Le président Donald Trump quitte la pelouse sud de la Maison Blanche, le 12 décembre 2020, à Washington, DC. | Al Drago / Getty Images

C’est un crime d’essayer de «trouver» 11 780 faux votes.

Dimanche, le Washington Post a publié un enregistrement d’un appel téléphonique extraordinaire entre le président Donald Trump et le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger, dans lequel le président sortant a exhorté Raffensperger, un républicain, à «trouver» suffisamment de votes pour renverser le président élu Joe Biden victoire en Géorgie.

Au cours de l’appel, qui a eu lieu samedi, Trump a soulevé plusieurs affirmations sans fondement selon lesquelles certains des bulletins de vote déposés dans l’État de Géorgie sont «corrompus», ainsi que des allégations sans preuves selon lesquelles une personne non identifiée «déchiquetait des bulletins de vote». dans l’état. Trump affirme que Raffensperger et l’avocat général de son bureau, Ryan Germany, prennent un «gros risque» – suggérant que Raffensperger et l’Allemagne se livrent eux-mêmes à des comportements criminels en dissimulant ces crimes électoraux imaginaires. Et puis Trump lâche cette bombe:

Tout ce que je veux faire, c’est ceci. Je veux juste trouver 11 780 voix, ce qui est un de plus que ce que nous avons parce que nous avons gagné l’État.

Biden a remporté la Géorgie par 11 779 voix, donc si Raffensperger devait en quelque sorte «trouver» 11 780 voix, Trump prendrait la tête dans cet État. Raffensperger, à son crédit, a rejeté à plusieurs reprises Trump.

L’appel de Trump avec Raffensperger n’était pas seulement une attaque directe contre la démocratie américaine. C’était aussi très probablement une infraction criminelle. Le fait de tenter sciemment de «priver ou frauder les résidents d’un État d’un processus électoral équitable et impartial» est un crime fédéral »par« l’obtention, le dépôt ou la mise en tableau de bulletins de vote dont la personne sait qu’ils sont matériellement faux, fictifs. , ou frauduleux en vertu des lois de l’État dans lequel l’élection a lieu. »

Après que l’enregistrement de l’appel téléphonique de Trump soit devenu public, plusieurs avocats de premier plan, dont l’ancien procureur général Eric Holder, ont suggéré que Trump aurait peut-être violé ce statut.

Pendant que vous écoutez la bande, considérez cette loi pénale fédérale. pic.twitter.com/eqoP1cVob5 – Eric Holder (@EricHolder) 4 janvier 2021

Quatre lois pénales que Trump a peut-être violées

Il n’y a aucune preuve que la Géorgie a perdu ou a mal compté ses bulletins de vote, un point que Raffensperger a fait à plusieurs reprises au cours de l’appel. Ainsi, en faisant pression sur Raffensperger pour qu’il «trouve» près de 12 000 faux votes, Trump a apparemment tenté de priver les habitants de Géorgie d’une élection juste et impartiale, et il l’a fait en essayant de se procurer des bulletins de vote faux, fictifs ou frauduleux.

Pourtant, cette loi oblige les procureurs fédéraux à prouver que Trump avait un état d’esprit particulier lorsqu’il a fait pression sur Raffensperger pour truquer les élections. Pour condamner Trump, les procureurs devraient prouver que le président sortant a cherché à faire compter les bulletins de vote qui étaient [Trump] être matériellement faux, fictif ou frauduleux en vertu des lois de l’État dans lequel l’élection a lieu. »

Ainsi, les avocats de Trump pourraient faire valoir que Trump croyait vraiment aux différentes théories du complot qu’il a vantées lors de son appel avec Raffensperger, et que Trump pensait qu’il y avait en fait des milliers de bulletins de vote légaux que Raffensperger pourrait «trouver». Pour surmonter cet argument, les procureurs devraient prouver, hors de tout doute raisonnable, que Trump savait qu’il avait perdu l’élection et que tout bulletin de vote «trouvé» serait frauduleux.

Si Trump était reconnu coupable en vertu de cette loi, il pourrait être emprisonné jusqu’à cinq ans.

Une autre loi fédérale érige en crime le fait de «conspirer pour blesser, opprimer, menacer ou intimider toute personne … dans le libre exercice ou la jouissance de tout droit ou privilège qui lui est garanti par la Constitution ou les lois des États-Unis». Trump a été rejoint à l’appel par le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, et au moins deux avocats. Ainsi, dans la mesure où il conspirait avec eux pour tenter de priver ne serait-ce qu’un seul électeur géorgien d’un droit de vote constitutionnel, Trump pourrait potentiellement être emprisonné jusqu’à 10 ans.

La loi de l’État de Géorgie peut également criminaliser la tentative de Trump de renverser une élection. La loi de l’État criminalise le fait de falsifier volontairement «toute liste électorale, certificat d’électeur, liste numérotée des électeurs, urne, machine à voter, équipement électronique d’enregistrement direct (DRE) ou machine à tabuler». Et bien que Trump n’ait pas directement altéré le décompte des voix en Géorgie, la loi de l’État considère également comme un crime, «avec l’intention qu’une autre personne de se livrer à un comportement constituant un crime», de solliciter une autre personne pour qu’elle commette un tel crime. Une personne reconnue coupable d’avoir sollicité un crime en Géorgie «sera punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an ni de plus de trois ans» (bien que la peine puisse être plus élevée si elle sollicite un crime passible de la prison à vie ou de la mort).

La loi géorgienne érige également spécifiquement en infraction la «sollicitation criminelle pour commettre une fraude électorale».

Une autre loi fédérale érige en crime le fait d ‘«échouer ou refuser volontairement de compiler, compter et rapporter le vote d’une telle personne», bien qu’il soit moins probable que Trump puisse être poursuivi en vertu de cette loi. Alors que la loi géorgienne criminalise la sollicitation d’une autre personne pour qu’elle commette un crime, la loi fédérale criminalise uniquement la sollicitation d’un «crime de violence» – ce qui signifie que le crime doit impliquer «l’utilisation, la tentative d’utilisation ou la menace de recours à la force physique contre propriété ou contre la personne d’autrui. »

En fin de compte, la question de savoir si Trump sera poursuivi pour des crimes fédéraux dépendra de celui que le président élu Biden choisira de diriger le ministère de la Justice et de superviser les poursuites fédérales en Géorgie. Et la question de savoir si Trump est inculpé devant un tribunal d’État incombera aux procureurs d’État.

Quoi que les procureurs décident, cependant, il ne fait aucun doute que les actions de Trump constituaient une attaque significative contre la démocratie. Ils étaient probablement aussi criminels.