4 managers sous pression en Premier League : Podcast WST

Dans cet épisode, nous discutons des quatre managers de Premier League qui sont en danger après la semaine de jeu 4. Nous partageons également de grandes nouvelles de Peacock TV ainsi que nos premières impressions de Welcome to Wrexham, la nouvelle série sur FX sur un club de cinquième niveau rêvant de promotion. Ailleurs, nous discutons de deux attaquants de l’USMNT qui doivent être dans l’avion pour Qatar 2022, et si Anthony Gordon vaut 100 millions de livres sterling. D’autres sujets incluent la discussion sur l’endroit où vous pouvez regarder le jour de la date limite de transfert de Sky Sports, si l’écart entre la MLS et la Premier League va se réduire, les jeux à regarder ce week-end, ainsi que la réponse à vos questions dans le segment Listener Mailbag.

Écoutez l’émission via le player ci-dessus ou via ce lien.

Lancé en 2006, le podcast World Soccer Talk est le podcast le plus ancien de la planète. Chaque semaine, nous partageons les dernières nouvelles sur le football à la télévision et en streaming, en plus de discuter de ce que nous aimons et n’aimons pas, et de présenter vos questions et commentaires dans notre segment Listener Mailbag.

Envoyez vos questions, commentaires et réactions par e-mail web@worldsoccertalk.com, via Twitter (@worldsoccertalk) ou Facebook. Nous les lirons à l’antenne dans le prochain épisode. Ou appelez notre ligne de messagerie vocale et laissez un message au 561-247-4625.