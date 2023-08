4 meilleurs endroits pour l’argent alors que la Réserve fédérale envisage un changement de politique

Le top 1% des comptes d’épargne a un taux moyen de 4,69%, selon DepositAccounts.com. Mais seulement 22 % des investisseurs sont gagnant 3% ou plus sur leur argent, selon une enquête Bankrate menée plus tôt cette année.

Dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, Les bons du Trésor sont également devenus une option compétitive pour les liquidités, avec des rendements bien supérieurs à 5 %, au 18 août. Soutenus par le gouvernement américain, les bons du Trésor sont considérés comme « très sûrs », selon Tumin, avec des durées allant d’un mois à un ans.

Vous pouvez acheter des bons du Trésor, ou «T-bills», via TreasuryDirect, un site Web géré par le département américain du Trésor, ou via un compte de courtage.

L’un des avantages d’acheter via un compte de courtage est plus de liquidité, ce qui signifie que vous pouvez accéder à l’argent plus rapidement si nécessaire. Le compromis est que vous gagnerez un rendement légèrement inférieur à celui des bons du Trésor achetés via TreasuryDirect.