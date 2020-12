L’Inde était assurée de remporter des médailles sans qu’un seul coup ne soit échangé lors de la Coupe du monde de boxe à Cologne, en Allemagne, après que quatre pugilistes se soient retrouvés en demi-finale lorsque les matchs nuls ont été dévoilés jeudi, même comme un résultat positif. COVID-19[feminine cas parmi le personnel de soutien a provoqué une certaine anxiété dans le contingent. Le champion des Jeux asiatiques et médaillé d’argent du monde Amit Panghal (52 kg) chez les hommes et Pooja Rani (75 kg), Manisha (57 kg) et Simranjeet Kaur (60 kg) au tirage au sort féminin commenceront leur campagne en demi-finale en raison de la petite taille de leur tirages respectifs.

L’équipe a été touchée par un COVID-19[feminine cas chez un membre du personnel de soutien. Cependant, aucun des boxeurs itinérants n’est revenu positif lors d’une nouvelle série de tests effectués après la découverte de l’affaire. « Un physio, Rohit Kashyap, a été testé positif pour COVID-19[feminine mais les boxeurs vont bien. Ils ont été testés à nouveau et renvoyés négatifs. Le kinésithérapeute a été isolé et va bien « , a déclaré à PTI une source de l’Autorité sportive indienne (SAI).

Le contingent a également été touché par des problèmes de forme physique avec la quadruple médaillée asiatique Shiva Thapa (63 kg) et Sanjeet (91 kg) contraints de se retirer du tournoi en raison de problèmes mineurs. Le reste de l’équipe concourra comme prévu dans l’épreuve de trois jours, après quoi elle retournera au pays, complétant un séjour d’entraînement-compétition de plus d’un mois en Europe.

Panghal affrontera le Français Billal Bennama, médaillé de bronze du championnat du monde où l’Indien a remporté une médaille d’argent, lors de son combat en demi-finale plus tard jeudi. En tout, quatre hommes et cinq femmes indiens sont en action lors de l’événement, qui mettra en vedette des boxeurs du pays hôte, Belgique, Croatie, Danemark, France, Moldavie, Pays-Bas, Pologne et Ukraine.

