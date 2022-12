4 mesures clés de fin d’année pour “contrôler votre destin en matière de déclaration fiscale”

Si vous manquez la date limite, “la pénalité est énorme” – 50% du montant que vous auriez dû retirer, a averti John Loyd, CFP et propriétaire de The Wealth Planner à Fort Worth, Texas.

Si vous avez 70 ans et demi ou plus et envisagez de donner à une association caritative, vous pouvez envisager des distributions caritatives qualifiées, ou QCD, qui sont des dons directs d’un compte de retraite individuel à une organisation à but non lucratif éligible.

Un autre avantage est qu’une fois que vous avez 72 ans, vous pouvez utiliser un QCD pour satisfaire les RMD annuels.