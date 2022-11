4 membres de l’UE disent qu’ils ne peuvent pas accepter autant d’arrivées de migrants

ATHÈNES, Grèce (AP) – Quatre pays méditerranéens de l’Union européenne ont publié une déclaration commune sur un différend concernant un accord permettant à l’Europe d’aider conjointement les demandeurs d’asile.

Dans leur déclaration de samedi, l’Italie, la Grèce, Malte et Chypre ont réitéré leurs positions selon lesquelles ils “ne peuvent pas souscrire à l’idée que les pays de première entrée sont les seuls lieux d’atterrissage européens possibles pour les immigrants illégaux”. Ils ont ajouté que le nombre de migrants accueillis par d’autres États membres de l’UE “ne représente qu’une très petite fraction du nombre réel d’arrivées irrégulières”.

Les quatre pays ont condamné les opérations de navires caritatifs privés « agissant en totale autonomie vis-à-vis des autorités étatiques compétentes » pour sauver des centaines de migrants secourus en mer.

Le nouveau gouvernement italien dirigé par l’extrême droite a été enfermé dans une impasse d’une semaine avec des groupes humanitaires qui sauvent des migrants dans le centre de la mer Méditerranée. Il a fait valoir que les pays dont les navires battent pavillon devraient accueillir les migrants, et non l’Italie, une position violemment combattue par des groupes humanitaires, des experts juridiques et des militants des droits de l’homme.

Après avoir ignoré les demandes répétées d’un port sûr, l’Italie a dirigé trois navires transportant des migrants vers des ports du sud de l’Italie, ne sélectionnant initialement pour le débarquement que les personnes jugées vulnérables, y compris les mineurs et les personnes souffrant de problèmes de santé. Finalement, tous ont été autorisés à entrer en Italie. Mais un quatrième navire, l’Ocean Viking, est resté dans les eaux internationales et a finalement fait route vers la France après près de trois semaines de mer, pour finalement accoster vendredi au port de Toulon.

L’épisode de l’Ocean Viking a provoqué un accroc diplomatique entre l’Italie et la France, après que le nouveau Premier ministre italien, Giorgia Meloni, ait remercié Paris d’avoir accepté les migrants avant que la France ne l’ait accepté.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérard Darmanin, a ensuite annoncé le retrait de la France d’un mécanisme de « solidarité » approuvé en juin pour réduire la pression sur les pays de première ligne comme la Grèce, l’Italie et l’Espagne en accueillant des demandeurs d’asile. Les autorités françaises ont également annoncé de nouveaux contrôles aux frontières avec l’Italie.

Par Demetris Nellas et Colleen Barry, Associated Press