.

►Le magazine Smithsonian relance sa Journée annuelle des musées en septembre, après l’annulation de l’événement l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus. Plus de 1 000 musées, zoos et centres culturels à travers les États-Unis renonceront aux frais d’admission pour les visiteurs dans le cadre de l’événement.

📈Les chiffres du jour: Les États-Unis en ont plus de 33,7 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 606 100 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 184,9 millions de cas et plus de 3,99 millions de morts. Plus de 157,6 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 47,5% de la population, selon le CDC.

📘Ce que nous lisons: Les gouvernements canadien et américain ne devraient pas réévaluer la fermeture de la frontière entre les deux pays avant le 21 juillet, mais la fermeture en cours a des coûts à la fois économiques et humains. Lire ici.

New York organise un défilé pour les travailleurs essentiels

La ville de New York, autrefois épicentre de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, a organisé mercredi un défilé de téléscripteurs dans le bas de Manhattan pour honorer les « héros de la ville natale » de la pandémie de COVID-19.

Les travailleurs essentiels des hôpitaux, des services d’urgence, des écoles et du secteur hôtelier de la ville ont monté plus d’une douzaine de chars dirigés par l’infirmière du Queens, Sandra Lindsay, qui a été nommée grand maréchal. Elle a été la première personne aux États-Unis à recevoir le vaccin COVID-19 en dehors des essais cliniques.

« Nous avons beaucoup à apprécier, car nous sommes bien avancés dans notre rétablissement. Nous avons beaucoup à célébrer », a déclaré le maire de New York, Bill de Blasio, qui est monté sur un char avec des employés de l’hôpital.

La célébration à New York, cependant, intervient alors que les hauts responsables de la santé américains mettent en garde les résidents contre la propagation des variantes de COVID-19, en particulier dans les zones à faible taux de vaccination.

Le tirage Vax-a-Million de l’Ohio a-t-il augmenté les taux de vaccination contre le COVID-19?

Le dessin Vax-a-Million de l’Ohio n’a pas augmenté les taux de vaccination contre le COVID-19 par rapport à d’autres États, selon une nouvelle étude.

L’Ohio a connu une première augmentation des vaccinations après l’annonce de la loterie des vaccins par le gouverneur Mike DeWine le 12 mai, ont reconnu les chercheurs de la Boston University School of Medicine dans une lettre publiée dans le Journal of the American Medical Association. Mais d’autres États ont également vu une légère augmentation des premières injections chez les adultes, ce qui, selon les chercheurs, résulte du fait que les enfants âgés de 12 à 15 ans sont devenus éligibles pour recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech en même temps.

Le bureau de DeWine, cependant, n’était pas d’accord avec les conclusions des auteurs et a déclaré que l’étude était erronée. Les données de l’État montrent une augmentation de 44% des premiers coups donnés aux personnes âgées de 16 ans et plus au cours de la première semaine après l’annonce – y compris des augmentations des groupes qui étaient éligibles depuis des mois – et une augmentation de 15% au cours de la deuxième semaine. Lire la suite ici.

Le chef de l’OMS en Méditerranée orientale préoccupé par le pic dû à des variantes

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé en Méditerranée orientale a déclaré que les cas de COVID-19 étaient en augmentation dans la région après deux mois de baisse constante.

« Alors que nous continuons dans les mois d’été, nous sommes préoccupés par un autre pic de cas en raison de variantes préoccupantes et d’une augmentation des voyages internationaux, combinée à une faible protection des personnes en raison d’une vaccination limitée et d’une adhésion inadéquate aux mesures de prévention », a déclaré le directeur régional Dr. Ahmed Al-Mandhari a déclaré mercredi dans un communiqué.

Il a déclaré que la variante delta hautement transmissible, qui a été détectée dans au moins 98 pays, contribue à l’augmentation. Al-Mandhari a déclaré que la région était également « loin » de son objectif de vacciner au moins 40% de la population de chaque pays de la région d’ici la fin de l’année.

Les écoles publiques de Chicago établiront des sites de vaccination permanents dans les écoles

Le troisième plus grand district scolaire du pays a annoncé mercredi son intention d’ouvrir trois sites de vaccination en milieu scolaire aux élèves et aux familles la semaine prochaine et d’établir des sites permanents dans les écoles de Chicago à partir de septembre, en donnant la priorité aux quartiers à faible taux de vaccination.

Les écoles publiques de Chicago accueillent plus de 340 000 élèves et environ 78 % du personnel est totalement ou partiellement vacciné, a indiqué le district, sur la base de données autodéclarées. Le district prévoit d’offrir un enseignement complet en personne à l’automne

Les législateurs américains exhortent le président Joe Biden à rouvrir la frontière canadienne

Soixante-quinze membres de la Chambre des États-Unis ont signé mercredi une lettre au président Joe Biden disant qu’il était plus que temps de rouvrir la frontière avec le Canada.

Dans la lettre, les membres des deux parties ont demandé à Biden « de commencer à prendre des mesures scientifiques et fondées sur des données pour rouvrir en toute sécurité les voyages internationaux » vers les États-Unis, notamment en permettant un accès plus libre au Canada.

La pression s’est accentuée sur Biden et le Premier ministre canadien Justin Trudeau pour rouvrir la plus grande frontière terrestre du monde entre deux nations, qui est fermée depuis l’année dernière à tous les voyages sauf essentiels en raison de préoccupations concernant COVID-19. Mais l’administration Biden ne devrait pas revoir la réouverture de la frontière avant le 21 juillet. Lire la suite.

Les Jeux olympiques de Tokyo devraient s’ouvrir pendant «l’état d’urgence» de COVID-19

La flambée des cas de COVID-19 à Tokyo a atteint un sommet en deux mois, ce qui garantit presque que le gouvernement japonais déclarera un nouvel état d’urgence qui commencera la semaine prochaine et se poursuivra pendant toute la durée des Jeux olympiques de Tokyo.

Les Jeux olympiques retardés par la pandémie s’ouvrent dans un peu plus de deux semaines le 23 juillet et se terminent le 8 août. Le quasi-état d’urgence actuel prend fin dimanche.

Le Premier ministre Yoshihide Suga a rencontré des ministres clés pour discuter des mesures contre les virus et envisagerait de rétablir l’état d’urgence dans la capitale jusqu’au 22 août.

Un nouvel état d’urgence pourrait entraîner une interdiction même pour les fans locaux. Cette décision concernant les fans est attendue vendredi lorsque les organisateurs locaux rencontreront le Comité international olympique et d’autres. Lire la suite.

La variante Delta est dominante aux États-Unis, selon le CDC

La variante delta a balayé les États-Unis, devenant la souche prédominante circulant dans le pays, ont déclaré les Centers for Disease Control and Prevention.

Le delta des estimations du CDC représentait environ 51,7% de tous les nouveaux cas fin juin et début juillet. À peine six semaines plus tôt, à la mi-mai, environ 1 cas de variante sur 32 était delta, selon le CDC.

La variante, identifiée pour la première fois en Inde, a été blâmée pour une vague de cas dans les pays du monde entier et a conduit certaines régions à rétablir certaines restrictions pandémiques. Certaines parties de l’Europe ont rétabli les quarantaines de voyage et plusieurs villes australiennes sont bloquées par des épidémies.

Des manifestants anti-masques inculpés pour avoir perturbé une réunion du conseil scolaire

Plusieurs manifestants anti-masques qui ont perturbé une réunion du conseil d’administration du district scolaire dans l’Utah plus tôt cette année font face à des accusations criminelles, ont déclaré des responsables.

Environ 30 à 40 manifestants ont perturbé la réunion du 4 mai alors que les écoles publiques de l’Utah auraient besoin de masques jusqu’à la fin de l’année scolaire. Après que les membres du conseil d’administration ont brusquement mis fin à la réunion, les parents sont restés sur le campus du district et la police a été appelée. La vidéo de la réunion a été largement partagée sur les réseaux sociaux.

Onze manifestants ont été inculpés de conduite désordonnée et de perturbation d’une réunion publique la semaine dernière. Le porte-parole du Granite School District, Ben Horsley, a déclaré que la police recherchait toujours une autre personne accusée d’être impliquée dans la confrontation.

Les survivants de COVID-19 luttent contre la réalité d’un deuil sans fin

Avec plus de 605 000 morts du COVID-19 aux États-Unis et près de 4 millions dans le monde, des milliers ou plus pourraient connaître un deuil prolongé, le genre de deuil qui, selon les experts, peut empêcher les gens d’aller au-delà d’un décès et de fonctionner à nouveau normalement.

Natalia Skritskaya, une experte en deuil, a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si un deuil prolongé, également connu sous le nom de deuil compliqué, sera une complication majeure de la pandémie – ce n’est pas encore fini, des milliers de personnes meurent encore chaque jour dans le monde, dont des centaines dans les États Unis. De nombreuses personnes en deuil n’ont pas encore passé le premier anniversaire d’une perte, et peu d’études ont été publiées jusqu’à présent sur les retombées psychiatriques, a-t-elle déclaré.

Une étude publiée à l’automne a prédit une augmentation probable des cas de deuil prolongé liés à la pandémie. Skritskaya, chercheur scientifique et psychologue clinicien au Center for Complicated Grief de l’Université Columbia à New York, a noté que le deuil prolongé peut être traité par une thérapie dans laquelle les participants parlent de leur expérience et de leurs sentiments.

Tigres, ours, pumas parmi les animaux vaccinés au zoo d’Oakland

Un zoo de la région de la baie de San Francisco inocule ses grands félins, ses ours et ses furets contre le coronavirus dans le cadre d’un effort national visant à protéger les espèces animales à l’aide d’un vaccin expérimental.

Alex Herman, vice-président des services vétérinaires du zoo d’Oakland, a déclaré qu’aucun des animaux n’avait contracté le virus, mais le zoo voulait être proactif. Les doses ont été données et développées par la société pharmaceutique vétérinaire Zoetis dans le New Jersey. Tigres, ours noirs et grizzlis, pumas et furets ont été les premiers à recevoir la première des deux doses ; viennent ensuite les primates et les porcs.

Zoetis fait don de plus de 11 000 doses pour les animaux vivant dans près de 70 zoos, ainsi que dans plus d’une douzaine de conservatoires, sanctuaires, institutions universitaires et organisations gouvernementales situés dans 27 États, selon le communiqué de presse. Lire la suite.

