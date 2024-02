4 meurtres en une nuit dans le sud-est du comté de Los Angeles ; 2 arrêtés

Sous un ciel sombre mardi soir, environ 50 personnes se sont rassemblées autour d’un panneau de signalisation près du centre primaire Martha Escuita sur Bear Avenue à Bell, près de l’endroit où le corps de Kevin Parada a été retrouvé.

Une photo de Parada était attachée à la pancarte, accompagnée d’un petit bouquet de fleurs violettes. Ci-dessous, les habitants ont déposé des vases contenant des roses blanches, des marguerites et des tournesols. Des dizaines de bougies portant des images de saints émettaient une lumière jaune chaude sur le trottoir.

Un homme a dirigé les participants à la veillée – dont la plupart étaient vêtus de noir – à travers une série de prières à Dieu et à la Vierge Marie.

“Donnez-leur le repos éternel”, a déclaré l’homme en espagnol, ce à quoi la foule a répondu “Así sea” – Qu’il en soit ainsi.

Parada était l’une des quatre personnes abattues dans le sud-est du comté de Los Angeles dimanche soir et lundi matin lors d’une « vague de meurtres aléatoires », a déclaré le département du shérif du comté de Los Angeles après avoir annoncé l’arrestation de deux suspects.

Les morts par balle se sont produites dans un rayon de huit kilomètres en l’espace de quelques heures dans les villes de Huntington Park, Bell, Cudahy et Los Angeles, selon les enquêteurs des homicides.

“Il semble qu’il s’agisse d’une série de meurtres aléatoires, mais les enquêteurs sur les homicides n’ont rien exclu”, a déclaré le capitaine des homicides Andrew Meyer du département du shérif du comté de Los Angeles lors d’un point de presse mardi après-midi. “Il peut y avoir d’autres incidents, mais pour le moment nous n’avons aucune information l’indiquant.”

Les responsables du comté et de la ville de Los Angeles ainsi que les forces de l’ordre de Bell et Huntington Park se joignent au capitaine des homicides du shérif du comté de Los Angeles, Andrew Meyer, au centre, pour annoncer l’arrestation de deux personnes en lien avec les quatre meurtres au Hall of Justice du centre-ville de Los Angeles. (Maison Christina / Los Angeles Times)

Meyer a identifié les deux suspects en détention comme étant Gary Garcia Jr., 42 ans, et Timberland Wayne McKneely, 20 ans. (Le département du shérif a initialement donné un nom et un âge différents pour le deuxième suspect.) Les enquêteurs ont affirmé que les deux hommes étaient soupçonnés d’être affiliés à des gangs, mais ont déclaré que les cibles des fusillades semblaient avoir été choisies au hasard.

Nicole Nishida, porte-parole du département du shérif du comté de Los Angeles, a déclaré au Times : « Les détectives pensent également qu’il pourrait y avoir un troisième suspect. »

Parada, 24 ans, a été abattu dimanche vers 23h30 et retrouvé dans une allée près du Martha Escutia Primary Center, une école primaire de Bell, selon le département du shérif du comté de Los Angeles. Un deuxième homme a été retrouvé sur les lieux, mais il n’a pas été blessé, ont indiqué les autorités.

Environ 30 minutes plus tard, une autre personne a été tuée par balle dans le pâté de maisons 1 500 de East Florence Avenue, dans le comté non constitué en société de Los Angeles. Cette fusillade a été signalée aux forces de l’ordre à 1 h 52, mais la victime aurait été abattue vers 00 h 08, ont indiqué les enquêteurs des homicides. La victime, décrite uniquement comme un homme, n’a pas été identifiée dans l’attente de l’information de ses plus proches parents et a été retrouvée dans un parking.

Un adolescent a été tué par balle devant une école primaire de Cudahy tôt lundi, l’une des quatre fusillades mortelles au cours de la nuit. (KTLA)

À environ six kilomètres de là et 12 minutes plus tard, un garçon de 14 ans a été tué devant le centre d’apprentissage Ellen Ochoa, dans le pâté de maisons 5000 de Live Oak Street à Cudahy. Javier Pedraza Jr. a été abattu peu avant 2 heures du matin, a indiqué le département du shérif. Lui et un autre garçon qui avait été abattu ont été retrouvés par des policiers qui sont intervenus après des informations faisant état de coups de feu dans la région. Des ambulanciers ont été appelés pour soigner les adolescents, mais Pedraza est décédé sur le coup.

La deuxième victime a été transportée à l’hôpital et considérée comme stable, selon les autorités. Pedraza est un résident de Cudahy et son identité a été confirmée par le département du médecin légiste du comté de Los Angeles.

La dernière personne tuée par balle lundi matin, un autre homme non identifié, a été retrouvée dans le pâté de maisons 6300 de l’avenue Santa Fe, dans la ville de Huntington Park. Un policier d’Huntington Park en patrouille a repéré une personne allongée dans la rue près d’un trottoir à 1 h 55, selon un communiqué de presse. Lorsque le policier s’est approché de l’homme, il a constaté que la victime avait reçu une balle dans la partie supérieure du corps. Les secours sont arrivés, mais l’homme est décédé sur place, ont indiqué les autorités.

La superviseure du comté de Los Angeles, Janice Hahn, a qualifié la fusillade de « troublante pour moi et pour les habitants de ces villes ».

“J’ai été en contact avec les villes de Bell, Cudahy et Huntington Park et j’ai proposé toute l’aide que nous pouvons apporter”, Hahn a déclaré dans un communiqué. « Il est particulièrement préoccupant de constater à quel point deux de ces fusillades se sont produites à proximité d’écoles. Je suis convaincu que notre département du shérif trouvera les responsables. Si vous disposez d’informations susceptibles d’aider nos détectives dans cette enquête, je vous invite à vous manifester le plus tôt possible.

À chaque scène de tournage, un Honda Pilot rouge a été repéré dans les images de surveillance en train de s’éloigner, selon Meyer. Les forces de l’ordre ont pu identifier la plaque d’immatriculation et ont publié un bulletin indiquant que le conducteur recherché était armé et dangereux.

Une carte des lieux de fusillade est fournie par le département du shérif du comté de Los Angeles lors de l’annonce de l’arrestation de deux personnes en lien avec les quatre meurtres. (Maison Christina / Los Angeles Times)

Un véhicule correspondant à la description a été arrêté par les adjoints du shérif du comté de San Bernardino lundi à 16 heures et les suspects ont été placés en garde à vue.

Natalin Daldalian, porte-parole du bureau du défenseur public du comté de Los Angeles, a déclaré

Deux défenseurs publics adjoints se sont vu refuser l’accès mardi alors qu’ils tentaient de rencontrer Garcia et McKneely mardi dans un poste du shérif à l’est de Los Angeles, a déclaré Natalin Daldalian, porte-parole du bureau du défenseur public du comté de Los Angeles. Les suspects n’ont pas été nommés défenseurs publics adjoints pour les représenter, mais Daldalian a déclaré que son bureau « poursuivrait ses efforts pour parler avec les deux ».

Les responsables du département du shérif n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur les affirmations de Daldalian.

Le capitaine Brandon Dean du poste du shérif de l’est de Los Angeles a déclaré que les patrouilles seraient accrues à Cudahy.

« Nous continuons d’augmenter notre présence simplement pour atténuer certaines des préoccupations de la communauté », a déclaré Dean.

“De toute évidence, notre malheureux incident s’est produit très près d’une école primaire et secondaire”, a-t-il ajouté. « Nous travaillerons également avec les districts scolaires pour leur offrir des services. »

Le maire de Bell, Fidencio Gallardo, a déclaré que les résidents de la ville et ceux des communautés environnantes « peuvent à nouveau se sentir en sécurité » et a encouragé les élèves à retourner à l’école. « Les fusillades n’étaient pas liées à l’école, donc on peut aller à l’école en toute sécurité », a-t-il déclaré.

Dans une publication GoFundMela tante de Parada, Michelle Ramos, a déclaré que son neveu n’était affilié à aucun gang et que « nous savons très peu de choses sur les raisons pour lesquelles quelqu’un ferait cela ».

“Il avait une famille et son petit garçon, c’est une telle tragédie que sa vie soit écourtée”, a-t-elle écrit dans la campagne demandant de l’aide pour payer les frais funéraires.

Dans un article séparéla famille de Pedraza a déclaré qu’elle « souffrait et souffrait de cet incident tragique ».

“Malheureusement, l’un des nôtres, un garçon de 14 ans, nous a été enlevé trop tôt”, a écrit Monica Acevedo. “Nous ne disposons pas de tous les détails sur la façon dont l’incident s’est produit, mais nous reconstituons lentement le puzzle.”

Gamaliel Aguirre, qui vit en face de la petite maison de Cudahy où Pedraza vivait avec sa mère, se souvient du garçon comme d’un enfant tranquille qui jouait au football avec le neveu d’Aguirre dans leur impasse.

L’année dernière, Pedraza avait commencé à fréquenter un nouveau public, a déclaré Aguirre. Parfois, il sortait fumer une cigarette en fin de soirée et voyait Pedraza traîner dans la rue avec eux.

« C’est la chose à faire ici. Tout le monde aime taguer, faire un gang bang », a déclaré Aguirre. Le quartier de Cudahy où vivait Pedraza était contesté par les gangs de la 18ème rue, de la DIA et de Florencia, a-t-il expliqué. « En ce moment, il fait chaud. Ils sont tous en train de s’embêter en ce moment.

Aguirre a souligné un gribouillage de peinture noire sur le trottoir derrière un complexe d’appartements dans une impasse. Le tag représentait une clique, ou un sous-ensemble, de la 18e rue, a déclaré Aguirre. Pedraza, a-t-il dit, est celui qui a pulvérisé les lettres.

Pedraza a été retrouvé abattu à l’extérieur du centre d’apprentissage Ellen Ochoa avec un autre garçon, la même école qu’il fréquentait en huitième année, a déclaré Aguirre. Le toit vert de l’école est visible depuis la rue Aguirre.

Il a décrit Pedraza comme étant grand pour son âge. « C’est pourquoi, lorsqu’on lui a tiré dessus, ils ont pensé que c’était un homme. Mais c’était un enfant”, a déclaré Aguirre.

Les parents de Pedraza n’étaient pas à la maison mardi matin, a indiqué leur propriétaire. La mère de l’adolescent n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

A l’ombre d’un oranger, quelqu’un avait dressé une petite table avec des fleurs et des photographies de Pedraza.

Toute personne ayant des informations peut appeler le bureau des homicides du département au (323) 890-5500. Des conseils anonymes peuvent être adressés aux agents régionaux d’Échec au crime de Los Angeles. via son site internet ou en composant le (800) 222-8477.

Les rédacteurs du Times Matthew Ormseth, Keri Blakeger et Andrew J. Campa ont contribué à ce rapport.