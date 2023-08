4 meilleurs fabricants de soda pour préparer du Seltzer à la maison, testés par CNET

80 $ sur Amazon SodaStream Terra Meilleure machine à soda globale pour la plupart des gens 160 $ ​​chez SodaStream SodaStream Aqua Fizz Meilleure machine à eau gazeuse avec carafes en verre (actuellement en rupture de stock)

Une chose est sûre : que vous soyez un fan inconditionnel de La Croix ou plutôt un buveur de Liquid Death, l’eau gazeuse n’a jamais été aussi populaire qu’elle ne l’est actuellement. Selon Grand View Research, on estime que le marché de l’eau gazeuse valait environ 30 milliards de dollars en 2020, et il ne fait que croître. Mais toutes ces canettes et bouteilles peuvent s’additionner et réduire votre budget. Si vous cherchez à économiser de l’argent mais que vous ne voulez pas abandonner votre dépendance au seltz, une excellente option consiste à vous tourner vers les machines à soda pour préparer vos boissons préférées à la maison. Nous avons testé les meilleures machines à eau gazeuse de marques populaires pour vous proposer les meilleures options disponibles.

SodaStream est la marque la plus connue de la catégorie, mais il existe plusieurs autres excellentes machines à eau gazeuse parmi lesquelles choisir. Pour trouver la meilleure machine à eau gazeuse pour 2023, j’ai sélectionné quelques modèles populaires, dont trois des offres clés de SodaStream. Bien que la plupart soient des machines assez simples qui pompent du dioxyde de carbone dans l’eau, il existe certaines distinctions entre les différents modèles qui peuvent en rendre un meilleur pour vous qu’un autre.

Bien qu’il existe des options plus élégantes, le SodaStream Terra est probablement le meilleur distributeur d’eau gazeuse pour la plupart des gens. SodaStream

Malgré ses nombreux concurrents, Terra à 90 $ de SodaStream est toujours le meilleur appareil à eau gazeuse pour la plupart des gens. Mais il y en a d’autres qui méritent d’être pris en considération, notamment un système de boissons pétillantes qui fait des bulles extrêmement précises et cohérentes sans une cartouche de CO2. Un autre modèle que j’aime bien, le revisité Carbonateur Aarke IIIest important en matière de design mais vous coûtera un joli centime.

Voici les quatre meilleures machines à eau gazeuse en 2023.

SodaStream Le Terra est le modèle d’entrée de gamme de SodaStream, mais il fonctionne bien et se classe en tête de notre liste en tant que meilleur appareil à eau gazeuse pour la plupart des gens. Le Terra produisait constamment de l’eau pétillante avec de simples pompes manuelles. Il est très simple à utiliser et ne prend pas beaucoup de place sur le comptoir. En savoir plus

Éclat Spärkel est un système d’eau gazeuse moins connu qui contourne les cartouches de CO2 et utilise à la place du bicarbonate de sodium granulé et de l’acide citrique. Le processus de fabrication d’une seule bouteille d’eau gazeuse est légèrement plus complexe et prend environ trois minutes, mais cette machine est également plus précise que toutes les autres que j’ai essayées. En savoir plus

Aarké Si le design et l’esthétique sont importants pour vous, l’Aarke est clairement la plus belle machine à eau gazeuse du marché. Il est construit en métal, tandis que la plupart des autres sont fabriqués à partir de plastiques moins chers. Il a également quelque chose d’un attrait de malterie vintage, et il est mince, vous pouvez donc le glisser sur le comptoir sans perdre beaucoup de place. En savoir plus

SodaStream Si vous souhaitez vous transporter sur une place italienne, une bouteille d’eau gazeuse versée dans une bouteille en verre bien faite pourrait vous aider. L’Aqua Fizz de SodaStream possède toutes les fonctions des autres modèles mais un design surélevé. La carafe qui accompagne le pack de démarrage à 160 $ ​​est en verre et la base qui les maintient pendant leur utilisation est en métal. Il est également plus silencieux que les autres modèles puisque les bouteilles sont complètement recouvertes pendant qu’elles sont pompées avec du gaz. En savoir plus

Comment j’ai testé les machines à eau gazeuse

Lors des tests visant à trouver les meilleurs fabricants d’eau gazeuse, il s’agissait principalement de performances générales, de facilité d’utilisation et de valeur globale. J’ai fabriqué au moins 10 bouteilles pleines d’eau gazeuse en utilisant chacune d’elles, notant avec quelle compétence et cohérence une machine accomplissait sa tâche la plus vitale consistant à transmettre du CO2 à l’eau. J’ai également gazéifié d’autres liquides, notamment des jus de fruits et du vin, mais j’ai constaté qu’il n’y avait vraiment aucune différence de performances en fonction du type de liquide gazéifié. Si une machine gazéifiait bien l’eau, elle le faisait pour tous les liquides.

Certaines machines nécessitaient plus de force et de pompes sur le levier pour que le CO2 soit émis dans les bouteilles. Parmi les machines manuelles, les modèles SodaStream étaient les plus cohérents. Mais avec cinq réglages uniques, la machine à seltz électrique Spärkel produit l’eau gazeuse la plus précise.

L’élégant carbonateur Aarke III est disponible en cinq finitions et présente un look de malterie vintage. Aarké

J’ai également pris note de la robustesse et de la construction de chaque machine à eau gazeuse. Le Aarké III est de loin la machine à eau gazeuse la plus élégante et est solidement construite en acier inoxydable avec cinq finitions au choix. Bien que l’esthétique soit agréable, c’est aussi de loin le modèle le plus cher avec un prix catalogue de 230 $, ce qui l’empêche d’être le meilleur modèle pour la plupart des gens.

Autres fabricants d’eau gazeuse à considérer

DrinkMate OmniFizz: Cette machine à eau gazeuse à 120 $ a fait un excellent travail en gazéifiant l’eau, le vin et les jus. Je n’ai pas grand chose de négatif à dire sur la machine, à part que la charnière en haut qui relie la bouteille à la machine semble pouvoir se desserrer ou se casser avec le temps.

SodaStream Fizzi One Touch: Il s’agit de la machine à eau gazeuse électronique de SodaStream et coûte 130 $. Il a également bien fonctionné et dispose de trois préréglages pour obtenir le niveau de carbonatation que vous recherchez. C’est un autre modèle avec lequel je n’ai pas de problèmes majeurs, mais je ne pense tout simplement pas qu’il vaille les 30 $ supplémentaires par rapport à son homologue manuel, le Terra.

Soda Sensei: Ce modèle à 100 $ a l’air sympa, mais il a eu un peu plus de mal que le SodaStream Terra à produire de l’eau constamment pétillante.

Combien une machine à eau gazeuse SodaStream vous fera-t-elle économiser ? Utilisons l’estimation approximative que SodaStream donne pour obtenir 60 litres de chaque cartouche à 15 $ si vous utilisez le programme d’échange. Cela revient à environ 25 cents le litre. À titre de comparaison, le coût moyen d’une bouteille d’un litre d’eau gazeuse est d’environ 80 centimes en magasin. En savoir plus

Les SodaStreams et les machines à eau gazeuse sont-ils meilleurs pour l’environnement ? Oui. Un distributeur d’eau gazeuse tel que SodaStream ou le Aarke Carbonator n’a pratiquement aucun impact négatif sur l’environnement. Si elles sont utilisées à la place du seltz acheté en magasin, ces machines retireront chaque année des centaines de canettes et de bouteilles en plastique du système de gestion des déchets et de recyclage. Les cartouches de CO2 standard sont également réutilisables, c’est pourquoi SodaStream vous vendra une recharge à moitié prix si vous retournez la cartouche vide.

Pouvez-vous gazéifier d’autres boissons avec une machine à eau gazeuse ? Au-delà de la production d’eau pétillante, vous pouvez ajouter du pétillant à presque n’importe quel liquide avec une machine à eau gazeuse. Les jus de fruits, le vin mousseux et la bière qui sont devenues à plat ne sont que quelques boissons populaires à considérer, outre l’eau. Mais bon, si vous voulez du lait pétillant, vous pouvez aussi en faire.

