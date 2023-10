Pendant que tout le monde dans la foule brandit son smartphone, seuls les meilleurs appareils photo pour la photographie de concert vous permettent de prendre la photo parfaite.

Qu’il s’agisse du « The Eras Tour » de Taylor Swift (quelle chance avez-vous ?) ou du « Can’t Get Enough Tour » de Big Time Rush, 2023 a été une année épique pour la musique live. Bien qu’il soit essentiel de s’assurer que vos billets sont prêts pour le jour du spectacle et de trouver la tenue parfaite, il est également essentiel de consolider la façon dont vous allez capturer vos moments préférés de vos artistes préférés.

Vous avez probablement vu le innombrable TIC Tac vidéos sur votre page « Pour vous » sur la façon dont les gens utilisent des appareils photo numériques lors de concerts pour capturer des photos et des vidéos de qualité professionnelle, plus claires que leur smartphone. Les Swifties à eux seuls ont créé tout un sous-genre sur TikTok sur la meilleure façon d’enregistrer les souvenirs de “The Eras Tour”.

Pour trouver le meilleur appareil photo pour la photographie de concert, j’ai testé les appareils photo populaires de Sony, Leica et Fujifilm. J’ai pris des centaines (des milliers ?) de photos et de vidéos lors de concerts récents, et j’ai également discuté avec des photographes de concerts professionnels.

Qu’est-ce qui fait une bonne caméra de concert ?

Les bons appareils photo coûtent très cher, vous devrez donc être très prudent avant de faire un achat. Pour en savoir plus sur les meilleurs appareils photo pour les fans et les photojournalistes, nous avons discuté avec des photographes de concerts Madison Raney (qui a photographié des artistes dont Twenty One Pilots et Blink-182) et Janet Eckles (qui a photographié des artistes dont Hozier et Hayley Kiyoko).

Raney et Eckles m’ont dit qu’il existe de nombreux appareils photo qui peuvent être utilisés pour la photographie de concerts, mais si vous souhaitez vraiment capturer de superbes photos et des vidéos d’une clarté cristalline, vous devez rechercher plusieurs éléments clés.

À moins que vous n’ayez une carte de presse qui vous permet de vous rendre directement à côté de la scène, j’ai également constaté que les objectifs zoom, les capacités de faible luminosité et la prise de vue en continu m’ont fourni les meilleurs résultats. Ci-dessous, vous pouvez voir certaines des photographies que j’ai prises lors des tests d’appareils photo.

Une photo prise avec l’appareil photo Sony RX100 VII.

Crédit : Jenna Clark / Mashable Une photo prise lors du même concert avec le Leica D-Lux 7.

Crédit : Jenna Clark / Mashable

Une photographie de concert prise avec l’appareil photo Fujifilm X100V.

Crédit : Jenna Clark / Mashable Une photographie de concert prise avec l’appareil photo numérique Sony RX100 VII.

Crédit : Jenna Clark / Mashable

Il a un plein format

« Obtenir un appareil photo plein format est toujours une priorité pour moi », déclare Raney. “Les appareils photo plein format vont produire des photos de plus haute résolution par opposition à un capteur de recadrage, ce qui est particulièrement important lorsque vous photographiez dans des situations de faible luminosité.”

Par plein format, Raney entend un appareil photo doté d’un capteur d’image 36 mm x 24 mm, équivalent aux anciens appareils photo argentiques 35 mm. Pour en savoir plus sur les capteurs d’image, consultez la revue Mashable des meilleures caméras de voyage.

Il peut gérer un ISO élevé

Parce que vous ne pourrez pas utiliser le flash dans la plupart des salles (et même si vous le pouvez techniquement, cela reste considéré comme assez impoli), les meilleures caméras de concert doivent être capables de compenser le manque de flash. “Votre appareil photo devra être capable de gérer un ISO élevé (3 200 ou plus) sans produire une tonne de bruit perceptible (grain) », explique Eckles.

Si vous vous sentez déjà perdu, ne vous inquiétez pas. La photographie est bien plus compliquée que de simplement pointer son smartphone vers la scène. Pour vous mettre au courant, vous souhaiterez peut-être réviser le jargon de la photographie et photographie de concert pour débutants.

A une grande taille de résolution

Une bonne caméra de concert devrait et devrait avoir une grande résolution. « Plus la résolution est grande, plus vous obtiendrez des images de meilleure qualité et plus vous conserverez de détails dans chaque image », explique Raney. Les caméras modernes utilisent le plus souvent des mégapixels pour mesurer la taille de la résolution. Si vous souhaitez capturer toutes les contractions faciales possibles du visage de T-Swift pendant qu’elle joue, vous aurez besoin d’un appareil photo à mégapixels élevés. N’oubliez pas que ces photos haute résolution génèrent des fichiers de grande taille.

Peut filmer en RAW

Un appareil photo capable de prendre des photos en RAW et en JPEG est essentiel. « Je recommande fortement de photographier en RAW plutôt qu’en JPEG », déclare Eckles. “Les fichiers seront beaucoup plus volumineux, mais il y aura plus d’informations stockées dans l’image afin que vous puissiez mieux manipuler les ombres et les tons plus tard lors de l’édition.” Pour les photographes sérieux, ces fichiers d’images RAW sont essentiels pour que chaque photo soit à son meilleur.

J’ai mis à l’épreuve plusieurs appareils photo numériques en assistant à des concerts en plein air et en testant plusieurs fonctions photo et vidéo de chacun. Toutes les caméras présentées dans cette revue ont été testées par moi-même ou par quelqu’un d’autre de l’équipe Mashable.

Lisez la suite pour en savoir plus sur mes caméras de concert préférées.